Nova era možda počinje u Šumadiji: Zvezda bez Ivanića, Kataija, Arnautovića...
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 09:50
Neće biti ni Miloša Veljkovića u startnoj postavi Alberta Rijere za današnje gostovanje Radničkom (19 časova, TV Arena)
Imali su tokom nikada duže reprezentativne pauze dovoljno vremena da rade na Marakani i podignu nivo igre uoči vrelog oktobra opasnog življenja. Jer uskoro će Crvena zvezda početi evropski život u Ligi Konferencije i sudariti se sa Luganom i Kopenhagenom. Svi ti mečevi, koliko i ovaj večerašnji protiv Radničkog Feđe Dudića (19 časova, bez publike) treba da predstavljaju prolazna vremena ka konačnom cilju – Ligi šampiona naredne sezone.
Nije bio eksplicitan u stavovima, pravdao je svoj potencijalni izbor povredama, ali Albert Rijera je, prema poslednjim informacijama, spreman da zagrize jako i napravi ozbiljnu razliku u timu. Čitali ste već na stranicama Mozzart Sporta da je rođeni Majorčanin spreman da racionalizuje minutažu sada već legendama kluba Aleksandru Kataiju i Mirku Ivaniću, te Milošu Veljkoviću i Marku Arnautoviću. Slučajnost ili ne, tek nijednog od četvorice senatora neće biti u startnoj postavi za večerašnji derbi Mozzart Superlige Srbije.
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Katai i Ivanić su uzvanično povređeni, ali i da nisu pitanje je da li bi bili u užem izboru Alberta Rijere. Pokušali su i pre Španca pojedini treneri da smanje opasnu zavisnost od dvojice kapitena, ali nisu uspeli.
Katai i Ivanić su oni igrači koji su na krkačama nosili Crvenu zvezdu u trenucima kada je imala krvave tabane. Kombinovano su dali 261 gol i upisali 114 asistencija, da ne govorimo u uticaju na svlačionicu i rivale. I dalje se Kataija i Ivanića jako plaše u Mozzart Bet Superligi, iako su u poznoj jeseni karijere sa kratkoročnim ugovorima (do juna naredne godine). Izgleda da je Rijera smogao hrabrosti da pokuša da igra bez njihovog uticaja, iako je upozoren da će ta odluka imati vrlo jak emotivan uticaj na navijače i kompletnu zvezdašku javnost.
19.00: (6,75) Radnički Kragujevac (4,40) Crvena zvezda (1,47)
Nisu Katai i Ivanić bilo ko, kao što i nije normalno da u evropskom meču protiv Viktorije Plzenj u Beogradu njih dvojica budu strelci. Možda, ali samo možda u Kragujevcu počinje nova era Crvene zvezde, koja do juna ima prostora da smanji prosek godina i počne da igra malo modernije. Možda će i redukovana minutaža Kataija i Ivanića biti signal za ostale članove Zvezdine svlačionice da nema nedodirljivih i da je budućnost počela. Slučajno ili ne, tek u startnoj postavi za susret protiv trećeplasiranog tima Mozzart Bet Superlige neće biti ni Miloša Veljkovića, pošto će prednost u poslednjoj liniji dobiti talentovani Gudelj, zatim Lukasen i Japanac Nakajama. U špicu će igrati Bamba Dijeng, dok će Arnautović biti na klupi.
Sigurno je da bi oporavljeni Rade Krunić bio na terenu da se tokom prethodnih mesec dana nije oporavljao od povrede mišića. On će biti mnogo potrebniji u Luganu. Pored pomenute trojke na terenu ćemo videti Gaštarova, Kostova, Hendela, Čama, Timija Maksa Elšnika. Neizvesno je ko će pokreti ulogu drugog krila, u opticaju su Osman Bukari i neuništivi Vladimir Lučić.
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Crvena zvezda je u martu ove godine lako slavila na Čika Dača. Ali sada je Radnički sasvim drugačiji tim. Igra atraktivno i moderno, nešto čemu teži Albert Rijera. Sa mnogo trke i reakcija na izgubljenu loptu. Može večeras da bude mnogo golova na Čika Dači. I prava je šteta što neće biti publike.
Projektovani sastav Crvene zvezde: Mateus – Gudelj, Lukasen, Nakajama – Gaštarov, Elšnik, Kostov, Hendel, Čam, Bukari (Lučić), Dijeng.
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Subota
15.00: (1.90) IMT (3,50) Radnik (4,20)
17.00: (1.53) Čukarički (4.00) Mačva (6.75)
19.00: (7.00) Radnički Kragujevac (4.50) Crvena zvezda (1.45)
Nedelja
15.00: (4.30) Radnički Niš (3.60) Vojvodina (1.85)
17.00 (1.53) Partizan (4.30) Novi Pazar (6.00)
19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50)
Ponedeljak
20.00 (2.90) Mladost Lučani (3.25) OFK Beograd (2.50)
*** Kvote su podložne promenama