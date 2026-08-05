Najskuplji transferi ovog leta: Kako izgleda tim od 957.300.000 evra i kako rezerva od 99.000.000
Vreme čitanja: 10min | sre. 05.08.26. | 19:02
Premijer liga kupuje i prodaje, Čelsi i Totenhem predvode trku
Posle nekoliko dana neizvesnosti i maltene potpune magle koja se nadvila nad pregovorima između Real Madrida i Lajpciga oko Jana Diomandea, od srede ujutru konačno su probijene barijere i po ubrzanom postupku dve strane su pronašle dogovor!
Ceo finansijski paket koji će otići Lajpcigu trebalo bi da bude između 130.000.000 i 140.000.000 evra, s tim da će suma biti bliža gornjoj granici, ako ne čak i malo preko. Ako tako zaista bude, imaćemo novi najskuplji transfer leta, svakako jedan od tri najvrednija trenutno, na manje od mesec do zatvaranja svetske fudbalske pijace.
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Da li ćemo do 1. septembra, kada se završava prelazni rok, biti svedoci transfera koji će premašiti sadašnje okvire ne znamo, ali Diomandeov prelazak u Real Madrid naterao nas je da prelistamo spisak i po pozicijama sastavimo najskuplji tim leta.
02.00: (1,82) Monako (3,45) Hetafe (4,10)
Prvih 11 igrača, složenih u formaciju 4-2-3-1, koštaju 957.300.000 evra. Njihove prve alternative na svakoj poziciji dodaju još 608.900.000. Ukupna vrednost dva tima iznosi 1.566.200.000 evra!
Računica pokazuje gde se i dalje nalazi centar savremenog fudbalskog tržišta. Klubovi Premijer lige kupili su 13 od 22 igrača i na njih izdvojili skoro milijardu evra, odnosno preko dve trećine ukupne vrednosti dva tima. Još je upečatljivije ono što se dogodilo na drugoj strani pregovaračkog stola. Engleski klubovi prodali su (ili dogovorili) transfere 13 igrača sa liste za ukupno preko milijardu evra. Od toga je skoro 800.000.000 potrošeno u devet transfera između dva engleska kluba.
Novac, dakle, više ne odlazi samo iz Engleske ka ostatku Evrope, već ogroman deo ostaje unutar premijerligaškog sistema, između klubova koji raspolažu televizijskim prihodima i vrednostima sastava kakve ostatak kontinenta teško može da prati. Dakle, Premijer liga istovremeno podiže vrednost igrača, plaća ih i pretvara sopstvene fudbalere u najskuplju robu na tržištu!
OFANZIVNA LINIJA OD 432.000.000 EVRA
Najskuplji tim predvodi Gonsalo Ramos, novi napadač Milana. Rosoneri su Pari Sen Žermenu platili 74.000.000 evra i oborili klupski rekord, iako Portugalac u Parizu nikada nije dobio potpuno stabilnu ulogu. Za tri godine zabeležio je 45 golova na 131 utakmici, često ulazeći sa klupe ili se prilagođavajući promenama sistema. Vodeći ljudi Milana su zavukli ruke u džepove kako bi istresli novac za novu “devetku”, ali su pored njegovih sadašnjih kvaliteta “kupili” i godine u kojima bi Ramos tek trebalo da dostigne igrački vrhunac. Ugovor je potpisan do 2031. godine.
Na desnom krilu nalazi se najveći posao leta, pod uslovom da Real Madrid i Lajpcig završe pregovore. Jan Diomande stigao je u Nemačku iz Leganesa za 20.000.000 evra, a samo godinu kasnije mogao bi da bude prodat za sedam puta veću sumu. Sezonu u Lajpcigu je završio sa 13 golova i deset asistencija u 36 utakmica, dovoljno da Real posle neuspešnog pokušaja sa Majklom Oliseom sav fokus prebaci na 19-godišnjeg reprezentativca Obale Slonovače.
Novi klupski rekorder potvrđuje još jednom da se Lajpcigov poslovni model zasniva se upravo na takvim skokovima vrednosti, pogotovo kada na poslednji slučaj dodate još Joška Gvardiola, Benjamina Šeška, Dominika Soboslaja, Čavija Simonsa...
Morgan Rodžers je već postao novi britanski rekorder. Čelsi ga je platio 138.000.000 evra, nešto više nego što je Mančester Siti izdvojio za Eliota Andersona. Pisali smo već o Rodžersovom slučaju iz ugla novca koji je pripao njegovom bivšem klubu Midlzbrou, a njegov uspon definitivno pokazuje koliko se vrednost igrača na Ostrvu brzo menja kada se spoje učinak u Premijer ligi i reprezentativni status.
