Banki odredio tim za Srbiju: Pajola vodi Italiju, nema Tompsona
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 18:57
U sastavu Akele i Emejuru
Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banki odredio je 12 igrača na koje će računati u duelu sa Srbijom, koji je na programu u nedelju od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.
Sastav Azura čine Marko Spisu, Niko Manion, Leonardo Kandi, Stefano Tonut, Đampaolo Riči, Tomazo Baldaso, Mirza Alibegović, Momo Dijuf, Đovani Veronezi, Nikola Akele, Đovani Emejuru i Alesandro Pajola.
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U odnosu na prethodni meč sa Turskom, u kojem su Italijani slavili rezultatom 86:72, Banki je napravio nekoliko promena. Umesto Frančeska Ferarija i Guljelma Karuza u sastavu su Nikola Akele i Đovani Emejuru, dok je za duel sa Srbijom na raspolaganju i Alesandro Pajola, koji se naknadno priključio reprezentaciji po završetku obaveza sa Partizan Mozzart Betom.
Zanimljivo je da u konačnih 12 nema Darijusa Tompsona, koji je uzeo italijanske papire da bi bio u sastavu Italije. Nisu tu ni Andrea Kalcavara, Čeik Nijang, uz pomenute Ferarija i Karuza. Italijani će, ipak, biti oslabljeni i neigranjem Džona Petručelija, koji se povredio tokom utakmice sa Turskom, dok je Gabrijele Proćida zbog fizičkih problema morao da napusti trening kamp.
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Posebnu pažnju, naravno, privlači dolazak Pajole, koji će ujedno debitovati u ovim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a dobro poznaje beogradsku publiku kao jedan od važnih igrača Partizana. Predstojeći duel ima veliki značaj u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine. Srbija i Italija trenutno imaju isti učinak u grupi J – po šest pobeda i tri poraza – pa će međusobni okršaj u Beogradu biti veoma važan u nastavku kvalifikacija.
Italijani su u Beograd stigli ohrabreni velikim trijumfom nad Turskom, kojom su prekinuli niz od osam uzastopnih pobeda u kvalifikacijama. Podsetimo, tri najbolje reprezentacije iz grupe izboriće plasman na Mundobasket, zbog čega će svaki bod u završnici kvalifikacija imati veliku težinu.