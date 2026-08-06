Partizan gledao da ga se što pre otarasi, a sad bi mogao kod Marka Nikolića
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 13:49
AEK zainteresovan za Kervina Arijagu, tvrde španski i grčki mediji
Neobičan slučaj Kervina Arijage: Partizan je gledao da ga se što pre ratosilja, najviše zbog nediscipline na terenu i van njega. A, od tada mu je vrednost višestruko porasla, pominjalo se da bi mogao da završi u Seriji A, dok poslednje vesti govore da bi vezista iz Hondurasa mogao da ode kod – Marka Nikolića.
Kako pišu lokalne vesti iz Valensije, na koje se pozivaju i brojni grčki mediji, AEK je zainteresovan za Kervina Arijagu i moglo bi lako da se desi da do kraja prelaznog roka završi u Atini. Ili u Vigu, pošto i Selta ima u vidu vezistu visokog 191 centimetar.
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Štaviše, Španci pišu da je AEK već poslao prvu ponudu, koju je Levante odbio i čeka novu, pojačanu. Jedino se ne pominje o kojoj se sumi radi. Ceo slučaj bi trebalo da prate i u Partizanu, jer bi crno-belima trebalo da pripadne 30 odsto od ovog transfera, pa ugovoru sa Levanteom.
Arijaga je u Partizanu bio samo šest meseci, došao je na inicijativu Aleksandra Stanojevića, a otišao je na zimu posle niza sukoba sa saigračima i stručnim štabom. Igrač iz Hondurasa je prvo bio u Saragosi na pozajmici, koja ga potom nije otkupila, ali zato jeste Levante za 500.000 evra i za procente koji su ostali klubu iz Beograda.
Zimus se pominjalo da bi Arijaga mogao u Italiju, licitiralo se da je u pitanju transfer koji bi išao i do 8.000.000 evra, ali se na kraju nije dogodio. Posle toga se pisalo da je Panatinaikos zainteresovan za bivšeg fudbalera Partizana, a sada deluje da je najbliži AEK-u, kako tvrde Španci i Grci.