Entoni Gordon zatvara napadačku liniju vrednu ukupno 432.000.000 evra. Barselona je reagovala brzo i završila transfer pre nego što se tržište potpuno otvorilo, plativši Njukaslu 70.000.000 evra uz još deset miliona kroz bonuse. Gordon je prethodnu sezonu završio sa 17 golova u svim takmičenjima, od kojih deset u Ligi šampiona. Na predstavljanju je govorio i na španskom i tada je objasnio da je jezik učio jer je godinama verovao da će jednog dana igrati za Barselonu.
KO BI SPOJIO OVAKAV VEZNI RED?
Iza te četvorke nalaze se Eliot Anderson i Sandro Tonali, tandem za koji je plaćeno ukupno 243.000.000 evra. Anderson je Mančester Siti koštao 135.000.000 i postao najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Notingem Forest ga je samo dve godine ranije doveo iz Njukasla za oko 40.000.000 evra, a posle 92 utakmice, šest golova i 11 asistencija, prodao ga je po ceni koja najbolje pokazuje koliko se danas plaćaju vezisti i generalno igrači čiji je “plafon” jako visoko.
Totenhem je za Tonalija izdvojio 108.000.000 evra, čime je oboren klupski rekord koji je nekoliko dana ranije postavljen dolaskom Mateusa Fernandesa za 99.000.000 evra. Italijan je imao ponude Arsenala i Mančester Sitija, razmišljao je i o povratku u Seriju A, ali ga je poziv Roberta De Zerbija usmerio ka severnom Londonu. Tonali je kasnije ispričao da mu je desetak minuta razgovora sa trenerom bilo dovoljno da prihvati projekat kluba koji drugu sezonu zaredom pokušava da se udalji od donjeg dela tabele.
Čelsi i Totenhem su na ovoj listi dva najveća potrošača. Spursi su za Tonalija, Mateusa Fernandesa i Jana Pola van Hekea izdvojili 267.000.000 evra. Čelsi je Rodžersa, Marka Palestru i Maksensa Lakrou platio 255.700.000 evra. Ipak, postoji određena razlika u ideji. Totenhem je pravio osovinu tima za De Zerbija i dovodio fudbalere koji poznaju njegov rad ili odgovaraju načinu na koji želi da kontroliše utakmicu, dok je Čelsi prvi put posle nekoliko godina ublažio gotovo opsesivno insistiranje na vrlo mladim igračima i uz Rodžersa i Palestru doveo 26-godišnjeg Lakrou, te veterane Danija Velbeka i Džordana Hendersona.
Palestra je sa 21 godinom stigao iz Atalante za 57.000.000 evra, posle sezone u kojoj je proglašen najboljim defanzivcem Serije A. Čelsi ga vidi kao igrača sposobnog da pokrije poziciju klasičnog desnog beka i znatno ofanzivniju ulogu uz aut-liniju. Lakroa je, sa druge strane, prvo pojačanje starije od 25 godina za koje je klub platio obeštećenje još od 2022. godine. Njegova brzina i iskustvo igranja u poslednjoj liniji sa trojicom defanzivaca daju objašnjenje zašto je Ćabi Alonso platio za njega 60.700.000 evra.
Između njih u poslednjoj liniji nalazi se Žeremi Žake. Liverpul je posao sa Renom završio još u februaru, kada je Francuz prošao lekarske preglede, ali je ostao u svom klubu do kraja sezone. Fiksni deo iznosio je 63.000.000 evra, uz još pet miliona kroz bonuse. Žake je tek napunio 20 godina i dolazi u trenutku kada se klub priprema za život bez dugogodišnje defanzivne osovine predvođene Virdžilom van Dajkom i biće zanimljivo videti kako će se adaptirati na uslove premijerligaškog fudbala i pritisak Enfilda.
Mark Kukurelja koštao je Real Madrid 55.000.000 evra, uz još pet miliona mogućih bonusa. Operacija je završena za približno 48 sati, uz direktno učešće Žozea Murinja, koji je španskom reprezentativcu namenio mesto u novoj odbrani. Kukurelja se posle osvajanja svetske titule sa reprezentacijom vratio u Primeru, ali ne u Barselonu, čiju je školu prošao, već u redove najvećeg sportskog rivala. Potpisao je ugovor na šest godina, što dovoljno govori o tome da ga Real ne vidi kao kratkoročno rešenje.
Prvu postavu zatvara Džejms Traford. Njegov očekivani prelazak u Lids za 46.000.000 evra bio bi klupski rekord i učinio bi ga najskupljim britanskim golmanom u istoriji. Mančester Siti ga je samo godinu ranije vratio iz Barnlija kako bi se borio za mesto prvog čuvara mreže, ali je dolazak Đanluiđija Donarume potpuno promenio hijerarhiju i Siti se jako ogrešio o njega. Traford je od potencijalnog dugoročnog rešenja postao preskup rezervni golman, dok mu Lids nudi sigurne minute i mesto startera...
