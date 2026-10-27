Navaro: Možda znam Kartera malo bolje od vas, život je lakši kada ulaze trojke

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Posle meča, Španac je govorio na konferenciji za medije.

"Čestitam timu na pobedi. Igrali smo izvanredno u prvom poluvremenu, posebno prvoj četvrtini. Dali smo mnogo poena, ali sve je došlo iz odbrane. Kristijan Koloko je imao veliki uticaj na početak, a život je lakši kada trojke ulazi. Imali smo 16 asistencija. Moramo da ponovimo energiju sa kojom smo igrali u prvih 20 minuta i povremeno u drugom poluvremenu koje nije bilo savršeno".

Kako ste zadovoljni Kristijanom Kolokom?

"Bila je ovo utakmica u kojoj smo morali da kontrolišemo skok i igramo sa preuzimanjima. On to može, bio je najbolja opcija za Makabi. Pohvatao je sve brzo, primio sve informacije koje smo mu poslali i posle razgovora sa njim jutros rešili smo da igra. Mislim da je igrao odlično, imao je očigledan uticaj na igru".

Napad je sjajno funkcionisao.

"U poslednje tri utakmice bili smo tim koji je stvorio najviše otvorenih šuteva, samo ih nismo pogodili. Poslednje dve smo imali loše šuteve, tako da smo sada prosečni. Pomogla je odbrana, kada protivnik promašuje, lakše se šutira, sa manje pritiska. Mislim da je odbrana razlog što smo bili tako dobri u napadu".

Da li je ovakva igra nešto ka čemu težite kao tim?

"Nadam se, ali svaka utakmica je drugačija. Zavisi mnogo toga od rivala. Imamo 48 sati da pripremimo sledeću utakmicu".