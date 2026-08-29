Ništa od ostavki: Ostaje i rukovodstvo Partizana
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Vreme čitanja: 1min | sub. 29.08.26. | 16:24
Očekuje se da Skupština kluba potvrdi mandate sadašnjih čelnih ljudi kluba iz Humske
Čim je postalo jasno da Saša Ilić ostaje trener Partizana, bilo je jasno da od ostavki aktuelnog rukovodstva crno-belih nema ništa. U narednim danima će biti zakazana Skupština kluba, preciziraće se i datum (od 21. do 25. septembra) i na njoj se očekuje da budu potvrđeni mandati Rasima Ljajića, Milke Forcan i Danka Lazovića.
Sadašnja uprava čeka da vidi da li će se neko javiti kao protiv kandidat, međutim, za to su vrlo male šanse. Posebno nakon što su navijači izdali saopštenje u kom su otvoreno pružili podršku njihovom radu, a i na utakmici protiv Hetafea su dobili transparent podrške.
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Podsećanja radi, uprava Partizana je najpre izdala saopštenje da će podneti ostavku ukoliko se crno-beli ne plasiraju u Ligu konferencije, a posle debakla u Lučanima protiv Mladosti, doneli su odluku da odu iz kluba bez obzira na ishod revanša protiv Hetafea. Ispostavilo se da su bili malo brzopleti u donošenju takve odluke i da bi ona u ovom trenutku donela više problema nego rešenja.
Od kad su došli u klub u oktobru 2024. godine aktuelno rukovodstvo je uspelo da smanji dug, uložili u SC Teleoptik, ali su izostali bolji rezultati. Uprkos tome, dobili su podršku od najvatrenijih pristalica. Sad kad skoro nema dileme da će ostati na svojim pozicijama, mogu da nastave da rade svoj posao.