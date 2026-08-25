Železničar se ne šali: Dogovoren Srđan Plavšić
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 20:44
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde vraća se u Mozzart Bet Superligu posle devet godina
Od momenta kada se posle devet godina završio sa inostranim angažmanom, Srđan Plavšić je bio u Srbiji i individualno trenirao sa Železničarom. Dok je čekao novi angažman "preko grane", ljudi iz Pančeva, tačnije – sportski direktor Bojan Šaranov, opipavali su puls omalenog krilnog napadača. Na kraju i uspeli da sklope dogovor – Srđan Plavšić je novi fudbaler Železničara, saznaje Mozzart Sport.
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde se vraća u srpski fudbal posle skoro čitave decenije. Prema informacijama našeg portala, Plavšić je imao još nekoliko vrlo unsonih ponuda iz Mozzart Bet Superlige, koje su bile finansijski jače od one koju je ponudio Železničar, ali se Plavšić odlučio da ispoštuje ljude iz Pančeva kojima je dao reč da će potpisati za njih.
Izabrane vesti
Plavšić je sprski fudbal napustio 2017. kada je iz Crvene zvezde otišao u prašku Spartu u transferu vrednom 1.300.000 evra. Kasnije je nosio dresove Slavije iz Praga, Banjika iz Ostrave i Rakova. Sa Spartom je osvojio Kup Češke. Veći deo prošle sezone proveo je na pozajmici u Banjiku, upisao šest asistencija, dve u baraž utakmicama za opstanak.
Bez bilo kakve dileme, uz Luku Adžića, Plavšić je najveće ime koje je ovog leta došlo u Pančevo. Pored njih dvojice, Železničar je angažovao Dejvida Ankeja, Nemanju Zarića, Jasina Sbaija, Jovana Miladinovića, Bilija Džija, Mamanea Saba i Kristijana Čuantea, dok je povratak Kvakua Karikarija iniciran ličnom željom igrača da ponovo bude deo pančevačkog kluba, iako mu je istekla pozajmica.
Očekuje se da Plavšić bude promovisan u narednih dan ili dva. Trener Radomir Koković će dolaskom Plavšića dodatno ojačati levo krilo gde se trenutno igraju Luka Adžić i Simao Pedro. Deluje da su u Pančevu potpuno nadomestili odlazak Silvestera Džaspera.