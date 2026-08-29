Lejkersi zaboravili na Kumingu i okrenuli se nekadašnjem saigraču Nikole Jokića

Sezonama unazad se nekadašnji član Denvera nalazi na radaru Lejkersa, ali nikad nije došlo do saradnje između dve strane. Tim iz Los Anđelesa pokušao je da potpiše Brauna po osvajanju šampionske titule 2023. godine. Krilni igrač je prema pojedinim navodima bio spreman da prihvati trogodišnji ugovor, ali se u celu priču uključila Indijana, koja je ponudila dvogodišnju saradnju i cifru od 40.000.000 dolara.

Danas se situacija promenila, jer bi Braun mogao da bude dostupan za veteranski minimum, što znači da bi Lejkersi mogli da ga dobiju za neki relativno skroman novčani iznos. U Los Anđelesu traže igrača karakteristika koje odgovaraju nekadašnjem članu Denvera. Potreban im je jak defanzivac, sposoban da igra odbranu na više pozicija, kao i nekog ko je sposoban da bude konstantan u šutu sa distance. Bez obzira na činjenicu što su Lejkersi već doveli u svoje redove Zijara Vilijamsa, te Matisa Tibula u franšizi iz grada Anđela žele dodatno da rašire roster.

Međutim, ono što pravi određeni problem jeste to što Lejkersi imaju 16 igrača pod ugovorom, pa tako moraju da oslobode mesto. Braun je prošlu sezonu proveo u Denveru, gde je u proseku beležio učinak od 7,9 poena i 3,9 skokova.