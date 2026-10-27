Kataš posle debakla u Areni: Vrlo teška noć, odgovornost je moja

Da li je Zevzda nečim iznendalila na početku, u odbrani? Možda i pojavljivanje Kristijana Koloka?

"Možemo da pričamo o košarci, ali ovde je bilo mentalno. Utakmica je tako počela, nismo dobro počeli, tražio sam tajm-aut posle tri minuta i očekivao neku vrstu reakcije. Kažem ponovo, moja je odgovornost. Ovde morate da bude agresivniji u odbrani, u skoku i ne možemo da igramo drugačije pored ovakvog tima Zvezde. Odnos izgubljenih lopti je bio užasan i moramo da pokažemo neku rekaciju i neki ponos", vidno uznemiren priča Kataš.

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Na pitanje da li je Makabi zainteresovan za Nemanju Nedovića, Kataš je odgovorio:

"Volim Nedovića, trenirao sam ga u Panatinaikosu, ali ovo nije trenutak da pričam o tome. Jesmo na tržištu, potrebni su nam bekovi. Ali ponavljam, treba nam reakcija, ne izgovori", završio je Kataš.