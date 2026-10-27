Senzacija u Kupu Kralja: Dmitrović primio četiri gola od četvrtoligaša, amateri eliminisali Espanjol
Vreme čitanja: 3min | uto. 27.10.26. | 22:05
Igrao se 120+1. minutu kada je anonimni Sestao dao gol za 4:3 i prolaz u 1/32 rundu Kupa Španije
Espanjol je još jednom uspeo da se obruka u Kupu Kralja. Katalonski klub eliminisan je već na prvoj prepreci, to jest u šezdesetčetvrtini finala, pošto je na gostovanju četvrtoligašu Sestau poražen 3:4 posle produžetaka, i to golom u 120+1. minutu. Srpski golman Marko Dmitrović četiri puta je morao da vadi loptu iz mreže, a novi debakl mogao bi da bude i poslednja utakmica Manola Gonzalesa na klupi španskog prvoligaša.
Neverovatno zvuči podatak da je Espanjol treću sezonu zaredom eliminisan iz Kupa Kralja od ekipe iz četvrtog ranga španskog fudbala! Posle Barbastra i Atletik Balearsa, koban po katalonski sastav bio je i Sestao, klub koji je na svom malom stadionu Las Ljanаk, po jakoj kiši i na izuzetno blatnjavom terenu, uspeo da priredi jednu od najvećih senzacija ove runde takmičenja.
Izabrane vesti
A nije delovalo da će se utakmica pretvoriti u još jednu noćnu moru za Espanjol. Gonzales je, poučen prethodnim iskustvima, na teren poslao prilično snažan sastav, a gosti su relativno rano stigli do prednosti. Markos Fernandes je iznudio jedanaesterac, a zatim ga sam realizovao i doveo prvoligaša u vođstvo.
Međutim, odgovor domaćina nije se dugo čekao. Posle nespretnog klizanja Hinoha, Adri Karion je iskoristio poklon i savladao Dmitrovića za izjednačenje. Još veći šok usledio je neposredno pred odlazak na odmor, kada je Ugarte posle kornera ostao potpuno nečuvan i udarcem glavom doneo Sestau preokret - 2:1. Espanjol je u nastavku pokušavao da pronađe put do izjednačenja, ali su blato, kiša i borbeni domaćin predstavljali gotovo nepremostivu prepreku. Sestao je uspešno čuvao prednost sve do samog finiša, kada je gostima dosuđen prilično diskutabilan jedanaesterac posle kontakta nad Eduom Ekspositom. Roberto je u 90. minutu bio precizan sa bele tačke i odveo utakmicu u produžetke.
Činilo se da će taj pogodak konačno slomiti otpor četvrtoligaša, posebno kada je Moskardo u produžecima pogodio za 3:2 i vratio Espanjol u vođstvo. Ipak, slavlje gostiju trajalo je svega dva minuta. Laka je posle još jednog prekida uspeo da izjednači na 3:3 i ponovo baci favorita u očaj. A onda je usledio trenutak koji će se dugo prepričavati u Sestau. Igrao se 120+1. minut, poslednji trenuci produžetaka, kada je Roho zatresao mrežu za neverovatnih 4:3 i izazvao erupciju oduševljenja na tribinama. Fudbaleri Espanjola protestovali su smatrajući da je prethodno napravljen prekršaj nad Markom Dmitrovićem, ali sudija nije promenio odluku. Četvrtoligaš je mogao da započne istorijsko slavlje, dok su gosti ostali u neverici.
Posebno je upečatljiv bio kadar sa Manolom Gonzalesom neposredno posle četvrtog primljenog gola. Španski stručnjak nemoćno je posmatrao teren, svestan da bi mu novi kup-debakl mogao presuditi. Njegova ekipa je tokom čitave 2026. godine ostvarila svega četiri pobede, a poraz od Sestaa stigao je samo nekoliko dana nakon neuspeha protiv Rasing Santandera. Espanjol tako nastavlja neslavnu tradiciju eliminacija od niželigaša, dok se Gonzales nalazi pred otkazom. Ostaje pitanje hoće li uopšte dočekati narednu prvenstvenu utakmicu protiv Viljareala, koja je na programu u petak.