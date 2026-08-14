Novi Pazar od večeras ne spava: Adem Ljajić napustio Sarajevo

O razlazu se pričalo i mnogo pre toga, a ovog petka je sve ozvaničeno – nakon 30 nastupa i sedam postignutih golova, Adem Ljajić je završio misiju u bosanskohercegovačkom fudbalu.

Kraj te priče, označio je, međutim, početak velike nade i strepnje u njegovom Novom Pazaru. Šuška se poluzvanično već nedeljama unazad da će se Ljajić po drugi put vratiti u rodni grad, tamo gde je magično igrao dve sezone, bio najbolji fudbaler Mozzart Bet Superlige, pomogavši Pazarcima da ostvare istorijski uspeh – plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Za sada, međutim, još nema naznaka gde će 34-godišnji majstor fudbala nastaviti karijeru. Nekako se svakog leta ili zime povezuje i sa Partizanom, ali povratak tamo gde je svojevremeno stekao punu afirmaciju u srpskom fudbalu uvek bi se u prethodnim slučajevima pokazao kao nerealan. Nekadašnji reprezentativac Srbije već je nekoliko utakmica Novog Pazara na početku aktuelne sezone odgledao sa tribina, što je razlog više da se podgreju priče o povratku na obale Jošanice i Raške.

I kada je prošle godine odlazio u Sarajevo, to je bila iznenađujuća vest za kompletnu fudbalsku javnost, zato i sada treba razgraničiti spekulacije od konkretnih poteza koji se očekuju možda već u narednim danima.