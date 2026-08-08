Novi interesenti za Ognjena Mimovića, debitant pokušava da iskoristi poreklo predsednika Fenera

Veliko interesovanje za srpskog fudbalera pokazivao je povratnik u tursku Superligu, Eruzum, ali u Feneru nisu bili zadovoljni opcijom da bude pokrivena samo polovina Mimovićeve plate. Tako je umesto njega angažovan Festi Ebosele iz Bašakšehira.

Kako stvari stoje, Mimović će ostati u Turskoj, pošto su se javila još dva zainteresovana kluba. Tamošnji mediji pišu da 21-godišnjeg desnog beka žele Konja i debitant u najjačem rangu turskog fudbala, Amed. Klub iz Dijarbakira igra na emociju i pokušače da iskoristi poreklo Fenerovog predsednika Aziza Jildirma, koji je rođen u Erganiju iz oblasti Dijarbakir.

Pominjalo se tokom leta da bi, posle odluke Pafosa da ne otkupi Mimovića za 6.000.000 evra, on mogao ponovo u Crvenu zvezdu. Navodno za 1.500.000 evra i još 1.000.000 kroz bonuse, ali to nije bilo dovoljno čelnicima Fenerbahčea. Po svemu sudeći, mladi fudbaler će ponovo negde na pozajmicu. I trebalo bi što pre odlučiti gde, jer za nedelju dana počinje nova sezona u turskom prvenstvu.