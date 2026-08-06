Novi start za Filipa Manojlovića
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Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 13:36
Srpski golman od danas u Norveškoj
Ima Srbija internacionalca i u Norveškoj. Nije bilo baš mnogo naših fudbalera u toj severnoj zemlji, ali broj će uvećati Filip Manojlović.
Nekadašnji golman Crvene zvezde, Spartaka postao je novi igrač Starta iz Kristijansunda, u koji je došao na pozajmicu iz švedskog Jurgordena. Manojlović će u Startu ostati do kraja sezone.
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„Veom sam srećan što sam došao u Kristijansund i jedva čekam da upoznam klub, saigrače, navijače, kao i norveški fudbal. Kao golman, ja sam snažna i dominantna figura u polju, a u isto vreme sam dobar u zaustavljanju protivničkih šuteva“, ukratko je sebe opisao Manojlović za klupski sajt.
Srpski golman je karijeru počeo u mlađim kategorijama Crvene zvezde, potom je bio u Hetafeu, Paioniosu, španskom niželigašu Rejesu, da bi se onda vratio u Srbiju, branio za subotički Spartak, iz kojeg je otišao u Borac iz Banjaluke, a odatle u Jurgorden.