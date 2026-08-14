Indijana otpustila Tompsona, Partizan čeka na ozvaničenje još 48 sati

Međutim, da bi reprezentativac Portorika i zvanično zadužio crno-beli dres za sezonu 2026/27, Partizan će morati da sačeka još 48 sati. Prema strogim pravilima NBA lige, igrač koji dobije otkaz provodi naredna dva dana na takozvanoj „waiver“ listi, tokom kojih drugi NBA timovi imaju pravo da preuzmu njegov postojeći ugovor.

Nakon što taj period istekne bez reakcije drugih timova iz SAD, Tompson postaje potpuno slobodan agent i Partizan će moći i zvanično da objavi potpis novog pojačanja.

Inače, Tompson je prošle sezone nastupao za Indijanu na dvosmernom ugovoru, sakupljajući iskustvo i u najjačoj ligi sveta i u Razvojnoj (G) ligi.