Nikolić igrao simultanku u Zaječaru, Borani gube i sa Vasiljevićem
Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 16:32
Dva gola i asistencija Nemanje Nikolića za 45 minuta na terenu
Ništa u mrežama skoro do sredine drugog poluvremena, pa onda pet golova do kraja utakmice! Prvi duel ikada Bora 1919 i TSC-a za prvenstvene bodove pripao je favoritu iz Bačke Topole, iako je na manje od 20 minuta do kraja delovalo da bi doskorašnji srpskoligaš mogao za izbegne šesti uzastopni poraz u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Nije to dozvolio pre svih Nemanja Nikolić, koji je održao fudbalsko predavanje posle ulaska u igru između dva poluvremena. Majstor Taki bio je najzaslužniji za pobedu TSC-a u 13. rundi podno Kraljevice u Zaječaru - 1:4 (0:0).
Jedini neporaženi klub u drugostepenom takmičenju zadržao je drugo mesto, uz samo bod zaostatka za čačanskim Borcem 1926, dok Boranima ne ide ni sa novim trenerom Zoranom Vasiljevićem. Naslednik Miljana Đurovića na užarenoj klupi zabeležio je i drugi neuspeh, ali je ekipa iz rudarskih grada konačno postigla gol nakon pet sušnih kola. Ipak, slaba je to uteha za nekoga što drži "fenjer".
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TSC je u minuloj prvenstvenoj rundi ubedljivo slavio kao domaćin protiv Grafičara (4:1), ali je platio skupu cenu zbog povrede ofanzivnog veziste Andreja Todoroskog i četvrtog žutog kartona desnog beka Stefana Jovanovića. Trener Topolčana Nenad Milijaš je na klupi za rezerve podno Kraljevica imao dvojicu golmana i svega šestoricu igrača u polju - iskusnog Nikolića i kvintet tinejdžera. Ispostavilo se da je to bilo dovoljno, a upravo je Nikolić bio ključna figura za sedmu pobedu donedavno člana srpske fudbalske elite.
Gosti nešto bolji u prvoj trećini prvog poluvremena. Onda Borani zaigrali malo angažovanije, da bi momenti pred odmor ponovo pripali družini sa severa Bačke. Šansa Mihajla Neškovića na centaršut Milana Radina u 12. minutu, da bi domaći uzvratili preko kapitena Dejana Milićevića sa distance u 21. i Damjana Đokanovića u 28. minutu, kada je veliku grešku Lazara Stojsavljevića ispravio Aranđel Stojković.
Gosti su želeli penal u 39. minutu, kada su nakon nepreciznosti Dražena Dubačkića u duelu bili Nešković i Jevhen Pavlov, a četiri minuta kasnije poništen gol zbog sumnjivog ofsajda Neškovića na oštru loptu Radina.
Druga priča posle ulaska Nikolića. Najpre je Mihajlo Milosavić lepo tukao u 49. minutu, ali nije bio precizan, pa na drugoj strani akcija Đokanovića i start Stojkovića u 51. minutu, kada je i Bor 1919 poželeo najstrožu kaznu. Pavlov je probao glavom u 60 minutu, a onda je došao red na golove.
"Štikla" Radina u 65. minutu i sedmi gol ubojitog Milosavića, koji je pogodio i na četvrtom uzastopnom meču. Samo pet minuta kasnije centaršut Milana Srbijanca i izjednačenje sa potpisom Dubačkića.
Već u 74. minutu nova promena rezultata. "Bocnuo" je Nikolić za Jovanovića, kojeg u svom šesnaestercu ruši Bratislav Đukić i zarađuje isključujući, drugi žuti karton. Nikolić je bio precizan sa "kreča", kao i glavom iz igre pet minuta docnije, a tačku je stavio Stojković na dodavanje u Zaječaru svemogućeg Nikolića - 1:4.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO:
BOR 1919 - TSC 1:4 (0:0)
/Dubačkić 70 - Milosavić 65, Nikolić 74p, 79, Stojković 90+1/
Stadion: Kraljevica
Sudija: Lazar Pršić.
Crveni karton : Bratislav Đukić (Bor 1919)
BOR 1919: Nikolić, Matejević, Dubačkić, Redžić, Đukić, Antonijević (61. Srbijanac), Denić (61. Medić), Milićević (85. Jorgovanović), Belić (75. Marinković), Đokanović, Pavlov (75. Klop).
TSC: Simić, Tegeltija, Krstić, Stojsavljević (70. Petrović), Stojković, Radin, Soprenić, Jovanović (80. Mladenović), Milosavić (87. Milašinović), Nešković (46. Tomović), Burmaz (46. Nikolić).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO
Subota
Metalac - Teleoptik 0:3 (0:1)
/Šćepović 25, Janaćković 74, Ninić 89/
Borac - Jedinstvo 3:1 (2:0)
/Popadić 26, Spasojević 27, Desančić 90 – Denzel 50/
Nedelja
Proleter 023 - Napredak 0:0
Grafičar - Javor 1:1 (1:0)
/Todosijevi 4ag - Stevanović 90+3ag/
Bor 1919 - TSC 1:4 (0:0)
/Dubakčić 70 - Milosavić 65, Nikolić 75, 79, Stojković 90+1/