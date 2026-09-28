Nazdravljao zbog puta na Ibicu, izvađen iz naftalina i protiv Srbije se pretvorio u Huntelara

Ne samo da se dvojica ofanzivaca povrede, pa da napadač AZ Alkmara bude uvršten na spiska za Ligu nacija, nego i da se u utakmici protiv Nemačke na Johan Krojf areni povredi Brajan Brobi . Da nije, vrlo verovatno bi bio prvi špic. Zamenio ga je u prvom poluvremenu Meks Merdink , ostavio je dobar utisak u prvoj utakmici za seniorski tim i Ćavi ga je nagradio mestom startera u Beogradu.

Holandija je dve decenije čekala na ovakav debitantski nastup nekog igrača u startnoj postavi, a za to je štošta moralo da se poklopi. Baš dosta toga…

Meks Merdink prvi gol dao je sa bele tačke, no ni toga nije trebalo da bude. Jer, prvi penaldžija je Kodi Gakpo, a on je morao iz igre već posle 17 minuta zbog povrede.

„Gakpo je prvi na listi za penale, a ja drugi. Dobili smo penal, okrenuo sam se i pomislio: 'Hej, sada ja mogu da izvedem ovaj.' Pomislio sam: 'Ovo je moja šansa.' Dao sam sebi trenutak da se saberem, a zatim snažno šutnuo u ugao. Baš onako kako inače izvodim penale. Ne, nisam ja igrač za Panenku“, poručio je Meks Merdink i dodao:

„Možda se i to desi jednoga dana“.

Kao što se desio naknadni poziv, kao što se desio i debitantski nastup, kao što se desio i prvi start, kao što se desio i taj jedanaesterac…

Meks Merdink postao je prvi igrač još od Vinsenta Jansena koji je u prvom startu za Holandiju dobio priliku da izvede najstrožu kaznu i – bio je precizan. Bio je pre jedne decenije i nekadašnji napadač AZ Alkmara protiv Engleske na Vembliju, a gle čuda rezultat je bio 2:1.

(©Reuters)

Holanđane je tako vratio deset godina unazad, a nešto kasnije i celih 20. Još do vremena Klas Jana Huntelara, pošto je prvi posle njega koji je kao starter spakovao dva komada. Munjevitom brzinom sve se odvija ove jeseni u životu Meksa Merdinka. Pre nekoliko dana sedeo je u restoranu sa devojkom, imao je drugačije planove.

„Već smo nazdravljali zbog puta na Ibicu“, prisetio se dvostruki strelac protiv Srbije šta je radio kada je saznao da ga je Ćavi pozvao u reprezentaciju, pa dodao:

„Sve se odjednom odvija neverovatnom brzinom. Postići dva gola na debiju u startnoj postavi je dečački san. Napadači žive za golove, morate u takvim situacijama da budete prisebni i da pogodite. Nakon drugog gola sam pomislio: 'Šta se ovo događa?' Mislim da još nisam potpuno svestan svega Sve što se dešavalo proteklih godina mi je u tom trenutku prošlo kroz glavu. Mnogo toga je isplivalo na površinu. Osetio sam olakšanje“.

Put mu se razlikovao od mnogih koji su sinoć bili u naranžastom dresu. Nije važio za naročito perspektivnog igrača, nisu ga videli u mlađim kategorijama državnog tima, drugima su davali prednost. Čak i kada je bio najbolji strelac Lige šampiona za mlade. Srpska fudbalska publika imala je priliku da se upozna sa Meksom Merdinkom kada je AZ Alkmar pre četiri godine na Krovu izbacio Crvenu zvezdu posle izvođenja jedanaesteraca.

U toj sezoni dao je devet golova u Ligi šampiona za mlade: tri Ajntrahtu iz Frankfurta, dva Barseloni (imao i asistenciju), jedan Real Madridu, te dva u finalu protiv splitskog Hajduka kao rezervista, a namestio je petom jedan Ernestu Pokuu. Napadač rođen u Hamburgu imao je prednost u odnosu na njega, veća zvezda bio je Džajden Adaj, da ne govorimo o vezisti Kesu Smitu iz te šampionske sezone…