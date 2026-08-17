Serđo Skariolo i sin Duška Ivanovića kod Luke Dončića u Rimu
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 10:40
Iskusni stručnjak dobija značajnu funkciju u projektu slovenačkog reprezentativca
Roma SPQR je iz dana u dan spremnija za premijernu sezonu. Projekat Luke Dončića i Donija Nelsona je najpre glamurozno najavljen, ali je odlučeno da se ide korak po korak.
U toj nameri i pored brojnih velikih evropskih imena, rimski tim je odlučio da angažuje doskorašenjg šefa struke Napolija Alesandra Magra, međutim, ne toliko poznati trener imaće oko sebe više nego kvalitetne saradnike i savetnike.
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Kako piše La Prealpina, vodeći ljudi kluba iz glavnog grada Italije odlučili su se da angažuju Serđa Skariola. Iskusni stručnjak neće sesti na klupu Rome, jer je to mesto popunjeno, ali će imati značajnu ulogu. Naime, kako navodi pomenuti izvor, nekadašnji slektor Španije i trener Reala obavljaće funkciju savetnika i na neki način biće zadužen za uspostavljanje trenerskog štaba.
Kako se očekuje da Skariolo dobije potpuno odrešene ruke na novoj funkciji, bez obzira što se već zna ko će biti glavni trener, iskusni stručnjak je odlučio da okupi dobro poznata lica. Jedan od njegovih prvih poteza u Romi SPQR biće da dovede Stefana Ivanovića. Sin Duška Ivanovića sarađivao je zajedno sa Skariolom prošle sezone u Real Madridu, a može se reći da je poslednjih godina uz sebe imao ozbiljne učitelje, jer je pekao zanat i od Tijaga Splitera.
Kada je reč o igračima koji su se praktično dogovorili sa klubom i tu ima dosta poznatih imena. Na terenu će glavnu snagu novog projekta predstavljati italijanski reprezentativac Niko Manion, a biće tu još Marko Simonović, Džeši Edvards, Olivije Hanlan...
Italijanski tim će takmičenje u Evrokupu početi iz D grupe u kojoj će za rivale imati Balkan, PAOK, Lijetkabelis, Ulm, Manresu, Bahčešehir i Monako, ukoliko tim iz Kneževine bude igrao pomenuto takmičenje.