Nazdravljao zbog puta na Ibicu, izvađen iz naftalina i protiv Srbije se pretvorio u Huntelara
Vreme čitanja: 4min | pon. 28.09.26. | 10:48
Holandija dve decenije čekala na ovakav debitantski nastup nekog igrača u startnoj postavi…
Samo što je Ćavi Ernandes seo na klupu, Holanđane je poterao maler. Barem se tako činilo, jer povredili su se i Donjel Malen i Džastin Klajvert. Morao je da odstupi od prvobitnih planova i pronađe zamene. Naknadno je poziv stigao Gusu Tilu, povremenom reprezentativcu, kao i Meksu Merdinku, koga su godinama svi zaobilazili.
Nije nastupao Meks Merdnik ni za mlađe selekcije Holandije, samo jedanput ga je za sve ove godine neko pozvao – bio je to Ronald Kuman. Ali kako je došao na okupljanje, povredio se. Već na drugom treningu prošlog oktobra. Nije imao sreću ni u AZ Alkmaru, gledao je u leđa Troju Perotu dok je bio u klubu. Svugde druga ili treća opcija, svugde guran po strani, ali ga je Ćavi izvadio iz naftalina i umesto da otputuje na Ibicu, pojavio se u Beogradu i pretvorio u Klas Jana Huntelara.
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Holandija je dve decenije čekala na ovakav debitantski nastup nekog igrača u startnoj postavi, a za to je štošta moralo da se poklopi. Baš dosta toga…
Ne samo da se dvojica ofanzivaca povrede, pa da napadač AZ Alkmara bude uvršten na spiska za Ligu nacija, nego i da se u utakmici protiv Nemačke na Johan Krojf areni povredi Brajan Brobi. Da nije, vrlo verovatno bi bio prvi špic. Zamenio ga je u prvom poluvremenu Meks Merdink, ostavio je dobar utisak u prvoj utakmici za seniorski tim i Ćavi ga je nagradio mestom startera u Beogradu.
Meks Merdink prvi gol dao je sa bele tačke, no ni toga nije trebalo da bude. Jer, prvi penaldžija je Kodi Gakpo, a on je morao iz igre već posle 17 minuta zbog povrede.
„Gakpo je prvi na listi za penale, a ja drugi. Dobili smo penal, okrenuo sam se i pomislio: 'Hej, sada ja mogu da izvedem ovaj.' Pomislio sam: 'Ovo je moja šansa.' Dao sam sebi trenutak da se saberem, a zatim snažno šutnuo u ugao. Baš onako kako inače izvodim penale. Ne, nisam ja igrač za Panenku“, poručio je Meks Merdink i dodao:
„Možda se i to desi jednoga dana“.
Kao što se desio naknadni poziv, kao što se desio i debitantski nastup, kao što se desio i prvi start, kao što se desio i taj jedanaesterac…
Meks Merdink postao je prvi igrač još od Vinsenta Jansena koji je u prvom startu za Holandiju dobio priliku da izvede najstrožu kaznu i – bio je precizan. Bio je pre jedne decenije i nekadašnji napadač AZ Alkmara protiv Engleske na Vembliju, a gle čuda rezultat je bio 2:1.
Holanđane je tako vratio deset godina unazad, a nešto kasnije i celih 20. Još do vremena Klas Jana Huntelara, pošto je prvi posle njega koji je kao starter spakovao dva komada. Munjevitom brzinom sve se odvija ove jeseni u životu Meksa Merdinka. Pre nekoliko dana sedeo je u restoranu sa devojkom, imao je drugačije planove.
„Već smo nazdravljali zbog puta na Ibicu“, prisetio se dvostruki strelac protiv Srbije šta je radio kada je saznao da ga je Ćavi pozvao u reprezentaciju, pa dodao:
„Sve se odjednom odvija neverovatnom brzinom. Postići dva gola na debiju u startnoj postavi je dečački san. Napadači žive za golove, morate u takvim situacijama da budete prisebni i da pogodite. Nakon drugog gola sam pomislio: 'Šta se ovo događa?' Mislim da još nisam potpuno svestan svega Sve što se dešavalo proteklih godina mi je u tom trenutku prošlo kroz glavu. Mnogo toga je isplivalo na površinu. Osetio sam olakšanje“.
Put mu se razlikovao od mnogih koji su sinoć bili u naranžastom dresu. Nije važio za naročito perspektivnog igrača, nisu ga videli u mlađim kategorijama državnog tima, drugima su davali prednost. Čak i kada je bio najbolji strelac Lige šampiona za mlade. Srpska fudbalska publika imala je priliku da se upozna sa Meksom Merdinkom kada je AZ Alkmar pre četiri godine na Krovu izbacio Crvenu zvezdu posle izvođenja jedanaesteraca.
U toj sezoni dao je devet golova u Ligi šampiona za mlade: tri Ajntrahtu iz Frankfurta, dva Barseloni (imao i asistenciju), jedan Real Madridu, te dva u finalu protiv splitskog Hajduka kao rezervista, a namestio je petom jedan Ernestu Pokuu. Napadač rođen u Hamburgu imao je prednost u odnosu na njega, veća zvezda bio je Džajden Adaj, da ne govorimo o vezisti Kesu Smitu iz te šampionske sezone…
Karijera mu nije krenula uzlaznom putanjom. Gledao je druge kako prave iskorake. Što zbog povreda, što zbog neuspele pozajmice Viteseu tokom koje nije dao nijedan gol, što zbog vaskrsnuća Troja Perota.
Ali dočekao je svojih pet minuta Meks Merdnik. Konačno je prvi izbor u klubu, AZ Alkmar trenutno je prvi u Erediviziji, a on – reprezentativac. Baš kao što je bio i otac Martejn Merdink. Pre dve decenije upisao prvi i jedini nastup za seniorski državni tim Holandije, sada sa tribina gleda sina, koji ga je već nadmašio.
I gledaćemo ga još u Holandiji, jer kod selektora ima kredit. Doneo je Ćaviju prvi pobedu otkako je preuzeo reprezentaciju, zajedno sa Gusom Tilom, kome je, takođe, naknadno uručen poziv.