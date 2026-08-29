Sjajna forma Dražića – četvrti gol za treću pobedu Kluža i drugo mesto na listi strelaca (VIDEO)

Dražić je u Transilvaniju došao ovog leta kao slobodan igrač, pošto je prethodno raskinuo ugovor sa APOEL-om. Po dolasku je izjavio da nije znao da se Kluž nalazi u tolikim finansijskim problemima, koji objašnjavaju loše rezultate ekipe u poslednjih nekoliko sezona.

20.30: (3,15) Korvinul (3,35) Dinamo Bukurešt (2,30)

Zasad deluje da će Dražić biti najbolje pojačanje koje su Rumuni doveli ovog leta, jer ovo je već druga pobeda koju je direktno doneo. Prethodno je protiv Voluntarija (5:0) dvaput zatresao mrežu i upisao jednu asistenciju, a uz to je bio strelac i u porazu od Rapida iz Bukurešta (1:3). Sa četiri gola sada je drugi strelac prvenstva Rumunije, bolji je samo Botošanijev Andrej Dumiter, koji je potpisao pet pogodaka.

Kluž je igrao kvalifikacije za Ligu konferencije, eliminisan je u 3. kolu od Tromsea. Dražić tamo nije uspeo da se upiše u strelce, ali je zabeležio dve asistencije u rundi pre toga protiv Alaškerta (3:0).

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RUMUNIJA 1 – 7. KOLO

Petak

Voluntari – Ocelul 2:2 (2:1)

/Gutea 3, 14 – Patrik 6, Pedro 72/

Univerzitatea Kluž – Ocelul 2:3 (1:2)

/Lukić 11, 55 – Florea 3, Jerdea 34, Enlundulu 49/

Subota

Čiksereda – Kluž 2:3 (1:2)

/Epel 33, 50 – Bilibok 28, Perijanu 45+2, Dražić 83/

17.30: (2,35) Arđeš (3,10) Sepsi (3,30)

20.30: (3,15) Korvinul (3,35) Dinamo Bukurešt (2,30)

Nedelja

15.00: (1,97) Farul (3,50) Botošani (3,80)

20.00: (1,52) FCSB (4,20) UTA Arad (6,25)

Ponedeljak

19.30: (2,95) Rapid (3,30) Univerzitatea Krajova (2,45)

***Kvote su podložne promenama