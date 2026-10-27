Kada god je gusto Barsa pobedi

Stigla je Barselona do petog evroligaškog trijumfa, odradila domaći zadatak pre svega izdanjem u drugom poluvremenu.

Barselona je značajno podigla intenzitet odbrane u drugih 20 minuta, što je u kolaboraciji sa vrlo rasploženim Kevinom Panterom bilo dovoljno za pobedu u Minhenu. Nekadašnji kapiten Partizana meč je završio sa 23 poena i bilo mu je potreban još jedan pogodak sa poludistance da izjednači evroligaški učinak sezone (25 protiv Baskonije). Bio je Panter nepogrešiv sa linije slobodnih bacanja i sasvim solidan u šutu za tri poena (3/7).

Panter je bio ubedljivo najbolji u redovima gostiju. Važnu ulogu imao je Nebo sa 12 poena i devet skokova, koliko je imao Martin.

Teško veče na drugoj strani imao je bivši reprezentativac Srbije Vladimir Lučić koji nije upisao poen za 11 minuta. Bavarce su predvodili Jakubaitis i Noris sa po 17 poena.

EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Roden 20 - Bejkon 24/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona 84:88

/Jakubaitis 17 - Panter 23/

Panatinaikos - Olimpija Milano (u toku)

Valensija - Fenerbahče (u toku)

Baskonija - Real Madrid (u toku)

Sreda

18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)

19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)

20.00: (1,80) Asvel Lion (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,25)

20.30: (3,00) Virtus Bolonja (16,0) Žalgiris (1,50)

***Kvote su podložne promenama