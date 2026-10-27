Ovakvog Kartera je Zvezda čekala, Makabi pregažen u Areni uz kišu trojki

Ipak, glavni protagonisti su bili Tajson Karter i Džered Batler. Prvi je odigrao najbolju utakmicu od kada je član kluba sa Malog Kalemegdana i ubacio 24 poena uz 6/10 za tri poena, a drugi je dominantno došao do 21. Pomogao je Džordan Nvora sa 18 poena, dok je Kris Džons bio fenomenalan sa osam poena i devet asistencija.

Na drugoj strani vredan pomena je Džimi Klark sa 19 poena, a 13 je ubacio Roman Sorkin.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Blago je reći da je Zvezda odlično otvorila utakmicu. Navaro je odlučio da uvrsti Koloka u prvu petorku i Kamerunac je odmah pokazao za šta je sve sposoban. Em je bio bolji na podbacivanju od Danijela Tajsa, em je u prvom napadu već dobio savršeno alej-up dodavanje od Džonsa za brutalno zakucavanje.

Odmah nakon toga je pogodio poludistancu što u NBA ligi nije moglo da se vidi od njega, da bi zatim na scenu stupio Karter. Konačno je Amerikanac odigrao jednu fenomenalnu utakmicu u crveno-belom dresu. Prvo je pogodio dvojku, a onda čak četiri vezane trojke. Bilo je sjajno videti i da je Džons shvatio da je ovo Karterovo veče, pa je vrteo pik sa centrom ciljano da pomoć dođe sa Karterove strane, a ovaj nije praštao.

Zvezda se veoma brzo odlepila i već u šestom minutu je vodila sa 16 razlike, čime je aktiviran benefit Mozzart Relax i ko je igrao keca na crveno-bele, mogao je taj par odmah da zaokruži.

Međutim, nije se Zvezda tu zaustavila. Žurki su se pridružili Batler, Nvora i David Kremer, a na kraju prvog poluvremena crveno-beli su šutirali neverovatnih 10/17 za tri poena. Šutem i odbranom koja je bila izvanredna su i napravili ogromnu razliku. Makabi je ostavljen na svega 30 poena u prvom delu, a domaći su na pauzu otišli sa +25.

Valja istaći i da je Džons podelio čak sedam asistencija. Evidentno je u odličnoj formi, a večeras je potvrdio da je general ove Zvezde i produžena ruka Navara na terenu. Takođe, za četiri i po minuta na parketu doprinos su dali Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić, kome je u jednom momentu cela dvorana skandirala.

Bilo je očekivano da Makabi pronađe ofanzivni ritam i to se desilo. Ponos Izraela je značajno lakše dolazio do poena, ali Zvezda je zadržala ofanzivni nivo i nastavila da zatrpava koš protivnika. Razigrao se Džordan Nvora koji je odigrao još jednu dobru utakmicu, a kada je trebalo i Džons se aktivirao sa poenima.

*** Evroliga, 8. kolo ***

CRVENA ZVEZDA - MAKABI TEL AVIV 100:78

(34:15, 21:15, 23:25, 22:23)

Beogradska arena, Novi Beograd;

Sudije: Emin Mogulkodž, Kristaps Konstantinovs, Gentijan Cici.

CRVENA ZVEZDA: CRVENA ZVEZDA: Džons 8 (9as), Vajler Beb 5 (4as), Batler 21, Davidovac 2, Karter 24 (6/10 za tri, 5sk), Dobrić 6, Izundu 4 (5sk), Nvora 18, Koloko 6, Odželej -, Kremer 4, Moneke 2.

MAKABI TEL AVIV: Hord 4, Klark 19, Bejkot 7, Sorkin 13, Briset 6 (7sk), Rejman 2, Dibartolomeo 1, Valas 3, Lif 6, Tajs 4, Madar 7, Kolson 6 (4uk).

------------------------------

Košarka je u drugom poluvremenu u velikoj meri pala u drugi plan, jer su navijači usled velikog vođstva gromoglasno skandirali Nikoli Kaliniću i Milošu Teodosiću koji su ih onda pozdravili u znak zahvalnosti.

Ostatak utakmice protekao je u pomnom praćenju publike da li će Zvezda oboriti klupski rekord po broju ubačenih trojki, kao i da li će Karter doći do statusa igrača sa najviše trojki na jednom mečenu. Ipak, stao je na šest i falila mu je samo jedna da postane apsolutni rekorder. Ovako se izjednačio sa Nemanjom Nedovićem, Rokasom Giedraitisom, Ajzei Kenanom, Tejlorom Ročestijem i Džejmsom Feldinom, koji su svi ubacivali po šest šuteva sa distance na jednom meču.

Što se timskog rekorda tiče, on je bio i ostao 17 trojki. Zvezda je Real Madridu 2017. godine i Asvelu na otvaranju sezone 2023/24 dala po 17, dok je Makabi ispraćen iz dvorane sa 16.

Kako bilo, pobeda je upisana i to je najvažnije. Crveno-beli su sada na 5-3 i u veoma dobrom raspoloženju dočekuju duel sa Bajernom koji je na programu u četvrtak od 20.00.

EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Roden 20 - Bejkon 24/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona (u toku)

Panatinaikos - Olimpija Milano (u toku)

Valensija - Fenerbahče (u toku)

Baskonija - Real Madrid (u toku)

Sreda

18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)

19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)

20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)

20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)

***Kvote su podložne promenama