Ništa od ostavki: Ostaje i rukovodstvo Partizana

Čim je postalo jasno da Saša Ilić ostaje trener Partizana, bilo je jasno da od ostavki aktuelnog rukovodstva crno-belih nema ništa. U narednim danima će biti zakazana Skupština kluba, preciziraće se i datum (od 21. do 25. septembra) i na njoj se očekuje da budu potvrđeni mandati Rasima Ljajića, Milke Forcan i Danka Lazovića.

Sadašnja uprava čeka da vidi da li će se neko javiti kao protiv kandidat, međutim, za to su vrlo male šanse. Posebno nakon što su navijači izdali saopštenje u kom su otvoreno pružili podršku njihovom radu, a i na utakmici protiv Hetafea su dobili transparent podrške.