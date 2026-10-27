Senzacija u Kupu Kralja: Dmitrović primio četiri gola od četvrtoligaša, amateri eliminisali Espanjol

Espanjol je još jednom uspeo da se obruka u Kupu Kralja. Katalonski klub eliminisan je već na prvoj prepreci, to jest u šezdesetčetvrtini finala, pošto je na gostovanju četvrtoligašu Sestau poražen 3:4 posle produžetaka, i to golom u 120+1. minutu. Srpski golman Marko Dmitrović četiri puta je morao da vadi loptu iz mreže, a novi debakl mogao bi da bude i poslednja utakmica Manola Gonzalesa na klupi španskog prvoligaša.

Neverovatno zvuči podatak da je Espanjol treću sezonu zaredom eliminisan iz Kupa Kralja od ekipe iz četvrtog ranga španskog fudbala! Posle Barbastra i Atletik Balearsa, koban po katalonski sastav bio je i Sestao, klub koji je na svom malom stadionu Las Ljanаk, po jakoj kiši i na izuzetno blatnjavom terenu, uspeo da priredi jednu od najvećih senzacija ove runde takmičenja.