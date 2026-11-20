Eventualni kiks za oba tima bio bi koban u preostala četiri kola. Lako se može dogoditi da i jedni i drugi na kraju budu imali 74 boda i da gol-razlika presudi.

19.00: (3,70) Molde (4,30) Bode Glimt (1,75)

Bode se sprema za nastavak Lige šampiona, ali pre toga ima uvek neugodno gostovanje Moldeu danas (19.00) u prvom meču 27. kola. I domaćin će se boriti za mesto u Evropi, za kvalifikacije za Ligu konferencije, pa Patriku Bergu i drugovima neće nimalo biti lako. Molde je u prvom delu sezone početkom maja pobedio Bode na Aspmiri sa 1:0.

Na poslednja dva meča u Elitserijenu u Moldeu, Bode nije slavio, bilo je oba puta nerešeno – 2:2 i 3:3. Gostujući trener Kjetil Knutsen nema mnogo problema oko tima. Glavni igrači su spremni. Neće nastupati samo Evjen, Mikelsen i Sjong. Ni domaćin neće biti kompletan, nedostaju Hof, Kikenborg i Senegalac Diop.

Bode je u prošlom kolu pobedio u Tromseu sa 2:0, a oba pogotka delo su napadača Olea Brinhildsena.

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Molde je u prošlom kolu odigrao 5:5 na gostovanju Sandefjordu, a jedan od pogodaka delo je nekadašnjeg krila Vojvodine Kejleba Zadija. Njemu je ovo druga sezona u dresu Moldea, ali se nije proslavio na severu Starog kontinenta igrač iz Obale Slonovače, postigao je tri gola na 20 utakmica. Isto toliko puta je mrežu rivala zatresao i prošle godine. U Novom Sadu je dao osam golova i imao šest asistencija u sezoni 2024/2025.

Bode u utorak ima možda i najlakši posao u ovosezonskoj Ligi šampiona, kada mu u goste dolazi šampion Austrije, LASK iz Linca.

NORVEŠKA 1 – 27. KOLO

Petak

19.00: (3,70) Molde (4,30) Bode Glimt (1,75)

Subota

14.00: (4,20) Tromse (3,90) Viking (1,72)

16.00: (2,45) Ham Kam (3,50) Fredrikstad (2,65)

18.00: (1,50) Volerenga (4,90) Start (5,40)

Nedelja

17.00: (2,60) Kristiansund (3,80) Sandefjord (2,40)

17.00: (4,60) Olesund (4,70) Rozenborg (1,60)

17.00: (2,75) KFUM Oslo (3,80) Bran (2,30)

19.15: (2,25) Sarsborg (3,90) Lilestrem (2,75)

***kvote su podložne promenama