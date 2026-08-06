Novi start za Filipa Manojlovića

Ima Srbija internacionalca i u Norveškoj. Nije bilo baš mnogo naših fudbalera u toj severnoj zemlji, ali broj će uvećati Filip Manojlović.

Nekadašnji golman Crvene zvezde, Spartaka postao je novi igrač Starta iz Kristijansunda, u koji je došao na pozajmicu iz švedskog Jurgordena. Manojlović će u Startu ostati do kraja sezone.