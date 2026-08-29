Sjajna forma Dražića – četvrti gol za treću pobedu Kluža i drugo mesto na listi strelaca (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 17:30
Srpski napadač i njegovi saigrači dvaput ispuštali vođstvo na gostovanju Čikseredi, ali su ipak došli do celog plena u 7. kolu prvenstva Rumunije – 3:2 (2:1)
Iskusni srpski fudbaler Stefan Dražić nalazi se u odličnoj formi na početku prvenstva Rumunije. Ove subote je bio junak Kluža, pošto je u 83. minutu bio strelac odlučujućeg pogotka na gostovanju Čikseredi u 7. kolu šampionata – 3:2 (2:1).
Pokazao je nekadašnji centarfor Javora, Voždovca, Mehelena i APOEL-a izuzetan golgeterski njuh. Posle snažnog šuta Meritona Korenice Eduard Pap je odbio loptu ispred svog gola, a Dražić se pravovremeno ubacio i proturio loptu u mrežu. Dobro se 34-godišnjak kretao, nije bio u ofsajdu, pa je Kluž poveo sa 3:2. Ispostavilo se da se rezultat više nije menjao, te je nekadašnji šampion Rumunije došao do treće pobede u sezoni.
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Dražić je u Transilvaniju došao ovog leta kao slobodan igrač, pošto je prethodno raskinuo ugovor sa APOEL-om. Po dolasku je izjavio da nije znao da se Kluž nalazi u tolikim finansijskim problemima, koji objašnjavaju loše rezultate ekipe u poslednjih nekoliko sezona.
20.30: (3,15) Korvinul (3,35) Dinamo Bukurešt (2,30)
Zasad deluje da će Dražić biti najbolje pojačanje koje su Rumuni doveli ovog leta, jer ovo je već druga pobeda koju je direktno doneo. Prethodno je protiv Voluntarija (5:0) dvaput zatresao mrežu i upisao jednu asistenciju, a uz to je bio strelac i u porazu od Rapida iz Bukurešta (1:3). Sa četiri gola sada je drugi strelac prvenstva Rumunije, bolji je samo Botošanijev Andrej Dumiter, koji je potpisao pet pogodaka.
Kluž je igrao kvalifikacije za Ligu konferencije, eliminisan je u 3. kolu od Tromsea. Dražić tamo nije uspeo da se upiše u strelce, ali je zabeležio dve asistencije u rundi pre toga protiv Alaškerta (3:0).
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RUMUNIJA 1 – 7. KOLO
Petak
Voluntari – Ocelul 2:2 (2:1)
/Gutea 3, 14 – Patrik 6, Pedro 72/
Univerzitatea Kluž – Ocelul 2:3 (1:2)
/Lukić 11, 55 – Florea 3, Jerdea 34, Enlundulu 49/
Subota
Čiksereda – Kluž 2:3 (1:2)
/Epel 33, 50 – Bilibok 28, Perijanu 45+2, Dražić 83/
17.30: (2,35) Arđeš (3,10) Sepsi (3,30)
20.30: (3,15) Korvinul (3,35) Dinamo Bukurešt (2,30)
Nedelja
15.00: (1,97) Farul (3,50) Botošani (3,80)
20.00: (1,52) FCSB (4,20) UTA Arad (6,25)
Ponedeljak
19.30: (2,95) Rapid (3,30) Univerzitatea Krajova (2,45)
***Kvote su podložne promenama