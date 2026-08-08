PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Fortuni ne pomaže ni ime
Vreme čitanja: 1min | sub. 08.08.26. | 11:30
Pročitajte nekoliko predloga za 8. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta...
Posle 29 godina provedenih u Bundesligi Volfzburg se našao u nižem rangu takmičenja, i to tako što je izgubio baraž protiv Paderborna (0:0, 1:2). U borbu za povratak u elitu ulazi sa novim trenerom, Tobijasom Štroblom, a ovde nam 3+ deluje kao malo bolja opcija nego kec.
Ukupno golova
Sporting je prošlo prvenstvo završio iza Porta, a u finalu Kupa izgubio je od drugoligaša Torensea, ali su Lavovi ostali verni treneru Ruiu Boržesu, sa kojim su godinu dana ranije osvojili „duplu krunu“. Realno je da slave na ovom gostovanju, možda uz 2-3 pogotka. Kombinujte.
Mozzart kombinazzije
Dandi je prošlo prvenstvo okončao sa dva boda više od rivala, no, iza Aberdina je serija pobeda u Liga kupu i protiv Hartsa u 1. kolu, te dvojka nije nemoguća. Na poslednjih sedam međusobnih duela došlo je 3+, a na jednom manje GG3+. Kada se sve sabere, naš savet je X2&3+.
Mozzart kombinazzije
Li-Roj Ehtel, donedavni trener juniora AZ-a imao je debi iz snova na klupi Alkmarovaca: 4:0 u Superkupu, usred Ajndovena. I Den Hag, koji se posle pet godina vratio u elitu trebalo bi da bude lak plen. Njihovi mečevi često donose 2-4, pa kvotu na ishod pojačajte kombinovanjem.
Mozzart kombinazzije
Osnabrik je osvojio prvo mesto u Trećoj ligi, i to sa lepom prednošću u odnosu na Kotbus, pa se posle pet sezona vratio u Cvajtu. Hajdenhajm je ispao iz elite, a kako i jednima i drugima treba vremena za adaptaciju na nove okolnosti možda ne bi bilo loše da ih preskočite.
Konačan ishod
Utakmica sa Novim Pazarom stiže u nezgodnom tenutku jer je u Crvenoj zvezdi glavni fokus na revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Hapoel Ber Ševom u utorak. Crveno-beli će igrati u nešto izmenjenom sastavu, ali bez obzira na to su favoriti. Gađajte KMB 1&3+.
Mozzart kombinazzije
Prelazak sjajnog Marokanca Ismaela Saibarija u Bajern je veliki hendikep za PSV. No, aktuelni prvak Holandije (i novi klub Filipa Kostića) često ostaje bez vedeta i nekako uvek reši problem. Fortuna mu je stara mušterija i efikasan kec je neizbežan, uprkos debaklu u Superkupu.
Mozzart kombinazzije
Osvajanjem Superkupa (na penale), i to na stadionu Klub Briža Union je nagovestio da će ponovo da bude glavni takmac plavo-crnih u borbi za trofeje. Ekipu Vesterloa napustilo je nekoliko važnih fudbalera i dvojka ima prevagu. Moguće je i 2-3, pa razmotrite i kombinaciju.
Konačan ishod