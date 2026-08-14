Novi Pazar od večeras ne spava: Adem Ljajić napustio Sarajevo
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 19:47
Mada još nema naznaka gde će nastaviti karijeru, Ademu se najviše nadaju njegovi Pazarci, a nekako se uvek uz njegovo ime pominje i Partizan
Trajalo je tačno godinu dana. Kraće nego što je trebalo. A, nije bilo ni uspešno kako su se i jedni i drugi nadali.
Ugovor je bio na dve godine, a trajao je upola manje. Kada je dolazio na Koševo, rekao je da stiže po titulu, a Sarajevo je završilo na trećem mestu sa više od 20 bodova zaostatka za šampionom Borcem. Nekako je izborena ta Evropa, a tamo je Bordo tim ispao već u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije od finskog Turkua.
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O razlazu se pričalo i mnogo pre toga, a ovog petka je sve ozvaničeno – nakon 30 nastupa i sedam postignutih golova, Adem Ljajić je završio misiju u bosanskohercegovačkom fudbalu.
Kraj te priče, označio je, međutim, početak velike nade i strepnje u njegovom Novom Pazaru. Šuška se poluzvanično već nedeljama unazad da će se Ljajić po drugi put vratiti u rodni grad, tamo gde je magično igrao dve sezone, bio najbolji fudbaler Mozzart Bet Superlige, pomogavši Pazarcima da ostvare istorijski uspeh – plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije.
Za sada, međutim, još nema naznaka gde će 34-godišnji majstor fudbala nastaviti karijeru. Nekako se svakog leta ili zime povezuje i sa Partizanom, ali povratak tamo gde je svojevremeno stekao punu afirmaciju u srpskom fudbalu uvek bi se u prethodnim slučajevima pokazao kao nerealan. Nekadašnji reprezentativac Srbije već je nekoliko utakmica Novog Pazara na početku aktuelne sezone odgledao sa tribina, što je razlog više da se podgreju priče o povratku na obale Jošanice i Raške.
I kada je prošle godine odlazio u Sarajevo, to je bila iznenađujuća vest za kompletnu fudbalsku javnost, zato i sada treba razgraničiti spekulacije od konkretnih poteza koji se očekuju možda već u narednim danima.