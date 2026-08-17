Serđo Skariolo i sin Duška Ivanovića kod Luke Dončića u Rimu

Roma SPQR je iz dana u dan spremnija za premijernu sezonu. Projekat Luke Dončića i Donija Nelsona je najpre glamurozno najavljen, ali je odlučeno da se ide korak po korak.

U toj nameri i pored brojnih velikih evropskih imena, rimski tim je odlučio da angažuje doskorašenjg šefa struke Napolija Alesandra Magra, međutim, ne toliko poznati trener imaće oko sebe više nego kvalitetne saradnike i savetnike.