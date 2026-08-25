Dubai počeo pripreme, a na treninzima i bivši igrač Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 21:01
Amida Brajma pomaže šampionu ABA lige
Dubai je prošle sezone napravio najveći uspeh u dosadašnjoj kratkoj klupskoj istoriji, osvajanjem titule šampiona ABA lige. Nije tajna da tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ima još veće ambicije naredne takmičarske godine, a u prilog tome svedoči dovođenje Ćavija Paskvala na mesto šefa struke, kao i to što je igrački kadar dodatno osnažen.
Prvi veliki korak Dubaija u nadolazećoj sezoni predstavlja početak priprema.
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Ćavi Paskval je okupio igrački kadar, izvršio prozivku na kojoj su prisustvovali Mekinli Rajt, Eli Okobo, Kosta Kondić, Davon Minc, Dvejn Bejkon, Džana Musa, Džastin Anderson, Avudu Abas, Davis Bertans, Filip Petrušev i Mam Žajte, koji je propustio celu prošlu sezonu zbog teške povrede.
Ono što je zanimljivo jeste da su na treninzima Dubaija prisutni trojica juniora, ali i nekadašnji igrač Partizan Mozzart Beta Amida Brajma.
Dubai 2. septembra očekuje selidba u Antaliju. Šampion ABA lige će u Turskoj biti 10 dana i za to vreme odigrati nekoliko veoma jakih pripremnih utakmica. Dubai će prvi meč u Antaliji odigrati 4. septembra, a rival će biti Turk Telekom. Dva dana posle toga sledi okršaj sa Bešiktašem, koji sa klupe predvodi selektor Srbije. Zatim, novi izazove koji očekuje šampiona ABA lige jeste Đorđevićev Bahčešehir, a taj meč je na programu 9. septembra. Poslednja provera za tim iz Emirata u Antaliji biće još jedan evroligaš. Dubai će 11. septembra igrati protiv Anadolu Efesa i time završiti boravak na turskom primorju.
Dubai evroligašku sezonu započinje u svojoj dvorani, a rival će na početku takmičenja biti Real Madrid.