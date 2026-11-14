PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Nema Kristijana? Nema problema...
Vreme čitanja: 1min | sub. 14.11.26. | 11:29
Pročitajte nekoliko predloga za 14. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Erling Haland igra toliko dobro da kada na jednoj utakmici ne postigne gol „stručnjaci“ počnu da kukaju kako nije u formi. Niko ne može da rešeta mreže baš svaki put kada se nađe ispred njih, ali i ako Haland ne bude raspoložen domaći bi trebalo da trijumfuju. Probajte i 1&3+, a Mozzart RELAX će da vam pomogne da sve brže prođe.
Konačan ishod
Nije ga bilo na prethodnim utakmicama, ali su se u Portugaliji nadali da će se Kristijano Ronaldo ovog novembra vratiti. Umesto toga, jedan od najboljih u istoriji fudbala odlučio je da se povuče, tako da će selekcija Žorža Žezusa morati (i moći) bez njega. Odigrajte 1&2-5. I ovaj meč je u Mozzart RELAX ponudi.
Mozzart kombinazzije
Rumuni su na „nuli“, ali ni Poljaci ne mogu da se pohvale dosadašnjim ostvarenjima. Na njima je da se nerviraju zbog rezultata, a na nama da razmišljamo o tome šta da prepručimo. Dvojka nije nerealna, ako se ne slažete tipujte na 2-3, koje čak ima i bolju kvotu nego ishod.
Konačan ishod
Ovo je jedan od zanimljivijih parova u današnjoj ponudu. Ni jedni, ni drugi nisu doživeli poraz, i jedni i drugi umeju da naprave iznenađenje, pa je goleada očekivana. Bosanci su kadri da „ugrizu“ na strani, ali sada ipak verujemo u pobedu Skandinavaca. Mami nas i KMB 1&3+.
Konačan ishod
Mađari imaju samo bod manje od lidera na tabeli i daće sve od sebe da ga preteknu. Gruzija bez teško povređenog Hviče Kvarackelije nije protivnik od kojeg bi trebalo da zaziru, što je još jedan razlog za dvojku. Sumnjamo u goleadu, pa ako želite još veću kvotu tu je 2&0-3.
Mozzart kombinazzije
Ovo je još jedan par koji vam Mozzart RELAX gura ka bržem prolazu. Na njihovim međusobnim okršajima često ima pogodaka na obe strane i upravo to je naša prva opcija. Što se ishoda tiče, Austrijanci više od dve godine ne znaju za poraz na domaćem terenu, a neće ga doživeti ni sada, te probajte i 1&GG. Kvota na kombinaciju je vrlo primamljiva.
Mozzart kombinazzije
Nestabilna politička situacija na Haitiju oterala je Grenadire u egzil, pa to što SAD „dočekuju“ u Majamiju ne bi smelo da im bude neka naročita smetnja. Za početak, očekujemo da postignu gol, mada dvojka preteže nad ostalim ishodima. Zbog svega razmislite o kombinaciji 2-2&GG.
Mozzart kombinazzije
Najjače oružje Palestine je nacionalni ponos. Ta ekipa neretko odigra iznad mogućnosti, tako da Irance u Basri očekuje motivisan rival, koji može da računa i na podršku iračke publike. Kada se sve uzme u obzir jasno je da dvojka nije toliko sigurna. Najbolje je da ih preskočite.
Konačan ishod