Nije se ni Zvezdin sledeći rival proslavio, Nikola Krstović spasio Atalantu totalne blamaže

Sledeću utakmicu u Ligi konferencije crveno-beli će odigrati za tri sedmice u Belgiji protiv Genta, a ni popularni "Bivoli" se nisu proslavili igrom u trećem kolu najmanje prestižnog međunarodnog UEFA takmičenja, pošto su odigrali 0:0 na gostovanju u Finskoj protiv KuPS-a. Poput Crvene zvezde, sada i Gent ima četiri boda, dok je do svog prvog došao KuPS.

Malo je falilo da Crvena zvezda doživi jednu od najvećih blamaža u istoriji kluba, ali je u poslednjih desetak minuta tim Alberta Rijere uspeo da se izvuče i osvoji sva tri boda u utakmici protiv Inter Eskaldesa.

Najveće iznenađenje ranijeg termina u Ligi konferencije priredio je Kairat. Kazahstanci su remizirali u Bergamu protiv Atalante 1:1 (0:0), a malo je falilo da Kairat osvoji i sva tri boda. Tim iz Bergama je totalne blamaže spasio crnogorski centarfor Nikola Krstović, strelac pogotka za 1:1 u 82. minutu. Atalanta je tako došla do četvrtog boda, dok je Kairat osvojio tek drugi. Posle dve pobede u prva dva kola, poraz je doživeo Trabzon. Nisu Mohamed Salah, Fabinjo, Andre Onana i Pol Onuaču bili dovoljni čak i za bod protiv prošlosezonskog finaliste Lige Evrope. Frajburg je trijumfovao na obali Crnog mora 1:0 (1:0), a trenutak odluke dogodio se u 14. minutu, kada je Andre Onana odbranio šut glavom igraču Frajburga, ali je loptu odbio pravo na nogu Lukasa Kublera kom nije bilo teško da pogodi za vođstvo, i ispostaviće se pobedu, kluba iz Baden Virtemberga.

Ajaks je konačno počeo da liči na ekipu od koje protivnici u Evropi imaju razloga da strepe. Velikan iz Amsterdama priredio je pravu fudbalsku demonstraciju sile u Danskoj, gde je u četvrtom kolu Lige konferencije razbio Midtjiland sa čak 6:1 (1:1). Domaćin je uspevao da parira holandskom velikanu dok je imao svih 11 igrača na terenu, ali je isključenje Kjela Vatjena pred odlazak na odmor potpuno promenilo tok utakmice. U nastavku je postojao samo jedan tim. Veče u Herningu počelo je neobično, pošto je utakmica kasnila 15 minuta zbog gustog dima izazvanog pirotehnikom na tribinama. Međutim, čim su se stvorili uslovi za igru, Ajaks je krenuo u ofanzivu. U glavnoj ulozi našao se nigerijski napadač Tolu Arokodare, koji je najpre propustio dobru priliku, ali se ubrzo iskupio. Posle kornera Oskara Gluha najbolje je reagovao u kaznenom prostoru i glavom doneo prednost gostima. Bio je to njegov četvrti pogodak na poslednje četiri utakmice. Činilo se da će Ajaks brzo udvostručiti vođstvo, naročito kada je Dejvi Klasen iz neposredne blizine naterao golmana domaćih na odličnu intervenciju. Ipak, umesto drugog gola gostiju, usledilo je izjednačenje. Igrao se 29. minut kada je, posle skoka Čoa i prenete lopte, Frajdej Etim nadjačao Tila Kerera, sjurio se prema golu, zaobišao Marka Andrea ter Štegena i pogodio za 1:1.

Midtjiland je tako vratio utakmicu na početak, ali je neposredno pred odlazak na odmor napravio grešku koja ga je skupo koštala. Kjel Vatjen dobio je drugi žuti karton zbog prekršaja nad Abdelahom Uazanom i ostavio domaćina sa desetoricom. A onda je usledilo drugo poluvreme koje će danski klub želeti što pre da zaboravi.

Samo pet minuta po povratku sa odmora, Uazan je pronašao Tolua, a Nigerijac sjajnim udarcem savladao Bakera za 2:1. Bio je to njegov drugi pogodak na utakmici, ali tu nije završio posao. U 60. minutu Tolu je preuzeo ulogu asistenta i odličnim dodavanjem pronašao Ovena Vajndala, koji je precizno pogodio uz levu stativu i praktično otklonio sve dileme oko pobednika.