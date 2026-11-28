19.00: (1,15) Srbija (20,0) Italija (6,00)

U odnosu na prethodni meč sa Turskom, u kojem su Italijani slavili rezultatom 86:72, Banki je napravio nekoliko promena. Umesto Frančeska Ferarija i Guljelma Karuza u sastavu su Nikola Akele i Đovani Emejuru, dok je za duel sa Srbijom na raspolaganju i Alesandro Pajola, koji se naknadno priključio reprezentaciji po završetku obaveza sa Partizan Mozzart Betom.

Zanimljivo je da u konačnih 12 nema Darijusa Tompsona, koji je uzeo italijanske papire da bi bio u sastavu Italije. Nisu tu ni Andrea Kalcavara, Čeik Nijang, uz pomenute Ferarija i Karuza. Italijani će, ipak, biti oslabljeni i neigranjem Džona Petručelija, koji se povredio tokom utakmice sa Turskom, dok je Gabrijele Proćida zbog fizičkih problema morao da napusti trening kamp.

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Posebnu pažnju, naravno, privlači dolazak Pajole, koji će ujedno debitovati u ovim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a dobro poznaje beogradsku publiku kao jedan od važnih igrača Partizana. Predstojeći duel ima veliki značaj u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine. Srbija i Italija trenutno imaju isti učinak u grupi J – po šest pobeda i tri poraza – pa će međusobni okršaj u Beogradu biti veoma važan u nastavku kvalifikacija.

Italijani su u Beograd stigli ohrabreni velikim trijumfom nad Turskom, kojom su prekinuli niz od osam uzastopnih pobeda u kvalifikacijama. Podsetimo, tri najbolje reprezentacije iz grupe izboriće plasman na Mundobasket, zbog čega će svaki bod u završnici kvalifikacija imati veliku težinu.