Najskuplji transferi ovog leta: Kako izgleda tim od 957.300.000 evra i kako rezerva od 99.000.000

Ceo finansijski paket koji će otići Lajpcigu trebalo bi da bude između 130.000.000 i 140.000.000 evra, s tim da će suma biti bliža gornjoj granici, ako ne čak i malo preko. Ako tako zaista bude, imaćemo novi najskuplji transfer leta, svakako jedan od tri najvrednija trenutno, na manje od mesec do zatvaranja svetske fudbalske pijace.

Posle nekoliko dana neizvesnosti i maltene potpune magle koja se nadvila nad pregovorima između Real Madrida i Lajpciga oko Jana Diomandea , od srede ujutru konačno su probijene barijere i po ubrzanom postupku dve strane su pronašle dogovor !

Da li ćemo do 1. septembra, kada se završava prelazni rok, biti svedoci transfera koji će premašiti sadašnje okvire ne znamo, ali Diomandeov prelazak u Real Madrid naterao nas je da prelistamo spisak i po pozicijama sastavimo najskuplji tim leta. 02.00: (1,82) Monako (3,45) Hetafe (4,10) Prvih 11 igrača, složenih u formaciju 4-2-3-1, koštaju 957.300.000 evra. Njihove prve alternative na svakoj poziciji dodaju još 608.900.000. Ukupna vrednost dva tima iznosi 1.566.200.000 evra! Računica pokazuje gde se i dalje nalazi centar savremenog fudbalskog tržišta. Klubovi Premijer lige kupili su 13 od 22 igrača i na njih izdvojili skoro milijardu evra, odnosno preko dve trećine ukupne vrednosti dva tima. Još je upečatljivije ono što se dogodilo na drugoj strani pregovaračkog stola. Engleski klubovi prodali su (ili dogovorili) transfere 13 igrača sa liste za ukupno preko milijardu evra. Od toga je skoro 800.000.000 potrošeno u devet transfera između dva engleska kluba. Novac, dakle, više ne odlazi samo iz Engleske ka ostatku Evrope, već ogroman deo ostaje unutar premijerligaškog sistema, između klubova koji raspolažu televizijskim prihodima i vrednostima sastava kakve ostatak kontinenta teško može da prati. Dakle, Premijer liga istovremeno podiže vrednost igrača, plaća ih i pretvara sopstvene fudbalere u najskuplju robu na tržištu! OFANZIVNA LINIJA OD 432.000.000 EVRA Gonsalo Ramos (©Reuters) Najskuplji tim predvodi Gonsalo Ramos, novi napadač Milana. Rosoneri su Pari Sen Žermenu platili 74.000.000 evra i oborili klupski rekord, iako Portugalac u Parizu nikada nije dobio potpuno stabilnu ulogu. Za tri godine zabeležio je 45 golova na 131 utakmici, često ulazeći sa klupe ili se prilagođavajući promenama sistema. Vodeći ljudi Milana su zavukli ruke u džepove kako bi istresli novac za novu “devetku”, ali su pored njegovih sadašnjih kvaliteta “kupili” i godine u kojima bi Ramos tek trebalo da dostigne igrački vrhunac. Ugovor je potpisan do 2031. godine. Na desnom krilu nalazi se najveći posao leta, pod uslovom da Real Madrid i Lajpcig završe pregovore. Jan Diomande stigao je u Nemačku iz Leganesa za 20.000.000 evra, a samo godinu kasnije mogao bi da bude prodat za sedam puta veću sumu. Sezonu u Lajpcigu je završio sa 13 golova i deset asistencija u 36 utakmica, dovoljno da Real posle neuspešnog pokušaja sa Majklom Oliseom sav fokus prebaci na 19-godišnjeg reprezentativca Obale Slonovače.

