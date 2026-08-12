BUONGIORNO ITALIJA: Juventusova golmanska logika

Drugo objašnjenje koje je kompatibilno sa prvim je da Stara dama nema novac da uloži u kupovinu golmana kojeg želi i da zato odlaže investiciju za sledeću sezonu.

Treća teorija, takođe komplementarna, su karakteristike Suzukija. Japanac je prilično dobar u baratanju loptom, može da učestvuje u konstrukciji igre, ali i da bude važan šraf u odgovoru na visoki presing protivničkih timova.

Četvrto obrazloženje je nemogućnost da se udomi Di Gregorio i, budući da je Juve platio više od 15 miliona bivšeg igrača Monce, neophodno je naći klub koji bi ga kupio za barem deset miliona evra kako bi se izbegla tzv. minusvalenca.

U svakom slučaju, Juve nije bio tako slab na golmanskoj poziciji barem u poslednjih 50 godina. Podsetimo, mrežu Stare dame su čuvali Dino Zof, Stefano Takoni, Anđelo Peruci, Edvin Van der Sar, Điđi Bufon, Vojćeh Ščesni, a onda su došli Di Gregorio i Suzuki.

Jednogodišnja opklada na Suzukija ima smisla i zato što je Matija Perin dovoljno velika garancija da zapuši rupu ako stvari ne krenu kako je planirano.

Nakon što je rešio pitanje čuvara mreže, Juve mora da pronađe rešenje i za veznu liniju, tim pre ako Spaleti bude insistirao da igra sa četiri ofanzivna igrača u postavci 4-2-3-1. Javna je tajna da bi Bjankoneri želeli Kesija, ali bivši igrač Atalante i Milana traži platu koja daleko prevazilazi uspostavljeni plafon Juvea. Plus, nisu svi ubeđeni da je Kesi i dalje igrač koji sa još jednim veznim fudbalerom može da nosi četvoročlani napadački red.

Drugi problem Spaletija je koegzistencija Jildiza, Alajbegovića i Konesisaa. Trojica igrača moraju da se sintonišu i shvate da se igra samo sa jednom loptom i da ne mogu da očekuju da dobiju, kako se to u žargonu kaže, loptu u noge.

ENGLESKI INTER

Anglizacija Intera se nastavlja. Posle Stonsa, Nerazuri su vrlo blizu da zatvore posao sa Totenhemom oko Spensa, a Liverpul je otvorio vrata za pregovore o Džonsu.

Inter je i formalno stavio na sto 30 miliona evra za beka engleske reprezentacije. Totenhem traži 35 miliona evra plus bonuse. Imajući u vidu relativno malu razliku između ponude i zahteva, vrlo je moguće da dva kluba u sledeća 24 sata pronađu kompromis.

Liverpul je poslao signal Interu da je spreman da pregovara o Džonsu spuštajući za deset odsto prvobitno traženu svotu, što će reći sa 40 na 35–36 miliona evra. Inter oko Džonsa nema nameru da se otisne dalje od 30 miliona evra, bonus uključeni, jer engleskom fudbaleru ističe ugovor sledećeg leta.

Engleska ofanziva Intera je pojačana paralelnim približavanjem realizaciji dva ozbiljna posla sa rimskim klubovima. Milanski klub i Roma su postigli načelni dogovor oko kupoprodaje Luisa Enrikea. Brazilac bi sa bonusima trebalo da košta oko 30 miliona evra, međutim još uvek nije stigao pristanak Luisa Enrikea i pored toga što su dva kluba optimisti.

Istovremeno, Inter je na pragu da zaključi posao sa Lacijom oko Davidea Fratezija. Pregovara se na bazi pozajmice i uslovljenog otkupa uz budući procenat od prodaje reprezentativca Italije. Inter je spreman da spusti značajno cenu otkupa – bila bi uslovljena polovinom utakmica Fratezija u sezoni i plasmanom Nebeskoplavih među prvih 12 klubova na tabeli na kraju sezone – a da dobije pozamašan procenat od buduće prodaje igrača. Drugim rečima, u Apijano Đentileu su spremni da uzmu manje sutra da bi dobili mnogo više prekosutra.

MALO SVETLA ZA LACIO

Sve izvesniji dolazak Davidea Fratezija u Lacio probudio je entuzijazam među navijačima Nebeskoplavih. Naravno, povratak veznog igrača koji je svoje prve fudbalske korake napravio u dresu Lacija neće biti dovoljan da se izglade odnosi između gazde Klaudija Lotita i tifoza, ali predstavlja promenu tendencije u prilično tesnobnom prelaznom roku rimskog kluba.

Rino Gatuzo je pričao sa Fratezijem i dao mu je garancije oko njegove uloge i statusa koji bi imao u Laciju. Za razliku od Intera, gde je postao rezerva rezerve, u Formelu bi Fratezi bio jedan od stubova tima. Štaviše, sa njim vezni red Rimljana postaje veoma kompetitivan, budući da ga čine Rovela i Tejlor, a da su Kataldi i Dele Baširu rezerve.

Menadžer Fratezija je Bepe Rizo i to je veoma važan detalj jer je on agent i dvojice napadača koji interesuju Lacio: Andree Pinamontija i Lorenca Luke. Međutim, da bi jedan od dvojice došao u Formelo, potrebno je da prodaju Ratkova.

Osim srpskog reprezentativca, na izlaznim vratima su i Romanjoli i Tavares. Od prodaje pomenute trojice fudbalera Lacio računa da može da inkasira oko 30 miliona, imajući u vidu da 35 odsto novca od transfera Tavaresa ide Arsenalu.

Za kompletiranje Gatuzovog tima potrebna je i kupovina još jednog defanzivca. Sportski direktor Fabijani već ima rešenje u rukama, ali drži u tajnosti operaciju i ime igrača jer u ovom momentu nema dovoljno novca na raspolaganju da realizuje transfer.