U ovom trenutku, situacija je davitelj protiv davitelja. Barselona je bila u odličnoj formi sa devet vezanih pobeda u svim takmičenjima, sve dok nije izgubila od Pariza - koji inače gazi, evo dobiše ljudi i Hapoel iz Tel Aviva za šestu zaredom - dok Crvena zvezda u Kataloniju stiže posle dva uzastopna poraza, od Real Madrida i Olimpije iz Milana. Spremna je za akciju, ali moraće da pokaže i reakciju.

Jedna od najdepresivnijih dvorana kada gledate utakmicu na televizijskim prijemnicima je baš ova u Barseloni. Lepo je otići i tamo i osetiti atmosferu, ali preko malih ekrana kada se prati meč, uvek je neka muka. Uglavnom se ispostavi da ona bude baš za tim koji navijate, pošto Barselona stalno ume da u svojoj hali udavi rivala, ko god da je trener i kakva god da je situacija.

Dva uzastopna poraza ne bi toliko bolela, da se nije igra totalno raspala u te dve utakmice. Nekako je u Madridu i Milanu sve ispalo kroz prozor, kao da je sve što se do sada odlično funkcionisalo pod trenerskom palicom Ibona Navara, tek tako isparilo. Naravno, dešavaju se padovi svakoj ekipi, nije ni Crvena zvezda baš Golden Stejt Voriorsi iz 2017. godine pa da kažemo da ne smeju da gube, ali stvarno je bilo nekih situacija koje zabrinjavaju. Sve što je bilo katastrofalno u Madridu i (baš) loše u gradu mode, trebalo bi sada da se ispravi i da u Kataloniji ne postoji. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Ruku na srce, eto Olimpija Milano nije slučajno pobedila Crvenu zvezdu i nije popularna situacija "kako, bre, uvek nas samo dobiju", pošto je i Fenerbahče pao na gostovanju u Italiji. Znači italijanski velikan zna da igra košarku, nešto je čačnuo Luka Banki kako treba i eto odmah dve pobede zaredom. Imalo je svašta da se izvuče iz tog meča, posebno jedna velika nula u organizaciji igre kada Kris Džons nije na parketu. Možda i najveći problem u Milanu bio je nedostatak plejmejkera koji može da poveže konce igre, a pošto nije bilo ni Džereda Batlera zbog virusa, sem Krisa Džonsa kao primarnog organizatora igre, u tom segmentu nije bilo 'leba, što kaže naš narod. I to će protiv Barselone, pod broj jedan, morati da se promeni.

Jeste moderna košarka, gledamo u NBA ligi da krilni centri mogu čak i da prenesu loptu, da organizuju, da postave napad, pa eto i sami centri su ti koji sada diriguju ofanzivnom, ali to je najjača košarkaška liga sveta i ti igrači su generacijski talenti. Jedni u milion. U Evroligi toga nema. Ovde ne može ni beku šuteru da se poveri organizacija igre. Mora da u timu bude pravi plejmejker. Priča se kako su navijači i kritičari mnogo oštri prema Niku Vajleru Bebu, koji po definiciji nije plejmejker, ali svakako organizuje igru, pa nekada se stvarno to i vidi na parketu, kada sve zakaže. Ne može nemački reprezentativac da bude alfa i omega organizacije napada, bez još jednog kombo beka koji treba da bude tu uz njega. Baš se to videlo u Milanu kada je nedostajao Džered Batler, sa kojim igra u petorkama, zbog čega je i nemačko-američki košarkaš baš ispaštao.

To je prvi uslov za akciju u Kataloniji jer oni imaju baš agresivne bekove i dobre defanzivce koji su uvek dosadni na prenosu lopte i znaju da ozbiljno maltretiraju protivničke igrače. Prvi uslov za reakciju, mora da bude skok. Najveći problem možda i čitave sezone. Svaki put kada je rival nadskočio Crvenu zvezdu – pobedio je. Prosto i jednostavno, tako ide. U Milanu se to videlo i ne što se videlo, nije bilo ni prijatno za gledanje.