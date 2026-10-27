Kada god je gusto Barsa pobedi
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 22:07
Tim Aleksandera Sekulića nije blistao u Minhenu, ali na kraju slavio – 88:84
Ne pripada Barselona ešalonu prvih favorita Evrolige, ne uliva strahopoštovanje igrama u kontinuitetu, ali kada god je gusto – Blagurana pobedi.
Bilo je tako protiv Efesa, repriziralo se u španskom derbiju sa Valensijom, a po istoj matrici slavila je ove večeri u SAP Garden Areni – 88:84.
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Stigla je Barselona do petog evroligaškog trijumfa, odradila domaći zadatak pre svega izdanjem u drugom poluvremenu.
Barselona je značajno podigla intenzitet odbrane u drugih 20 minuta, što je u kolaboraciji sa vrlo rasploženim Kevinom Panterom bilo dovoljno za pobedu u Minhenu. Nekadašnji kapiten Partizana meč je završio sa 23 poena i bilo mu je potreban još jedan pogodak sa poludistance da izjednači evroligaški učinak sezone (25 protiv Baskonije). Bio je Panter nepogrešiv sa linije slobodnih bacanja i sasvim solidan u šutu za tri poena (3/7).
Panter je bio ubedljivo najbolji u redovima gostiju. Važnu ulogu imao je Nebo sa 12 poena i devet skokova, koliko je imao Martin.
Teško veče na drugoj strani imao je bivši reprezentativac Srbije Vladimir Lučić koji nije upisao poen za 11 minuta. Bavarce su predvodili Jakubaitis i Noris sa po 17 poena.
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jakubaitis 17 - Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano (u toku)
Valensija - Fenerbahče (u toku)
Baskonija - Real Madrid (u toku)
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)
20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)
***Kvote su podložne promenama