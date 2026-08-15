Tri kluba hoće, Čelsi zacepio i ne odustaje od 70.000.000 evra za Džeksona

Još jedno leto prolazi u Čelsijevom trošku od bar 400.000.000 evra na ulazne transfere, tu granicu je klub sa Stamford Bridža premašio dovođenjem Pepa Čavarije iz Rajo Valjekana i sada je pod hitno potrebno da se smanji igrački kadar, ujedno i smanji distanca između prihoda i rashoda.

Nije tajna da je Nikolas Džekson verovatno i prvo ime na listi za odstrel u Zapadnom Londonu, međutim čini se da u klubu i dalje imaju previsoka očekivanja kada je u pitanju eventualni iznos obeštećenja. Radio Monte Karlo javlja da je Čelsi zacepio i tvrdoglavo ostaje pri tome da za prodaju seneglaskog napadača inkasira čak 70.000.000 evra!