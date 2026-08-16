Terzić: Treća sreća sa Rijerom, zimus bio isto glavni kandidat; vreme da prevaziđemo ego i ksenofobiju
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 14:24
"Dobro je što je već radio u našem regionu, zna običaje i navike. Prepoznat je kao trener koji želi da dominira, kontroliše utakmicu, brz, moderan ofanzivan fudbal", rekao je generalni direktor Zvezde
Crvena zvezda još pokušava da se oporavi posle brodoloma u dvomeču sa Hapoelom Ber Ševom i nastavi život nakon odlaska Dejana Stankovića sa mesta glavnog trenera. Četvrtak i prvi od dva susreta sa Viktorijom Plzenj neumorno se približavaju, a baš iz tog razloga na stadionu "Rajko Mitić" nisu odugovlačili sa predstavljanjem novog trenera - Alberta Rijere.
Španac dolazi u Srbiju posle neuspele epizode u Ajntrahtu iz Frankfurta, ali i odlične dvogodišnje avanture u slovenačkom Celju. Zvezda ga je želela i zimus, pre nego što se vratio Dejan Stanković, sada su se kockice konačno poklopile i dogovoren je kao novi šef stručnog štaba.
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Četvrtak, 19.00: (1,75) Crvena zvezda (3,60) Viktorija Plzenj (4,90)
Rijeru je pred punom konferencijskom salom predstavio generalni direktor branioca titule, Zvezdan Terzić.
"Iza nas je težak period, nismo uspeli u našem cilju, a to je Liga šampiona. Naše je da izvučemo pouke i izađemo još jači. Veliki klub se ne ogleda samo po trofejima, već kako i reaguje na krizne situacije. I prošle godine Albert Rijera je bio naš glavni kandidat, nisu se poklopile kockice i evo, treća sreća", rekao je Terzić s osmehom na početku izlaganja pred novinarima, pa je nastavio:
"Bio je veliki igrač, na visokom nivou, zna šta znači biti u velikom klubu kao što je Crvena zvezda. Dovodimo ga, ne zato što je veliki igrač, već zbog njegovog trenerskog rada. Nisu slučajno Španci prvaci u svim starosnim kategorijama, rade drugačije od svih ostalih na svetu".
Generalni direktor Crvene zvezde smatra da je vreme da se vremena u srpskom fudbalskom okruženju promene i da se na dovođenje stranog trenera ne gleda u čudu...
"Treba da prevaziđemo naš ego i ksenofobiju i dovedemo one koji to najbolje rade u Evropi. Dobro je što je već radio u našem regionu, zna običaje i navike. Prepoznat je kao trener koji želi da dominira, kontroliše utakmicu, brz, moderan ofanzivan fudbal. Prepoznali smo sve ono što nismo imali u proteklom periodu. Očekivanja su nam velika, verujemo u Rijeru, u ovaj tim, imamo velika očekivanja".
Imao je i direktnu poruku za novog trenera...
"Sa Rijerinim radom smo bili upoznati, njegove ambicije su velike, a Crvena zvezda je samo korak ka njegovim velikim snovima. Alberte, postaješ deo velike porodice, tradicije, svestan si očekivanja javnosti, budi siguran da imaš našu veliku podršku. Da bi sproveo sve svoje ideje potebno je vreme, ali je svestan i sam da u Crvenoj zvezdi vremena nema, odlučuje se da li ćemo igrati LE ili LK, pozivam sve navijače da pruže podršku ekipi", zaključio je Terzić.