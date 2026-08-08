Barsa u problemu, mogla bi da počne sezonu bez špica: Toresa detalji dele do Pariza

Marka piše da će, ukoliko ne dođe do neočekivanog preokreta, strelac pobedonosnog gola u finalu Svetskog prvenstva protiv Argentine karijeru nastaviti u Pari Sen Žermenu, kako se prethodnih nedelja i najavljivalo.

Prelazni rok se bliži kraju, početak sezone je iza ugla, a Barselona bi istu mogla da dočeka bez centralnog napadača. Napretka oko Hulijana Alvaresa nema, Robert Levandovski otišao je po završetku prošle takmičarske godine, a uskoro će, kako stvari stoje, i Feran Tores napustiti Nou kamp.

Pregovori između Barselone i Pari Sen Žermena intenzivno su vođeni tokom prethodnih dana u senci svakodnevnih glasina o Hulijanu Alvaresu, Rodriju i Ronaldu Arauhu, a predvodili su ih sportski direktori, sunarodnici i bliski prijatelji – Deko i Luis Kampos, ističe madridski list. Iako je zvaničan sastanak između Barselone i Toresa bio zakazan za predstojeću sredu, kada bi klubu trebalo da se priključe svi reprezentativci koji su sa Španijom osvojili Mundijal, do tog susreta izvesno neće ni doći. Na Nou kampu nisu nameravali da prodaju Toresa osim ukoliko on ne zatraži da ode, ali se i to na kraju desilo pošto su zastupnici nekadašnjeg napadača Mančester Sitija navodno obavestili upravo katalonskog kluba o nameri da karijeru nastavi u Gradu svetlosti.

Sam igrač je već postigao dogovor sa evropskim prvakom obavezavši mu se na vernost u naredne četiri sezone te sada preostaje još da dva kluba usaglase poslednje detalje oko obeštećenja. Postizanje konačnog dogovora očekuje se već u narednim danima, piše Marka, i dodaje da će Pari Sen Žermen za 26-godišnjeg ofanzivca platiti oko 50.000.000 evra, s tim da se trenutno pregovara o tačnoj ceni i potencijalnim bonusima. Iako je zvaničan sastanak između Barselone i fudbalera bio zakazan za sledeću sredu, na dan kada bi španski reprezentativci koji su osvojili Svetsko prvenstvo trebalo da se vrate u klub, taj susret ipak neće biti održan. Toresovi zastupnici su već obavestili upravu katalonskog kluba o njegovoj nameri da karijeru nastavi u Parizu. Sam igrač je već postigao lični dogovor sa Pari Sen Žermenom i obavezao se na vernost francuskom šampionu u trajanju od naredne četiri sezone. Zajednička namera svih uključenih strana jeste da se transfer zaključi pre srede, kako Tores ne bi morao da se vraća u trenažni proces sa ekipom.

Mogućnost ovog transfera počela je da se rađa još tokom Svetskog prvenstva, mada tada ni pariskom klubu ni samom igraču nije bio cilj da to javno potvrde. Feran je prošle nedelje dao intervju u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je boravio zbog marketinških obaveza, i tom prilikom nagovestio mogućnost promene sredine. Tom prilikom je izjavio da ima ugovor sa Barselonom, ali da se u fudbalu nikada ne zna, dodavši da čeka pravu odluku i da još uvek ništa nije konačno.