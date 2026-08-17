Spektakl na Rijazoru: " Iz la u a", Deportivo spreman da piše novu istoriju

Pitanje je šta će biti ove sezone i kako će se ekipa sa severa Španije nositi sa prekaljenim borcima Primere i klubovima divovima poput Reala, Barselone, Atletika... U svakom slučaju, strast i želja za dokazivanjem su tu, a trener Antonio Idalgo je debitant u Primeri, doduše samo kao trener. " Klub, igrači i ja smo želeli da stignemo do najvišeg ranga španskog fudbala i uspeli smo u tome. Igrao sam kao fudbaler u La Ligi, a sada imam priliku da radim kao trener. Veliki je izazov pokazati da smo spremni za borbu protiv svih ekipa u ligi ", kaže Idalgo .

Od 2004. je sledio postepen pad, ekipa se držala u La Ligi sve do 2011. kada je ispala u Segundu, iz koje se ekspresno vratila, da bi opet 2013. pala u niži rang i vratila se u elitu 2014. Posle četiri godine borbe, Deportivo se 2018. opet vratio u Segundu, a pune četiri godine, od 2020. do 2024. igrao je u trećem rangu.

Svi dobro pamte one godine kada je Riazor bio jedna od najteže osvojivih tvrđava u španskom fudbalu. Sezona 1999/00 ostaće upisana u istoriji zlatnim slovima jer je tada osvojena jedina titula prvaka Španije. U periodu od 1991. do 2003. Deportivo je četiri puta završavao kao drugi i četiri puta kao treći, što jasno govori kakve su to bile godine.

I tako, klub koji je imao sjajan period u istoriji tokom devedesetih i početkom ovog veka, domaćin je ekipi Elčea. Uvod u sve je bio produžetak ugovora sa trenerom Antonijom Idalgoom , koji će ostati na kormilu do leta 2028. godine, ali i povratak iskusnog Anhelinja iz Rome na pozajmicu do kraja sezone.

Posle sjajne sezone i ulaska u viši rang, uprava kluba nije imala dilemu, nagradila ga je novim ugovorom i on kaže da je poverenje spreman da opravda.

"Veoma sam srećan što sam produžio ugovor sa Deportivom. Formula je slična onoj koju smo napravili po mom dolasku, jer morate da zaradite pravo da ostanete duže u La Korunji. Zahvalan sam klubu na poverenju koje su ukazali i meni i igračima. Znajući koliko je težak izazov pred nama, pripremali smo se na najbolji način", dodao je trener Deportiva.

Prva prepreka u novom društvu je Elče, koji je u međuvremenu promenio trenera. Umesto Edera Sarabije stigao je Martin Anselmi, ali Idalgo kaže da Elče time nije promenio filozofiju igre.

"Suočavamo se sa timom koji jeste promenio trenera, ali koji igra veoma slično kao prošle sezone, uz određene nijanse. To je tim koji će igrati sa mnogo poseda lopte i tu će nas staviti na test, tako da ćemo morati da proučimo kako da iskoristimo njihove slabosti. Jasno ke i da ćemo mi morati da radimo stvari drugačije i ofanzivno i defanzivno, jer su zahtevi u elitnoj diviziji daleko veći. Ipak, mislim da smo i mi sada na višem nivou u odnosu na prošlu sezonu", smatra trener Deportiva.

Tokom leta bilo je promena, najzvučnije pojačanje svakako je iskusni napadač Pjer-Emerik Obamejang (37) koji je došao iz Marselja za 1.500.000 evra. Golman Leo Roman je došao iz Majorke za 9.000.000, po 6.000.000 plaćeni su vezista Jonatan Asp Jensen (Bajern II) i Brajt Ede (Motor Lublin), dok je Lorenco Amatući stigao iz Fiorentine za 2.500.000 evra. Anhelinjo je iz Rome doveden na pozajmicu, a Teun Gijselhart iz De Grafšapa za 1.000.000 evra. Dakle, dali su ukupno 26.500.000 evra i posle Reala, Barselona i Atletiko Madrida, potrošili su najviše.

Kada je reč o Elčeu, koji je prošlu sezonu u La Ligi završio na 14. mestu, jasno je da su ambicije da se još jednom preživi u eliti.

Trener Martin Anselmi je istakao da je njegova ekipa spremna i da je jedna od onih koje su ovog leta najranije krenule sa pripremama.

"Srećni smo i veoma uzbuđeni zbog novog početka. Celo leto radili smo naporno. Prošle sezone nedostajalo nam je više golova, a znamo da golovi donose pobede. U pripremama, bili smo efikasni, nadam se da ćemo to preneti i u takmičarske mečeve. Znamo da je za Deportivo ovo istorijski dan. bez obzira na to šta će oni pokušati da urade, moramo da se koncentrišemo na sebe. Ako imamo nešto što nam ne fali, to je osećaj za takmičenje", poručio je Anselmi.

Tokom priprema, Deportivo je ostvario tri pobede i tri remija, a jedini poraz doživeo je pre pet dana, u poslednjem pripremnom susretu kada je izgubio od Reala sa 1:0.

Što se tiče Elčea, odigrao je pet utakmica, tri puta je bilo nerešeno, a dva puta je pobedio. U poslednjoj proveri 8. avgusta savladali su Tuluz sa 3:0.

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PRIMERA – 1. KOLO

Subota

Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)

/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/

Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)

/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/

Nedelja

Rasing Santander – Viljareal 2:2 (2:2)

/Martin 21 pen, Martines 34 – Gej 45, Pepe 45+1/

Espanjol - Levante 3:0 (2:0)

/Fernandez 5, 40, Dolan 80/

Ponedeljak

21.00: (2,30) Deportivo La Korunja (3,20) Elče (3,30)

Sreda

21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)

Četvrtak

21.00: (2,35) Rajo Valjekano (3,10) Alaves (3,30)

Odloženo

Subota, 22. avgust

17.00: (1,70) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,50)

19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)

21.30: (6,00) Espanjol (4,00) Real Madrid (1,57)

Nedelja, 23. avgust

21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)

***kvote su podložne promenama