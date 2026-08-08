Ključnih 20 pojačanja za 20 klubova Evrolige

Iako ima još vremena do početka sezone koja kreće krajem septembra, jasno je da mnoge ekipe već sada imaju jasne obrise kako će izgledati,

Ovo su potezi koji će obeležiti predstojeću sezonu 2026/27. za svaku od 20 ekipa:

Anadolu Efes – Majk Džejms: Najbolji strelac u istoriji Evrolige i bivši MVP zadužio je dres Efesa, gde će obnoviti saradnju i hemiju sa nekadašnjim saigračima Metjuom Strazelom i Džordanom Lojdom.

Armani Milano – Alek Piters: Nezvanični MVP prošlogodišnjeg Fajnal-fora konačno izlazi iz senke Saše Vezenkova i preuzima ulogu prve violine u pohodu Milana na prvi plej-of od 2022. godine.

Bešiktaš – Dejvid Dedžulijus: Nakon što je dominirao u španskom prvenstvu u dresu Mursije, Amerikanac se vraća na evroligašku scenu spreman da predvodi „crne orlove“ u sistemu Dušana Alimpijevića.

Crvena zvezda – Kris Džons: Crveno-beli su rešili ključno pitanje u organizaciji igre. Džons u Beogradu neće morati da nosi sav teret u napadu, što ga pored brojnih napadačkih opcija Zvezde čini još opasnijim. Posebno kada bude na terenu sa Džeredom Batlerom.

Dubai – Ćavi Paskval: Dolazak trofejnog stručnjaka jasna je poruka kluba iz Emirata kakve su im ambicije naredne sezone. Napad na plej-of.

Barselona – Džoš Nibo: Barselona je u Nibu dobila preko potrebnu zaštitu obruča, eksplozivnost i nekoga ko bi mogao da bude ključan igrač u reketu ekipe koja je ovoga leta doživela ogromne promene, posebno kada su visoki igrači u pitanju jer u Kataloniji više neće biti Jan Veseli i Toko Šengelija.

Bajern Minhen – Ostin Vajli: Snažni centar biće obrambeno sidro i stub zaštite obruča u sistemu trenera Antona Gavela.

Fenerbače – Šejn Larkin: Dvocifren broj pojačanja stigao je u azijski deo Istanbula, ali je potpis dvostrukog šampiona Evrope i člana idealnog tima četvrtveka Evrolige ubedljivo najveći bum.

Hapoel Tel Aviv – Džejkob Topin: Izuzetne atletske predispozicije, visina i šut spolja čine ga idealnim profilom igrača za sistem Dimitrisa Itudisa.

Baskonija – Ej Džej Lovson: Baskonija po tradiciji ponovo pronalazi dragulje – Lovsonova eksplozivnost, igra u tranziciji i odbrana na perimetru odmah će ga gurnuti u ulogu lidera.

ASVEL – Toni Parker: Turbulentno leto u Vilurbanu obeležio je trenerski debi klupske i košarkaške legende, od koga se očekuje da uradi nešto pozitivno.

Makabi Tel Aviv – Danijel Tajs: Nakon što su zadržali 11 igrača, „ponos Izraela“ je goruće pitanje u reketu rešio dovođenjem prekaljenog evropskog asa.

Olimpijakos – Žan Montero: Šampion Evrope postao je još jači – dvadesettrogodišnji bek i član idealne petorke elitnog takmičenja dodatno ojačava napadački potencijal tima iz Pireja.

Panatinaikos – Željko Obradović: Povratak najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrolige na mesto uspeha u atinskom gigantu u startu je višestruko uvećao šanse PAO-a za osvajanje titule.

Pariz – Ti Džej Voren: Čovek koji je u NBA "mehuru" postigao 53 poena stiže u Evropu da dokaže da je i dalje jedan od najboljih čistih poentera.

Partizan Mozzart Bet – Luka Vildoza: Iskusni argentinski plejmejker viđen je kao „iks-faktor“ crno-belih na oba kraja parketa i savršen partner u tandemu sa Karlikom Džonsom.

Real Madrid – Pedro Martinez: Nakon sezone bez trofeja, Madriđani su angažovali trenera trenera koji je obeležio prošlu sezonu sa Valensijom – Martinezov pakleni ritam, čvrsta odbrana i brza tranzicija savršeno pristaju rosteru Reala.

Valensija – Ti Džej Šorts: Brzopotezni sistem Valensije kao stvoren je za Šortsa, koji je tokom cele karijere u Evropi dominirao upravo u takvom ritmu. Sada je cilj da se vidi da li može ponovo da bude na nivou kao kada je igrao za Pariz.

Virtus Bolonja – Markus Kar: Nakon 17. mesta prošle sezone, Virtus se okrenuo potencijalu, a Kar se profilisao kao igrač koji odmah može doneti preko potrebne poene.

Žalgiris – Jonas Valančijunas: Dolazak jedne od najvećih litvanskih legendi u istoriji pod svodove dvorane u Kaunasu predstavlja najveći potez leta – fantastičan skakač i magnet za udvajanja otvoriće ogromne prozore za šutere Žalgirisa.