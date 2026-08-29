Milan ga jurio pola godine, pa pustio posle jedne sezone: Razgovor sa Seskom odveo Ričija u Komo

Jurio ga je šest meseci, prvo na zimu 2025, potom i na leto iste godine, ali ubrzo nakon što je pobedio konkurenciju i konačno ga dobio - Milan se razočarao. I već ga pustio. Svega godinu dana pošto je stigao na San Siro, Samuele Riči ga je napustio i prešao u komšijski Komo. Danas i zvanično.

Bivši vezista Torina prešao je u redove tima koji sa klupe predvodi Sesk Fabregas u sklopu pozajmice sa pravom otkupa pošto u dresu Rosonera nije opravdao očekivanja. Nije, zapravo, mogao da se izbori za veću ulogu pored tandema Adrijen Rabio - Luka Modrić, pa iako je sakupio 34 utakmice u svim takmičenjima, često je u Seriji A priliku dobijao sa klupe. I mada je za centralnog vezistu imao više nego solidan učinak od jednog gola i četiri asistencije, Riči je nakon promene na klupi potpuno pao u drugi plan, zbog čega je rastanak bio logičan potez.