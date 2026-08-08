Od Perta do Geteborga: Okršaji velikana, najava početka uzbudljive sezone

U onim poslednjim, Juventus je u Hongkongu pobedio Čelsi sjajnim pogotkom Edona Žegrove sa 1:0, dok je Inter u Pertu odigrao 1:1 sa Milanom, na meču na kojem su strelci bili Federiko Dimarko i Kristofer Enkunku.

Do početka prvenstva u Italiji ostalo je dve nedelje i u Interu i Juventusu čine sve ne bi li spremni dočekali duele. Inter će igrati 22. avgusta sa Moncom, a Juventus dan kasnije sa Frozinoneom.

13.00: (2,90) Juventus (3,35) Inter (2,30)

Biće ovo prilika da u Interu vidimo na delu i vezistu Aleksandra Stankovića, najavljeno je da će zaigrati od početka. Na drugoj strani, trener Juventusa Lučano Spaleti je najavio da će Kenanu Jildizu dati znatno veću minutažu nego na meču sa Čelsijem.

"Ovo su mečevi koji vam pomažu da shvatite kakav je mentalitet tima i da li idemo ili ne u dobrom smeru. Inter ima veoma jak tim, kao i Čelsi, tako da ćemo morati da igramo timski u svakom trenutku. Ne bude li tako Inter će to iskoristiti, posebno ako nismo kompaktni", upozorava Spaleti.

14.00: (2.05) Čelsi (3,45) Milan (3,30)

Čelsi i Milan će od 14.00 igrati na stadionu u Džakarti. Tim Ćabija Alonsa pokušaće da u poslednjem meču na azijskoj turneji dođe do pobede. Čelsi je pobedio Vestern Sidnej Vonderers sa 6:4, potom je izgubio od Totenhema (1:2), da bi u sredu izgubili od Juventusa u Hongkongu sa 1:0.

Čelsi je ovog leta pretrpeo jake timske promene, na putu je da dovede i 11. pojačanje u vidu levog beka Rajo Valjekana, Pepa Čavariju, koji bi trebalo da zameni Marka Kukurelju koji je otišao u Real Madrid. Ali dotle, Alonso uigrava tim. Očekuje se da bi u ekipi iz Londona mogao da zaigra i oporavljeni Kol Palmer koji je trenirao sa ekipom proteklih dana.

Što se tiče Milana, novi trener Ruben Amorim je krenuo ambiciozno, izjavivši kako Milan mora da ide na osvajanje titule i trofeja u Ligi Evrope.

"Imamo mnogo posla, ali kada ste u klubu nivoa Milana, morate da imate titulu kao cilj. Pokušaćemo da je osvojimo. Moramo da verujemo u sebe i u ligi Evrope, moramo da želimo da osvojimo takmičenje. Svi žele sve odmah, ali za neke stvari potrebno je vreme. Moj izbor je da radim prave stvari u pravi čas", poručio je Amorim.

17.00: (3,05) PSŽ (3,60) Mančester Junajted (2,10)

Na Ulevi stadionu u Geteborgu, od 17.00 očekuje nas sudar branioca pehara Lige šampiona, Pari Sen Žermena i fudbalera Mančester Junajteda.

Parižani su do sada odigrali samo jedan pripremni meč i to u šarenolikom sastavu, bez glavnih zvezda, poraženi su od Majorke (3:0). S druge strane, Mančester Junajted je posle poraza od Reksama (0:1), pobedio Rozenborg sa 5:0, a potom i Atletiko Madrid (2:1).

Očekuje se da će se u Geteborgu na terenu naći daleko veći broj poznatih imena u oba tima. Hviča Kvarachelija, Nuno Mendeš, Žoao Neveš i Markinjos su sa ekipom, dok se još čeka dolazak Fabijana Ruiza.

U timu sa Old Traforda, mogao bi da debituje Belgijanac Juri Tilemans, koji je ovog leta stigao iz Aston Vile. Sva je prilika da bi izvesnu minutažu mogli da dobiju i kapiten Bruno Fernandeš, Diogo Dalo i Nusair Mazraui koji su se vratili sa odmora početkom nedelje.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

PRIJATELJSKI MEČEVI

Subota

13.00: (2,90) Juventus (3,35) Inter (2,30)

14.00: (2.05) Čelsi (3,45) Milan (3,30)

15.30: (2,40) Keln (3,30) Sosijedad (2,75)

15.30: (1,83) Bajer Leverkuzen (3,60) Sevilja (3,90)

15.30: (2,15) Augzburg (3,359 Sasuolo (3,15)

16.00: (1,62) Verder (3,70) Paderborn (5,20)

16.00: (2,30) Brajton (3,45) Roma (2,80)

16.00: (1,90) Totenhem (3,45) Hetafe (3,80)

16.00: (2,15) Ipsvič (3,40) Rajo Valjekano (3,10)

16.00: (2,40) Lans (3,35) Sanderlend (2,75)

17.00: (2,10) Ren (3,45) Brentford (3,15)

17.00: (3,15) Šalke (3,45) Atalanta (2,10)

17.00: (2,10) Štutgart (3,45) Everton (3,15)

17.00: (3,05) PSŽ (3,60) Mančester Junajted (2,10)

17.30: (2,95) Anže (3,35) Lorijen (2,25)

18.00: (2,05) Okser (3,35) Troa (3,40)

18.30: (2,75) Brest (3,40) Venecija (2,35)

18.30: (2,20) Koventri (3,35) Espanjol (3,05)

19.00: (9,00) Ferencvaroš (5,80) Real Madrid (1,25)

20.00: (2,35) Galatasaraj (3,40) Viljareal (2,75)

20.30: (2,35) Betis (3,45) Bornmut (2,75)

20.30: (2,75) Kaljari (3,30) Nica (2,40)

20.45: (2,45) Đenoa (3,20) Deportivo La Korunja (2,75)

21.00: (2,85) Valensija (3,40) Njukasl (2,30)

21.00: (2,10) Napoli (3,30) Selta (3,30)

*** kvote su podložne promenama