Novi klupski rekorder potvrđuje još jednom da se Lajpcigov poslovni model zasniva se upravo na takvim skokovima vrednosti, pogotovo kada na poslednji slučaj dodate još Joška Gvardiola, Benjamina Šeška, Dominika Soboslaja, Čavija Simonsa... Morgan Rodžers je već postao novi britanski rekorder. Čelsi ga je platio 138.000.000 evra, nešto više nego što je Mančester Siti izdvojio za Eliota Andersona. Pisali smo već o Rodžersovom slučaju iz ugla novca koji je pripao njegovom bivšem klubu Midlzbrou, a njegov uspon definitivno pokazuje koliko se vrednost igrača na Ostrvu brzo menja kada se spoje učinak u Premijer ligi i reprezentativni status. Entoni Gordon zatvara napadačku liniju vrednu ukupno 432.000.000 evra. Barselona je reagovala brzo i završila transfer pre nego što se tržište potpuno otvorilo, plativši Njukaslu 70.000.000 evra uz još deset miliona kroz bonuse. Gordon je prethodnu sezonu završio sa 17 golova u svim takmičenjima, od kojih deset u Ligi šampiona. Na predstavljanju je govorio i na španskom i tada je objasnio da je jezik učio jer je godinama verovao da će jednog dana igrati za Barselonu. KO BI SPOJIO OVAKAV VEZNI RED? Sandro Tonali (©AFP) Iza te četvorke nalaze se Eliot Anderson i Sandro Tonali, tandem za koji je plaćeno ukupno 243.000.000 evra. Anderson je Mančester Siti koštao 135.000.000 i postao najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Notingem Forest ga je samo dve godine ranije doveo iz Njukasla za oko 40.000.000 evra, a posle 92 utakmice, šest golova i 11 asistencija, prodao ga je po ceni koja najbolje pokazuje koliko se danas plaćaju vezisti i generalno igrači čiji je “plafon” jako visoko. Totenhem je za Tonalija izdvojio 108.000.000 evra, čime je oboren klupski rekord koji je nekoliko dana ranije postavljen dolaskom Mateusa Fernandesa za 99.000.000 evra. Italijan je imao ponude Arsenala i Mančester Sitija, razmišljao je i o povratku u Seriju A, ali ga je poziv Roberta De Zerbija usmerio ka severnom Londonu. Tonali je kasnije ispričao da mu je desetak minuta razgovora sa trenerom bilo dovoljno da prihvati projekat kluba koji drugu sezonu zaredom pokušava da se udalji od donjeg dela tabele. Čelsi i Totenhem su na ovoj listi dva najveća potrošača. Spursi su za Tonalija, Mateusa Fernandesa i Jana Pola van Hekea izdvojili 267.000.000 evra. Čelsi je Rodžersa, Marka Palestru i Maksensa Lakrou platio 255.700.000 evra. Ipak, postoji određena razlika u ideji. Totenhem je pravio osovinu tima za De Zerbija i dovodio fudbalere koji poznaju njegov rad ili odgovaraju načinu na koji želi da kontroliše utakmicu, dok je Čelsi prvi put posle nekoliko godina ublažio gotovo opsesivno insistiranje na vrlo mladim igračima i uz Rodžersa i Palestru doveo 26-godišnjeg Lakrou, te veterane Danija Velbeka i Džordana Hendersona. Palestra je sa 21 godinom stigao iz Atalante za 57.000.000 evra, posle sezone u kojoj je proglašen najboljim defanzivcem Serije A. Čelsi ga vidi kao igrača sposobnog da pokrije poziciju klasičnog desnog beka i znatno ofanzivniju ulogu uz aut-liniju. Lakroa je, sa druge strane, prvo pojačanje starije od 25 godina za koje je klub platio obeštećenje još od 2022. godine. Njegova brzina i iskustvo igranja u poslednjoj liniji sa trojicom defanzivaca daju objašnjenje zašto je Ćabi Alonso platio za njega 60.700.000 evra. Između njih u poslednjoj liniji nalazi se Žeremi Žake. Liverpul je posao sa Renom završio još u februaru, kada je Francuz prošao lekarske preglede, ali je ostao u svom klubu do kraja sezone. Fiksni deo iznosio je 63.000.000 evra, uz još pet miliona kroz bonuse. Žake je tek napunio 20 godina i dolazi u trenutku kada se klub priprema za život bez dugogodišnje defanzivne osovine predvođene Virdžilom van Dajkom i biće zanimljivo videti kako će se adaptirati na uslove premijerligaškog fudbala i pritisak Enfilda.