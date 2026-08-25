Košarkaši Partizan Mozzart Beta stižu u Humsku da podrže fudbalere protiv Hetafea
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Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 20:50
Potrebna je crno-belima svaka moguća podrška u četvrtak uveče
Svašta se dešava u Humskoj ovih dana, uglavnom ne toliko pozitivno, ali najavljene pune tribine ostavljaju kakvu-takvu nadu da Partizan može da priredi čude u četvrtak uveče i eliminiše Hetafe, koji posle prve utakmice ima dva gola prednosti.
Upravo bi huk sa tribina trebalo da predstavlja najveću snagu crno-belih, a ono što je zanimljivo igrači Partizana će imati dodatni vetar u leđa u borbi da nadigraju renomiranog protivnika i plasiraju se u grupnu fazu Lige konferencija. Naime, crno-belima će podršku na meču protiv Hetafea, uz više od 25.000 ljudi, pružiti i košarkaši Partizan Mozzart Beta.
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Svedočili smo i ranijih sezona da su fudbaleri bodrili košarkaše, ali i obratno. Deluje da je sada podrška momcima na travnatom terenu potrebnija nego ikad, a sigurno da će im značiti to što će uz njih stajati kolege iz jednog od dva najpopularnija crno-bela kolektiva.
Inače, uprava Partizana je danas obelodanila da će, ukoliko se eliminiše Hetafe, igrači biti nagrađeni sa premijom u visini od 500.000 evra.