DRUGI TIM VREDI PREKO POLA MILIJARDE
Interesantno je da rezervna postava vredi 577.400.000 evra. Rasmus Hejlund je posle pozajmice ostao u Napoliju za 44.000.000 evra. Obaveza otkupa aktivirana je plasmanom kluba u Ligu šampiona, a Danac je tome doprineo sa 15 golova na 43 utakmice. Mančester Junajted neće vratiti čitav iznos koji je potrošio kada ga je doveo iz Atalante, ali će izbeći veći gubitak.
Mejson Grinvud je prešao iz Marselja u Fenerbahče za 39.000.000 evra i postao najskuplji igrač u istoriji istanbulskog kluba. U dve prvenstvene sezone u Francuskoj postigao je 37 golova na 66 utakmica, dok će deo novca završiti i u Mančester Junajtedu zbog procenta koji je engleski klub zadržao prilikom njegove prodaje Marselju. Fenerbahče je time uložio rekordnu sumu u pokušaju da prekine post od 12 godina, koliko klub iz Istanbula čeka na titulu prvaka.
Johan Manzambi je Aston Vilu koštao 60.000.000 evra, dok ukupni paket sa bonusima može da naraste do 70.000.000. Time su oboreni i rekord Aston Vile i rekord Frajburga. Švajcarac je na Svetskom prvenstvu postigao tri gola do četvrtfinala, a prethodno je Frajburg odveo do finala Lige Evrope. Nije zanemarljivo to da je Njukasl prvi postigao dogovor sa nemačkim klubom, ali je Manzambi izabrao Vilu zbog mogućnosti da odmah igra Ligu šampiona.
Krisensio Samervil je iz Vest Hema otišao u Al Hilal posle ispadanja londonskog kluba iz Premijer lige. Holanđanin je prethodnu sezonu završio sa sedam golova i pet asistencija, a zatim na Svetskom prvenstvu dodao dva gola i dve asistencije. Vest Hem je tako fudbalera kojeg je 2024. platio oko 30.000.000 evra prodao za više nego dvostruko veću sumu, uprkos ispadanju u Čempionšip!
Mateus Fernandes je još upečatljiviji primer. U dve uzastopne sezone ispao je iz Premijer lige, prvo sa Sautemptonom, potom sa Vest Hemom, ali mu je cena u tom periodu porasla sa približno 38.000.000 na 99.000.000 evra. No, Totenhem je platio ono što je video u njegovoj igri i Roberto de Zerbi veruje da će on doneti stabilnost u veznom redu.
Uz njega je Bruno Gimarais, za koga je Arsenal tek dogovorio transfer iz Njukasla za 86.500.000 evra. Manje je od 100.000.000 evra, koliko su Svrake inicijalno tražile za brazilskog vezistu, ali je dogovor takav da kompletna suma ide odmah, bez bonusa. Mada neće baš sve pripasti Njukaslu, jer će nešto iznad 8.000.000 evra otići na račun Olimpika iz Liona, koji je, kada je pre četiri godine prodavao Brazilca za 43.000.000 evra zadržao i 20 odsto od profita stvorenog narednom prodajom. Ispostaviće se na kraju da će Olimpik na Bruno uzeti više od 50.000.000.
Odbrana drugog tima pokazuje koliko se na tržištu može različito proceniti nečije iskustvo. Recimo, Real Madrid je za Denzela Damfrisa platio samo 20.000.000 evra, koliko je iznosila njegova izlazna klauzula. Holanđanin je u Interu odigrao 207 utakmica, postigao 27 golova i upisao 28 asistencija, ali je sa 30 godina izvan starosnog profila za koji klubovi obično izdvajaju velike sume. U poređenju sa cenama bekova iz oba tima, Damfris deluje kao jedan od retkih poslova u kojima ime, status i igrački kvalitet prevazilaze visinu obeštećenja.
Jan Pol van Heke ponovo će raditi sa De Zerbijem, pod kojim je u Brajtonu odigrao 50 utakmica. Totenhem je za njega platio 60.000.000 evra i time nastavio da gradi ekipu prema trenerovim zahtevima, dok je Brajton deo tog novca odmah uložio u Luku Vuškovića. Hrvatski štoper koštao je 54.000.000 evra posle sezone na pozajmici u Hamburgeru, tokom koje je sa 19 godina postigao šest golova i pomogao ekipi da ostane u Bundesligi. Za Brajton je to bio rekordni transfer.
