Nikiforenko: Iznenađen sam koliko je rvanja u srpskom fudbalu, mislio sam da će se igrati brže

U intervjuu za Metarejting novinar ga je upitao da uporedi prvenstva Belorusije i Srbije. Za našu ligu istakao je da je mnogo kvalitetnija.

„Uz svo dužno poštovanje prema beloruskom fudbalu, šampionat Srbije je nivo iznad beloruskog. Nema veze odakle sam. Kada sam došao iz šampiona ML Vitepska u Radnički, koji je tim između petog i 10. mesta, u Nišu nikoga nije zanimalo to da li sam osvojio titulu ili ne. Mislim da su jedini beloruski klubovi za koje znaju u Srbiji ML Vitepsk, Dinamo Minsk i BATE Borisov, zato što su Srbi igrali tamo ili igraju trenutno. Ne bih rekao da ijednog od njih prate, samo su čuli za njih“, rekao je Nikiforenko.

20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) ML Vitepsk (4,30)

Kada je dolazio nije zamišljao da će u Nišu biti toliko teško. Doduše, imao je tu nesreću da je sa Radničkim igrao u plej-autu, gde se vodila ogromna borba za opstanak.

„Da budem iskren, iznenađen sam koliko je bilo rvanja. Mislio sam da će šampionat Srbije biti brži i više tehnički. Naravno, bilo je i toga, ali bilo je i baš mnogo borbe. Pričao sam sa momcima u svlačionici i oni su se složili. Rekao bih da je slično sa prvenstvom Posljke. Igrali smo tokom priprema protiv poljske Arke i rekao bih da je bio pravi masakr“, kazao je Nikiforenko.

Inače, njegov prethodni klub ML Vitepsk, sa kojim je osvojio titulu, trenutno igra kvalifikacije za Ligu konferencije. Ovog četvrtka od 20.30 časova će gostovati Borcu iz Banjaluke u prvoj utakmici 3. kola.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)

/Diediu 68/

Sreda

Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)

/Ožbolt 22/

Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)

/Jagušić 21 – Rusev 31/

Četvrtak

17.00: (1,95) Inter Turku (3,45) Vaduz (3,60)

18.00: (1,70) Jablonec (3,50) RFS (4,80)

18.00: (2,40) Helsinki (3,30) Madervel (2,75)

18.00: (2,85) Noa (3,30) Sion (2,35)

18.00: (11,0) Paide (6,25) Rapid Beč (1,20)

18.30: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)

19.00: (4,50) Debrecin (3,50) Kopenhagen (1,75)

19.00: (2,20) Rakov (3,30) Hamarbi (3,10)

19.00: (3,20) Geteborg (3,30) Gent (2,15)

19.00: (3,60) Žalgiris (3,45) Hajduk (1,95)

19.00: (2,05) Dinamo Kijev (3,35) Karabag (3,40)

19.00: (1,95) Inter Eskaldes (3,35) Flora (3,70)

19.00: (2,10) Riga (3,30) Đer (3,30)

19.00: (3,80) Šerif (3,45) Sankt Galen (1,90)

19.30: (2,30) Beitar Jerusalim (3,30) Austrija Beč (2,90)

20.00: (2,15) Hapoel Tel Aviv (3,30) Katovice (3,20)

20.00: (1,05) Ajaks (12,0) Šelburn (22,0)

20.00: (1,18) Tvente (6,50) Dunajska Streda (13,0)

20.30: (9,50) Valur (5,70) Nordsjeland (1,25)

20.30: (1,10) Braga (8,50) Dinamo Minsk (18,0)

20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) ML Vitepsk (4,30)

20.30: (1,08) Lugano (10,5) Rinavik (17,0)

20.45: (7,25) Bohemijans (4,40) Midtjland (1,40)

20.45: (1,13) Rijeka (7.50) Ilves (16,0)

21.00: (10,0) Tre Flori (5,00) Drita Gnjilane (1,28)

21.00: (1,33) Partizan (5,00) Tobol (10,0)

21.00: (1,45) Hibernijan (4,00) Škendija (7,00)

***kvote su podložne promenama