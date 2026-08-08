Novi interesenti za Ognjena Mimovića, debitant pokušava da iskoristi poreklo predsednika Fenera
Vreme čitanja: 1min | sub. 08.08.26. | 11:42
Konja i Amed žele bivšeg beka Crvene zvezde
Zablistao je Ognjen Mimović u Crvenoj zvezdi, što mu je donelo transfer u Fenerbahče za skoro 7.000.000 evra. Nadali su se crveno-beli i većoj sumi usled bonusa, međutim, mladi fudbaler ih nije ostvario. Ne samo to, već još nije debitovao za turskog velikana.
Prvo je Mimović prosleđen Zenitu na pozajmicu, potom Pafosu, a sada se traži novo rešenje za njegovu minutažu. Moguće je, čak, da bude trajno, odnosno prodaja.
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Veliko interesovanje za srpskog fudbalera pokazivao je povratnik u tursku Superligu, Eruzum, ali u Feneru nisu bili zadovoljni opcijom da bude pokrivena samo polovina Mimovićeve plate. Tako je umesto njega angažovan Festi Ebosele iz Bašakšehira.
Kako stvari stoje, Mimović će ostati u Turskoj, pošto su se javila još dva zainteresovana kluba. Tamošnji mediji pišu da 21-godišnjeg desnog beka žele Konja i debitant u najjačem rangu turskog fudbala, Amed. Klub iz Dijarbakira igra na emociju i pokušače da iskoristi poreklo Fenerovog predsednika Aziza Jildirma, koji je rođen u Erganiju iz oblasti Dijarbakir.
Pominjalo se tokom leta da bi, posle odluke Pafosa da ne otkupi Mimovića za 6.000.000 evra, on mogao ponovo u Crvenu zvezdu. Navodno za 1.500.000 evra i još 1.000.000 kroz bonuse, ali to nije bilo dovoljno čelnicima Fenerbahčea. Po svemu sudeći, mladi fudbaler će ponovo negde na pozajmicu. I trebalo bi što pre odlučiti gde, jer za nedelju dana počinje nova sezona u turskom prvenstvu.