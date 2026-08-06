Partizan gledao da ga se što pre otarasi, a sad bi mogao kod Marka Nikolića

Štaviše, Španci pišu da je AEK već poslao prvu ponudu, koju je Levante odbio i čeka novu, pojačanu. Jedino se ne pominje o kojoj se sumi radi. Ceo slučaj bi trebalo da prate i u Partizanu, jer bi crno-belima trebalo da pripadne 30 odsto od ovog transfera, pa ugovoru sa Levanteom.

Arijaga je u Partizanu bio samo šest meseci, došao je na inicijativu Aleksandra Stanojevića, a otišao je na zimu posle niza sukoba sa saigračima i stručnim štabom. Igrač iz Hondurasa je prvo bio u Saragosi na pozajmici, koja ga potom nije otkupila, ali zato jeste Levante za 500.000 evra i za procente koji su ostali klubu iz Beograda.

Zimus se pominjalo da bi Arijaga mogao u Italiju, licitiralo se da je u pitanju transfer koji bi išao i do 8.000.000 evra, ali se na kraju nije dogodio. Posle toga se pisalo da je Panatinaikos zainteresovan za bivšeg fudbalera Partizana, a sada deluje da je najbliži AEK-u, kako tvrde Španci i Grci.