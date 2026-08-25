Dubai počeo pripreme, a na treninzima i bivši igrač Partizan Mozzart Beta

Ćavi Paskval je okupio igrački kadar, izvršio prozivku na kojoj su prisustvovali Mekinli Rajt , Eli Okobo , Kosta Kondić , Davon Minc , Dvejn Bejkon , Džana Musa , Džastin Anderson , Avudu Abas , Davis Bertans , Filip Petrušev i Mam Žajte , koji je propustio celu prošlu sezonu zbog teške povrede.

Ono što je zanimljivo jeste da su na treninzima Dubaija prisutni trojica juniora, ali i nekadašnji igrač Partizan Mozzart Beta Amida Brajma.

Dubai 2. septembra očekuje selidba u Antaliju. Šampion ABA lige će u Turskoj biti 10 dana i za to vreme odigrati nekoliko veoma jakih pripremnih utakmica. Dubai će prvi meč u Antaliji odigrati 4. septembra, a rival će biti Turk Telekom. Dva dana posle toga sledi okršaj sa Bešiktašem, koji sa klupe predvodi selektor Srbije. Zatim, novi izazove koji očekuje šampiona ABA lige jeste Đorđevićev Bahčešehir, a taj meč je na programu 9. septembra. Poslednja provera za tim iz Emirata u Antaliji biće još jedan evroligaš. Dubai će 11. septembra igrati protiv Anadolu Efesa i time završiti boravak na turskom primorju.

Dubai evroligašku sezonu započinje u svojoj dvorani, a rival će na početku takmičenja biti Real Madrid.