Železničar se ne šali: Dogovoren Srđan Plavšić

Od momenta kada se posle devet godina završio sa inostranim angažmanom, Srđan Plavšić je bio u Srbiji i individualno trenirao sa Železničarom. Dok je čekao novi angažman "preko grane", ljudi iz Pančeva, tačnije – sportski direktor Bojan Šaranov, opipavali su puls omalenog krilnog napadača. Na kraju i uspeli da sklope dogovor – Srđan Plavšić je novi fudbaler Železničara, saznaje Mozzart Sport.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde se vraća u srpski fudbal posle skoro čitave decenije. Prema informacijama našeg portala, Plavšić je imao još nekoliko vrlo unsonih ponuda iz Mozzart Bet Superlige, koje su bile finansijski jače od one koju je ponudio Železničar, ali se Plavšić odlučio da ispoštuje ljude iz Pančeva kojima je dao reč da će potpisati za njih.