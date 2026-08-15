Tri kluba hoće, Čelsi zacepio i ne odustaje od 70.000.000 evra za Džeksona
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 22:36
U igri dva premijerligaša i jedan klub iz Španije
Još jedno leto prolazi u Čelsijevom trošku od bar 400.000.000 evra na ulazne transfere, tu granicu je klub sa Stamford Bridža premašio dovođenjem Pepa Čavarije iz Rajo Valjekana i sada je pod hitno potrebno da se smanji igrački kadar, ujedno i smanji distanca između prihoda i rashoda.
Nije tajna da je Nikolas Džekson verovatno i prvo ime na listi za odstrel u Zapadnom Londonu, međutim čini se da u klubu i dalje imaju previsoka očekivanja kada je u pitanju eventualni iznos obeštećenja. Radio Monte Karlo javlja da je Čelsi zacepio i tvrdoglavo ostaje pri tome da za prodaju seneglaskog napadača inkasira čak 70.000.000 evra!
Izabrane vesti
Nedelja, 15.00: (1,80) Notingem Forest (3,60) Brest (4,00)
Interesovanje za njegove usluge postoji i navodno tri kluba su u uskom krugu kandidata - Aston Vila i Totenhem, plus madridski Atletiko. Zanimljivo je da je čak Aston Vila prvo pitala za eventualnu pozajmicu, no u Čelsiju insistiraju na tome da 25-godišnjeg špica konačno skinu potpuno sa platnog spiska. Vila traži igrača koji bi mogao da pojača konkurenciju uz Olija Votkinsa i Tamija Ejbrahama, Roberto de Zerbi će možda da promeša dvojac Rišarlison – Dominik Solanki, dok bi Atletiko do kraja leta mogao da ostane i bez Hulijana Alvareza i bez Aleksandera Serlota, za koga bi zapravo i mogao da dođe Džekson.
Ćabiju Alonsu nije potrebno da ima čak devetoricu napadača na raspolaganju, pa su Nikolas Džekson i Lijam Delap uveliko precrtani. Naročito pošto je Žoao Pedro zakucan kao prva "devetka", a doveden je Dani Velbek da mu bude prva zamena, dok će trećeg špica verovatno igrati Emanuel Emeha posle dolaska iz Strazbura.
Problem je što Čelsi traži mnogo za napadača koji igra nekonstantno u poslednje dve sezone i naročito prošle godine, kada je jedva skrpio 1.320 minuta na pozajmici u Bajernu i stigao do 11 golova. Pritom, Čelsi je maltene pokrio polovinu novca izdvojenu za njegov dolazak iz Viljareala kada ga je poslao u Bajern na jednogodišnju pozajmicu. Podsetimo, u Minhenu su za taj posao izdvojili 16.750.000 evra.
Pored Džeksona i Delapa, najbliži odlasku iz Čelsija je i Mark Guju.