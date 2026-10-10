Nikolić naplatio dugove OFI-ju, Gaćinović stavio jagodu na vrh torte

Ipak, razloga za zebnju nije bilo. AEK je naplatio dug Krićanima sa ubedljivih 3:0. I to je odlična vest za Marka Nikolića i njegove pulene, jer su pre pauze bili u maloj krizi, teškom mukom su došli do trijumfa u Volosu... Večeras je, ipak, bilo autoritativno.

Doduše, tek u finišu prvog poluvremena su crno-žuti uspeli da probiju bedem OFI-ja. Najpre u 30. minutu je poništen gol Kuteše, ali onaj koji je u 41. minutu postigao Relvas na asistenciju Lovra Majera ostao je na snazi. I od tog momenta sve je bilo mnogo lakše za AEK. Pa, još kada su gosti sredinom drugog dela ostali sa igračem manje, pitanje je bilo samo da li će ekipa sa Krita uspeti da ostane do kraja sa golom minusa.

Pritisak AEK-a se isplatio u poslednjih deset minuta. Najpre je Mukudi povisio na 2:0, dok je u trećem minutu nadoknade Mijat Gaćinović stavio jagodu na vrh torte – 3:0. I to samo pet minuta nakon što je ušao u igru umesto Luke Jovića.