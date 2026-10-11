Nikolić igrao simultanku u Zaječaru, Borani gube i sa Vasiljevićem

TSC je u minuloj prvenstvenoj rundi ubedljivo slavio kao domaćin protiv Grafičara (4:1), ali je platio skupu cenu zbog povrede ofanzivnog veziste Andreja Todoroskog i četvrtog žutog kartona desnog beka Stefana Jovanovića. Trener Topolčana Nenad Milijaš je na klupi za rezerve podno Kraljevica imao dvojicu golmana i svega šestoricu igrača u polju - iskusnog Nikolića i kvintet tinejdžera. Ispostavilo se da je to bilo dovoljno, a upravo je Nikolić bio ključna figura za sedmu pobedu donedavno člana srpske fudbalske elite.

Gosti nešto bolji u prvoj trećini prvog poluvremena. Onda Borani zaigrali malo angažovanije, da bi momenti pred odmor ponovo pripali družini sa severa Bačke. Šansa Mihajla Neškovića na centaršut Milana Radina u 12. minutu, da bi domaći uzvratili preko kapitena Dejana Milićevića sa distance u 21. i Damjana Đokanovića u 28. minutu, kada je veliku grešku Lazara Stojsavljevića ispravio Aranđel Stojković.

Gosti su želeli penal u 39. minutu, kada su nakon nepreciznosti Dražena Dubačkića u duelu bili Nešković i Jevhen Pavlov, a četiri minuta kasnije poništen gol zbog sumnjivog ofsajda Neškovića na oštru loptu Radina.

Druga priča posle ulaska Nikolića. Najpre je Mihajlo Milosavić lepo tukao u 49. minutu, ali nije bio precizan, pa na drugoj strani akcija Đokanovića i start Stojkovića u 51. minutu, kada je i Bor 1919 poželeo najstrožu kaznu. Pavlov je probao glavom u 60 minutu, a onda je došao red na golove.

"Štikla" Radina u 65. minutu i sedmi gol ubojitog Milosavića, koji je pogodio i na četvrtom uzastopnom meču. Samo pet minuta kasnije centaršut Milana Srbijanca i izjednačenje sa potpisom Dubačkića.

Već u 74. minutu nova promena rezultata. "Bocnuo" je Nikolić za Jovanovića, kojeg u svom šesnaestercu ruši Bratislav Đukić i zarađuje isključujući, drugi žuti karton. Nikolić je bio precizan sa "kreča", kao i glavom iz igre pet minuta docnije, a tačku je stavio Stojković na dodavanje u Zaječaru svemogućeg Nikolića - 1:4.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO:

BOR 1919 - TSC 1:4 (0:0)

/Dubačkić 70 - Milosavić 65, Nikolić 74p, 79, Stojković 90+1/

Stadion: Kraljevica

Sudija: Lazar Pršić.

Crveni karton : Bratislav Đukić (Bor 1919)

BOR 1919: Nikolić, Matejević, Dubačkić, Redžić, Đukić, Antonijević (61. Srbijanac), Denić (61. Medić), Milićević (85. Jorgovanović), Belić (75. Marinković), Đokanović, Pavlov (75. Klop).

TSC: Simić, Tegeltija, Krstić, Stojsavljević (70. Petrović), Stojković, Radin, Soprenić, Jovanović (80. Mladenović), Milosavić (87. Milašinović), Nešković (46. Tomović), Burmaz (46. Nikolić).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO

Subota

Metalac - Teleoptik 0:3 (0:1)

/Šćepović 25, Janaćković 74, Ninić 89/

Borac - Jedinstvo 3:1 (2:0)

/Popadić 26, Spasojević 27, Desančić 90 – Denzel 50/

Nedelja

Proleter 023 - Napredak 0:0

Grafičar - Javor 1:1 (1:0)

/Todosijevi 4ag - Stevanović 90+3ag/

Bor 1919 - TSC 1:4 (0:0)

/Dubakčić 70 - Milosavić 65, Nikolić 75, 79, Stojković 90+1/