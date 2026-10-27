Kataš posle debakla u Areni: Vrlo teška noć, odgovornost je moja
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 22:21
Trener Makabija Oded Kataš bio je utučen nakon teškog poraza od Zvezde u Beogradu i pozvao na reakciju svog tima
Debakl u Beogradskoj areni dodatno će ubrzati čelnike Makabija iz Tel Aviva da dovedu pojačanje Odedu Katašu.
Nakon i više nego ubedljivog poraza u Beogradu protiv Crvene zvezde trener Ponosa Izraela logično nije bio zadovoljan.
"Vrlo teška noć, vrlo loše, rezultat je loš, ali gori je način na koji smo igrali. Startovali smo ekstremno loše, nismo koristili faulove, imali smo vrlo loš govor tela. Očigledno, moja je odgovornost i ne možemo da nastavimo na ovaj način. Moramo da razmislimo i reagujemo, da pokažemo karakter. Žao mi je naših navijača, nedostaju nam", rekao je Oded Kataš na početku obraćanja medijima.
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Da li je Zevzda nečim iznendalila na početku, u odbrani? Možda i pojavljivanje Kristijana Koloka?
"Možemo da pričamo o košarci, ali ovde je bilo mentalno. Utakmica je tako počela, nismo dobro počeli, tražio sam tajm-aut posle tri minuta i očekivao neku vrstu reakcije. Kažem ponovo, moja je odgovornost. Ovde morate da bude agresivniji u odbrani, u skoku i ne možemo da igramo drugačije pored ovakvog tima Zvezde. Odnos izgubljenih lopti je bio užasan i moramo da pokažemo neku rekaciju i neki ponos", vidno uznemiren priča Kataš.
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Na pitanje da li je Makabi zainteresovan za Nemanju Nedovića, Kataš je odgovorio:
"Volim Nedovića, trenirao sam ga u Panatinaikosu, ali ovo nije trenutak da pričam o tome. Jesmo na tržištu, potrebni su nam bekovi. Ali ponavljam, treba nam reakcija, ne izgovori", završio je Kataš.