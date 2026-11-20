Hose Luis Munuera Montero i Horhe Figeroa Vaskes ističu da je poprilična razlika između očekivanja javnosti i onoga što ljudi sa pištaljkom ili zastavicama rade na terenu.

„Mi živimo od toga da donosimo ispravne odluke. Pred nas su postavljeni veoma visoki standardi i imamo veoma malo prostora za grešku. Nažalost, ljudi ne shvataju da sudija nije taj koji pravi prekršaje. On je zadužen za primenu pravila koja nam IFAB (Međunarodni odbor fudbalskih saveza, op. aut.) daje na tumačenje. Sve dok navijači ne shvate da mi nismo negativci, biće veoma teško. Svako odgovara za svoje postupke, bilo da je reč o penalu, crvenom kartonu... Mi se trudimo da na terenu sačuvamo kredibilitet“, objasnio je Munuera tokom radnog doručka u Sevilji, u organizaciji Udruženja sportskih novinara Sevilje.

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Munuera ističe da je pritisak kojem su sudije izložene ogroman, ali da se one trude da se sve češćim pojavljivanjem u javnosti doprinesu smanjenju tenzija.

„Transparentnost nam pomaže da se bolje upoznamo. Ako napravimo grešku, mi smo ti koji najviše trpe. Postoji sistem ocenjivanja i određeni standardi. Pod velikim smo nadzorom u tehničkom, fizičkom, emocionalnom i disciplinskom pogledu. Kritike nas čine boljima.“

Prema njegovim rečima, komunikacija sa većinom fudbalera i trenera u La Ligi je izvanredna.

„Postoje igrači koji nas iznenade svojim poznavanjem pravila igre i veštinama raspravljanja, baš kao i mnogi treneri. Mi smo prvi zainteresovani da objasnimo kriterijume koje smo primenili na terenu. Sudijski model postaje sve otvoreniji; želimo da nam igrači prilaze, ali ima trenutaka kada to nije najpogodniji momenat. Mi savršeno poznajemo igrače, a i oni poznaju nas.“

Ono što nije dobro jeste sve veći uticaj veštačke inteligencije, pa je tako Munuera otkrio da upravo ona određuje šta će se prikazivati u programu „Review Time“, u kome se analiziraju sporne situacije iz prethodnog kola.

„Mnogo govori o treneru kada na konferenciji za novinare analizira neku situaciju, i to čini uz utemeljene razloge i argumente. Moramo mnogo više da se približimo navijačima, tu nam nedostaje inicijative, iako koristimo određene mehanizme kako bismo im omogućili da nas bolje upoznaju. Izbor situacija za ’Review Time’ vrši veštačka inteligencija; niko ih ne bira ručno. Trudimo se da dopremo do što većeg broja ljudi. Dajemo intervjue i prisustvujemo događajima kako bi svi znali kako radimo. Potreban nam je veći prostor u radio i televizijskim programima, kako bi ljudi razumeli zašto donosimo odluke kakve donosimo.“

Jedan od detalja koji je od početka prvenstva privukao najveću pažnju jeste onaj sa meča Real – Sevilja, kad je ceo svet video kako je Arda Guler udario rukom po licu Pekea Fernandesa, a nije sankcionisan isključenjem. Ljudi naklonjeni Barseloni uveravaju da je Turčinu namerno progledano kroz prste kako bi mogao da igra El Klasiko. Tu utakmicu je sudio Horhe Figeroa Vaskes.

„Postoje situacije koje nisu dovoljno jasne za donošenje odluke. Ako vidite akciju u kojoj ne možete sa sigurnošću da utvrdite da li je lopta udarila igrača u grudi, ruku ili rame... takvi snimci nemaju dovoljnu jasnoću; ne pružaju garancije neophodne za donošenje odluke u skladu sa protokolom. To je pitanje za televizijsku ekipu koja radi prenos“, dodao je Vaskes.