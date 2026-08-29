Durant ne voli strane igrače: Sve je to imitacija, uče od nas i nose kući američki sistem

Pričao je da može povremeno da se desi jedna utakmica u kojoj će neka zemlja imati priliku da dobije Ameriku, kao Srbija 2024, ali je dodao da je to jedna u 20 utakmica. Naveo je da je pre toga Amerika dva puta po 30 razlike dobila Orlove.

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Sada je govorio o tome da je košarka globalan sport.

"Košarka se igra po celom svetu. To je i cilj, da se košarka razvija svuda. Bilo je i vreme da internacionalci budu najbolji u ligi. Dolaze od 80-ih godina, prirodno je da su neki od njih postali najbolji. Pravo pitanje je ko je uticao na njih"?

KD je odmah odgovorio sam sebi.

"Amerikanci su ti koji su imali uticaj na njih. Kul je što su neki od njih osvojili MVP nagrade, ali koga su gledali. Jokić, Porzingis, Šej, svi su oni nosili Ajversonove dresove i imitirali njegove krosovere... Pokušavaju da igraju kao mi i uspeli su na neki svoj način".

Durantu je najbolji primer za to Šej Gildžes Aleksander.

"A onda pogledate Šeja Gildžes Aleksandera. Da li je on internacionalni igrač? Ali većina njegovog puta ka tome da postane NBA igrač došla je iz američkog sistema. Gde je išao na koledž? Gde je igrao srednju školu? Tako da tu ima mnogo faktora koji utiču na to zašto su ovi momci tu gde jesu, a glavne zasluge idu vrednom radu koji su uložili. Ali sve je ovo imitacija. Na koga se ugledate i koga pokušavate da imitirate na terenu? Tako svi napreduju. Koga su oni imitirali? Drim tim, američke igrače. Znači, oni su samo učili od nas, kao što sam i ja učio od američkih igrača. Moja generacija je učila od momaka pre mene. To je prirodna evolucija".

Kontra argument Durantovoj priči bio bi to da sada deca gledaju Luku Dončića, a ne Amerikance...

"Od koga je Luka Dončić pokupio svoje poteze? I na kraju krajeva, to nije ni važno... Volim momke koji žele da budu kao Luka Dončić i Majkl Džordan... Potrebno nam je više inspiracije iz različitih zemalja i iz različitih okruženja. Zašto da ne? Volim da vidim Luku iz druge zemlje kako pravi driblinge baš kao i mi, a on ujedno donosi i deo američke košarkaške kulture u svoju zemlju, i to mi se takođe sviđa".