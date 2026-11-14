Žoao Feliks i Bruno Fernandes (Portugalija)
Žoao Feliks i Bruno Fernandes (Portugalija)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Nema Kristijana? Nema problema...

Vreme čitanja: 1min | sub. 14.11.26. | 11:29

Pročitajte nekoliko predloga za 14. novembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 18:00
Norway - Wales
ID: 10112619

Erling Haland igra toliko dobro da kada na jednoj utakmici ne postigne gol „stručnjaci“ počnu da kukaju kako nije u formi. Niko ne može da rešeta mreže baš svaki put kada se nađe ispred njih, ali i ako Haland ne bude raspoložen domaći bi trebalo da trijumfuju. Probajte i 1&3+, a Mozzart RELAX će da vam pomogne da sve brže prođe.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.25)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Portugal - Denmark
ID: 10112629

Nije ga bilo na prethodnim utakmicama, ali su se u Portugaliji nadali da će se Kristijano Ronaldo ovog novembra vratiti. Umesto toga, jedan od najboljih u istoriji fudbala odlučio je da se povuče, tako da će selekcija Žorža Žezusa morati (i moći) bez njega. Odigrajte 1&2-5. I ovaj meč je u Mozzart RELAX ponudi.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&2-5 (1.85)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA B | 20:45
Romania - Poland
ID: 10112202

Rumuni su na „nuli“, ali ni Poljaci ne mogu da se pohvale dosadašnjim ostvarenjima. Na njima je da se nerviraju zbog rezultata, a na nama da razmišljamo o tome šta da prepručimo. Dvojka nije nerealna, ako se ne slažete tipujte na 2-3, koje čak ima i bolju kvotu nego ishod.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.7)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA B | 20:45
Sweden - B&H
ID: 10112117

Ovo je jedan od zanimljivijih parova u današnjoj ponudu. Ni jedni, ni drugi nisu doživeli poraz, i jedni i drugi umeju da naprave iznenađenje, pa je goleada očekivana. Bosanci su kadri da „ugrizu“ na strani, ali sada ipak verujemo u pobedu Skandinavaca. Mami nas i KMB 1&3+.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.43)
Vredi probati
LIGA NACIJA B | 18:00
Georgia - Hungary
ID: 10112148

Mađari imaju samo bod manje od lidera na tabeli i daće sve od sebe da ga preteknu. Gruzija bez teško povređenog Hviče Kvarackelije nije protivnik od kojeg bi trebalo da zaziru, što je još jedan razlog za dvojku. Sumnjamo u goleadu, pa ako želite još veću kvotu tu je 2&0-3.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&0-3 (3.05)
Vredi probati
LIGA NACIJA B | 20:45
Austria - R.Ireland
ID: 10112192

Ovo je još jedan par koji vam Mozzart RELAX gura ka bržem prolazu. Na njihovim međusobnim okršajima često ima pogodaka na obe strane i upravo to je naša prva opcija. Što se ishoda tiče, Austrijanci više od dve godine ne znaju za poraz na domaćem terenu, a neće ga doživeti ni sada, te probajte i 1&GG. Kvota na kombinaciju je vrlo primamljiva.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&gg (3.35)
Vredi probati
CONCACAF - LIGA NACIJA A | 22:30
Haiti - USA
ID: 10113058

Nestabilna politička situacija na Haitiju oterala je Grenadire u egzil, pa to što SAD „dočekuju“ u Majamiju ne bi smelo da im bude neka naročita smetnja. Za početak, očekujemo da postignu gol, mada dvojka preteže nad ostalim ishodima. Zbog svega razmislite o kombinaciji 2-2&GG.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2-2&gg (3.45)
Za izbegavanje
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 16:00
Palestine - Iran
ID: 10115945

Najjače oružje Palestine je nacionalni ponos. Ta ekipa neretko odigra iznad mogućnosti, tako da Irance u Basri očekuje motivisan rival, koji može da računa i na podršku iračke publike. Kada se sve uzme u obzir jasno je da dvojka nije toliko sigurna. Najbolje je da ih preskočite.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.45)

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