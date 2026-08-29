Tri utakmice Cvajte – sve tri 7+

Kako su se kretali rezultati na poluvremenu, nismo mogli baš da očekujemo ovoliku eksploziju. Primera radi, u Kotbusu je Grojter Firt izjednačio na 1:1 golom Feliksa Klausa iz penala u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, kasnije je poveo sa 2:1 i 3:2, da bi domaćin ublažio poraz pogotkom 19-godišnjeg Dimitra Bogdanova u 94. minutu.

U Hajdenhajmu je bilo još luđe, na poluvremenu je Dinamo vodio sa 1:0, dok je preko Roberta Vagnera u 73. minutu stigao do prednosti od 2:1. Doduše, koji minut pre toga je tim iz Drezdena ostao sa igračem manje, isključen je Tomas Keler, a to je Hajdenhajm iskoristio u samom finišu meča. U periodu od 87. do 91. minuta je postigao čak tri gola, a konačnih 5:3 postavio je Jonas Šterner u 97. minutu.

20.30: (2,25) Nirnberg (3,50) Arminija Bilefeld (3,10)

Prednost je ispustio i Karlsrue pred svojim navijačima. Vodio je sa 1:0 od sedmog minuta, pa sa 2:1 od 12, ali već do kraja poluvremena je Volfzburg preokrenuo. Na kraju smo opet videli dva gola u samom finišu meča, Hojke Val se upisao u strelce u 88. minutu, a potom i Fabijan Ris u 95.

Podsetimo, u petak je u Braunšvajgu Herta savladala Ajntraht sa 5:3 (2:2). I nisu se Nemci još uvek zaustavili. Od 20.30 časova na programu je meč između Nirnberga i Arminije Bilefeld, a kvota u Mozzartu na 7+ je 23,0.

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Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne

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NEMAČKA 2- 3. KOLO

Petak

Bohum – Ofenbah 0:1 (0:1)

/Bađije 0:1/

Ajntraht Braunšvajg – Herta 3:5 (2:2)

/Šturm 9, Elers 33, Urbih 88 – Torstejnson 43, Brekalo 45+4, 69pen, Elers 53ag, Adevumi 87/

Subota

Energi Kotbus – Grojter Firt 3:4 (1:1)

/Kopado 6, Džigerdži 70, Bogdanov 90+4 – Klaus 45+3pen, 80, Dumbija 47ag, Polman 72/

Hajdenhajm – Dinamo Drezden 5:3 (0:1)

/Šopner 67, Miler 77ag, Emhamdi 87, Nihoujs 89, Brunig 90+1 – Vermej 30, Vagner 73, Šterner 90+7/

Karlsrue – Volfzburg 2:5 (2:3)

/Fukuda 7, Vanitzek 12 – Bernhardson 10, Ris 28, 90+5, Souza 45+2, Val 88/

20.30: (2,25) Nirnberg (3,50) Arminija Bilefeld (3,10)

Nedelja

13.30: (3,30) Darmštat (3,50) Hanover (2,15)

13.30: (2,25) Magdeburg (3,50) Holštajn Kil (3,05)

13.30: (1,90) Sankt Pauli (3,50) Kajzerslautern (4,10)

***Kvote su podložne promenama