Nova era možda počinje u Šumadiji: Zvezda bez Ivanića, Kataija, Arnautovića...

Katai i Ivanić su uzvanično povređeni, ali i da nisu pitanje je da li bi bili u užem izboru Alberta Rijere. Pokušali su i pre Španca pojedini treneri da smanje opasnu zavisnost od dvojice kapitena, ali nisu uspeli.

Katai i Ivanić su oni igrači koji su na krkačama nosili Crvenu zvezdu u trenucima kada je imala krvave tabane. Kombinovano su dali 261 gol i upisali 114 asistencija, da ne govorimo u uticaju na svlačionicu i rivale. I dalje se Kataija i Ivanića jako plaše u Mozzart Bet Superligi, iako su u poznoj jeseni karijere sa kratkoročnim ugovorima (do juna naredne godine). Izgleda da je Rijera smogao hrabrosti da pokuša da igra bez njihovog uticaja, iako je upozoren da će ta odluka imati vrlo jak emotivan uticaj na navijače i kompletnu zvezdašku javnost.

19.00: (6,75) Radnički Kragujevac (4,40) Crvena zvezda (1,47)

Nisu Katai i Ivanić bilo ko, kao što i nije normalno da u evropskom meču protiv Viktorije Plzenj u Beogradu njih dvojica budu strelci. Možda, ali samo možda u Kragujevcu počinje nova era Crvene zvezde, koja do juna ima prostora da smanji prosek godina i počne da igra malo modernije. Možda će i redukovana minutaža Kataija i Ivanića biti signal za ostale članove Zvezdine svlačionice da nema nedodirljivih i da je budućnost počela. Slučajno ili ne, tek u startnoj postavi za susret protiv trećeplasiranog tima Mozzart Bet Superlige neće biti ni Miloša Veljkovića, pošto će prednost u poslednjoj liniji dobiti talentovani Gudelj, zatim Lukasen i Japanac Nakajama. U špicu će igrati Bamba Dijeng, dok će Arnautović biti na klupi.