Košarkaši Partizan Mozzart Beta stižu u Humsku da podrže fudbalere protiv Hetafea

Svašta se dešava u Humskoj ovih dana, uglavnom ne toliko pozitivno, ali najavljene pune tribine ostavljaju kakvu-takvu nadu da Partizan može da priredi čude u četvrtak uveče i eliminiše Hetafe, koji posle prve utakmice ima dva gola prednosti.

Upravo bi huk sa tribina trebalo da predstavlja najveću snagu crno-belih, a ono što je zanimljivo igrači Partizana će imati dodatni vetar u leđa u borbi da nadigraju renomiranog protivnika i plasiraju se u grupnu fazu Lige konferencija. Naime, crno-belima će podršku na meču protiv Hetafea, uz više od 25.000 ljudi, pružiti i košarkaši Partizan Mozzart Beta.