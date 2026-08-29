Milan ga jurio pola godine, pa pustio posle jedne sezone: Razgovor sa Seskom odveo Ričija u Komo
Vreme čitanja: 3min | sub. 29.08.26. | 16:33
Ako ništa drugo, Milan bi makar mogao da povrati sav uložen novac
Jurio ga je šest meseci, prvo na zimu 2025, potom i na leto iste godine, ali ubrzo nakon što je pobedio konkurenciju i konačno ga dobio - Milan se razočarao. I već ga pustio. Svega godinu dana pošto je stigao na San Siro, Samuele Riči ga je napustio i prešao u komšijski Komo. Danas i zvanično.
Bivši vezista Torina prešao je u redove tima koji sa klupe predvodi Sesk Fabregas u sklopu pozajmice sa pravom otkupa pošto u dresu Rosonera nije opravdao očekivanja. Nije, zapravo, mogao da se izbori za veću ulogu pored tandema Adrijen Rabio - Luka Modrić, pa iako je sakupio 34 utakmice u svim takmičenjima, često je u Seriji A priliku dobijao sa klupe. I mada je za centralnog vezistu imao više nego solidan učinak od jednog gola i četiri asistencije, Riči je nakon promene na klupi potpuno pao u drugi plan, zbog čega je rastanak bio logičan potez.
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Pa iako njegov boravak u Milanu nije protekao prema očekivanjima, Milan neće pretrpeti značajan gubitak njegovim odlaskom. Riči je prošlog leta plaćen Torinu 23.000.000 evra, uz 1.500.000 miliona u potencijalnim bonusima. S obzirom na to da dogovor sa Komom podrazumeva plaćenu pozajmicu (između 1.500.000 - 2.000.000) i opciju trajnog otkupa za oko 22.000.000 evra uz dodatne bonuse, Milan će, ukoliko Komo aktivira ovu klauzulu, praktično povratiti uloženi novac.
Tokom prelaznog roka za usluge mladog Italijana ozbiljno je bila zainteresovana i Atalanta, ali je Riči na kraju ipak odabrao Komo iz dva ključna razloga. Prvi je Sesk Fabregas, trener čija se fudbalska vizija, zasnovana na kontroli lopte i diktiranju tempa, savršeno poklapa sa Ričijevim karakteristikama, pojašnjavaju italijanski mediji. Drugi veliki motiv jeste igranje u Ligi šampiona, u kojoj će Komo nastupati prvi put u klupskoj istoriji. Nakon što prethodne sezone u Milanu nije imao priliku da oseti čari elitnog takmičenja, vezista je želeo sredinu u kojoj će konačno slušati čuvenu evropsku himnu.
Ipak, mesto u startnoj postavi Koma mu, barem na početku, nije zagarantovano. Riči će morati da se prilagodi Fabregasovoj formacijii sa dva centralna vezna igrača i suočiće se sa izuzetno jakom konkurencijom. Okosnicu Fabregasove sredine terena i dalje čine Maksimo Perone i Lukas Da Kunja, koji su tokom prošle sezone oformili pouzdan tandem, a tu je i novo pojačanje iz Hetafea, Luis Milja, koji se već dokazao na debiju. Mada bi igranje na više frontova moglo da otvori prostor Ričiju i svima garantuje određenu minutažu.
Italijanski mediji pišu da je, pre nego što se uputio na lekarske preglede i formalno zadužio opremu novog kluba, Riči iskoristio priliku da se u hotelu pozdravi sa doskorašnjim saigračima iz Milana uoči njihovog meča protiv Venecije. Tom prilikom je istakao da je sa svima zadržao odličan odnos i poželeo im sjajnu sezonu, nakon čega se osvrnuo na ono što ga čeka.
"Fabregas je ostavio sjajan utisak na mene i jedva čekam da ga bolje upoznam. Liga šampiona sa Komom biće teška, ali ćemo se bespoštedno boriti“, rekao je Riči.