Natanijel Braun je za 50.000.000 evra prešao iz Ajntrahta u Bajern. Rođen je u Bavarskoj, može da igra kao levi bek, krilni bek i vezista, a konačnu potvrdu dobio je nastupima za Nemačku na Svetskom prvenstvu. Bajern je tako ponovo kupio jednog od najboljih igrača direktnog rivala iz Bundeslige, ali ovog puta bez tradicionalnog čekanja da mu ugovor uđe u poslednju godinu.
Poslednje mesto pripada Lukašu Horničeku, kojeg je Njukasl platio 30.600.000 evra. Češki golman je sa Bragom stigao do polufinala Lige Evrope i u takmičenju sačuvao mrežu na sedam utakmica, više od bilo kog drugog čuvara mreže. Njukasl je aktivirao njegovu izlaznu klauzulu i dao mu petogodišnji ugovor, očekujući da odmah preuzme mesto prvog golmana.
TOTENHEM TROŠI NAJVIŠE, ENGLESKA NAPLAĆUJE NAJSKUPLJE
Kada se iznosi saberu po klubovima, Totenhem je sa 267.000.000 evra najveći potrošač među igračima iz ova dva tima. Slede Čelsi sa 255.700.000 i Real Madrid sa 215.000.000, pod uslovom da Diomandeov dolazak bude završen po očekivanoj ceni. Mančester Siti je za samo jednog igrača izdvojio 135.000.000, dok su Barselona, Milan i Liverpul ostali ispod 100.000.000.
Engleski klubovi su na ovih 22 transfera zaradili nešto više od milijardu evra, a potom veliki deo istog novca vratili u promet kupujući igrače jedni od drugih. Tržište Premijer lige postalo je gotovo samostalna ekonomija i zaključak koji može da se izvuče na osnovu završenih poslova je da prosečna sezona u sredini tabele, dobar ugovor i nekoliko nastupa za reprezentaciju mogu da podignu cenu do nivoa koji je donedavno bio rezervisan za sam krem svetskog fudbala.
Opet, postoje i izuzeci. Damfris je koštao 20.000.000 zbog klauzule i godina. Ramos je sa 25 godina plaćen kao gotov napadač. Ipak, najveći novac ponovo je završio na igračima između 19 i 24 godine, sa iskustvom u Premijer ligi ili potencijalom da za nekoliko sezona budu prodati još skuplje.
Kada se podvuče crta, ova dva tima pokazuju ko diktira cene, za kakve profile igrača se više ne otvaraju pregovori ako je obeštećenje ispod 50.000.000 evra i koliko je tržište postalo zavisno od engleskog novca...
NAJSKUPLJI TIM LETA - PO POZICIJAMA
Formacija: 4-2-3-1
Vrednost tima: 957.300.000 evra
Napadač: Gonsalo Ramos (Milan, 74.000.000 evra)
Desno krilo: Jan Diomande (Real Madrid, oko 140.000.000 evra)
Ofanzivni vezni: Morgan Rodžers (Čelsi, 138.000.000 evra)
Levo krilo: Entoni Gordon (Barselona, 80.000.000 evra)
Centralni vezni: Eliot Anderson (Mančester Siti, 135.000.000 evra)
Defazivni vezni: Sandro Tonali (Totenhem, 108.000.000 evra)
Desni bek: Marko Palestra (Čelsi, 57.000.000 evra)
Štoper: Žeremi Žake (Liverpul, 63.600.000 evra)
Štoper: Maksens Lakroa (Čelsi, 60.700.000 evra)
Levi bek: Mark Kukurelja (Real Madrid, 55.000.000 evra)
Golman: Džejms Traford (Lids, 46.000.000 evra)
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DRUGI NAJSKUPLJI TIM LETA - PO POZICIJAMA
Formacija: 4-2-3-1
Vrednost rezervnog tima: 608.900.000 evra
Napadač: Rasmus Hejlund (Napoli, 44.000.000 evra)
Desno krilo: Mejson Grinvud (Fenerbahče, 39.000.000 evra)
Ofanzivni vezni: Johan Manzambi (Aston Vila, 60.000.000 evra)
Levo krilo: Krisensio Samervil (Al Hilal, 64.500.000 evra)
Centralni vezni: Mateus Fernandes (Totenhem, 99.000.000 evra)
Centralni vezni: Bruno Gimarais (Arsenal, 87.500.000 evra)
Desni bek: Denzel Damfris (Real Madrid, 20.000.000 evra)
Štoper: Jan Pol van Heke (Totenhem, 60.000.000 evra)
Štoper: Luka Vušković (Brajton, 54.000.000 evra)
Levi bek: Natanijel Braun (Bajern Minhen, 50.000.000 evra)
Golman: Lukaš Horniček (Njukasl, 30.600.000 evra)