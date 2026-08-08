Rekonstruisani Sporting: Odlasci i dolasci kao na traci, povrede, suspenzije, Suarezova nedisciplina...

Takođe, Japanac Morita je napustio klub posle isteka ugovora, dok je Alison Santos prešao u Napoli. Boržes ne može da računa na početku sezone ni na povređene Žoaoa Simoeša i Nuna Santosa , Senegalac Baa i Belgijanca Debast . Maksi Araužo je suspendovan zbog crvenog kartona u finalu Kupa Portugalije prošle sezone protiv Torensea.

Na pragu odlaska sa Žoze Alvaladea je i reprezentativac Obale Slonovače Usman Diomande . Bio je viđen na putu za Notingem, ali izjalovili su se pregovori sa Šumarima i kontroverznim Grkom Marinakisom . Problem je nastao zbog neslaganja oko načina plaćanja. Sporting želi 40.000.000 sa bonusima do 45.000.000. Zbog toga ga nije bilo ni na jednoj pripremnoj utakmici za Sporting, a očekivano neće igrati ni večeras ( 21.30 ) u Amadori protiv Estrele, tima za koji igra nekadašnji štoper Crvene zvezde Stefan Leković , čijim golovima je ovaj tim prošle sezone ostao u elitnom rangu Portugalije.

Problem je i prošle sezone najbolji strelac Primere Luis Suarez. Kolumbijac nije 100 odsto fizički spreman posle povratka sa Mundijala. Na poslednjem treningu je napustio ranije teren, nezadovoljan i frustriran. Boržes je istakao da njegovo nezadovoljstvo nije zabrinjavajuće, da nije ništa strašno, ali gde ima dima, ima i vatre. Možda i Kolumbijac dobije neku “nepristojnu ponudu” ovog leta.

Debitovaće za Sporting i veliko pojačanje iz Brage plaćeno čak 30.000.000 evra, Španac Rodrigo Salazar, koji će pokušati da zameni dugogodišnjeg napadača tima Trinkaa, koji je otišao u Saudijsku Arabiju. Sporting je uložio rekordnih 112.000.000 za pojačanja, ali je opet više prihodovao kao godinama ranije kada su velike “zverke” prodavane kao na primer Šveđanin Viktor Đekereš prošlog leta Arsenalu.

I pored brojnih odlazaka, neuigranosti, povrede, žele na Alvaladeu da vrate krunu od Porta, dok preti i Benfika sa Markom Silvom na kormilu, koji je zamenio Žozea Murinja. I ove sezone gledaćemo trku utroje, sa Bragom kao favoritom iz senke, ali teško može da pomrsi račune velikoj trojci portugalskog fudbala.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

PRIMEIRA – 1. KOLO

Petak

Estoril - Famalikao 1:1 (0:1)

/Begrui 72 - Kucijas 32/

Subota

16.30: (2,40) Maritimo (3,35) Kaza Pija (2,95)

19.00: (2,40) Gimarais (3,35) Aruka (4,10)

21.30: (12,0) Estrela Amadora (6,50) Sporting Lisabon (1,23)

Nedelja

19.00: (1,18) Porto (7,25) Alverka (15,0)

21.30: (4,90) Moreirense (3,60) Braga (1,75)

21.30: (4,90) Moreirense (3,60) Braga (1,75)

21.30: (1,95) Žil Visente (3,90) Rio Ave (3,90)

21.30: (1,12) Benfika (9,50) Akademika Viseu (19,0)

Ponedeljak

21.15: (1,90) Santa Klara (3,45) Nasional (4,20)

***kvote su podložne promenama