Indijana otpustila Tompsona, Partizan čeka na ozvaničenje još 48 sati
Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 18:52
Crno-beli će ozvaničiti pojačanje u nedelju
Američki košarkaš Itan Tompson, koji pokriva pozicije beka i niskog krila, nalazi se pred samim vratima beogradskog Partizana.
Ono o čemu se u košarkaškim krugovima znalo u četvrtak uveče, u petak je dobilo i zvaničnu potvrdu. Indijana Pejsersi su i zvanično otpustili Tompsona, čime su otklonjene administrativne prepreke u Americi.
„Otpustili smo beka Itana Tompsona“, kratko su se oglasili Indijana Pejsersi i time obradovali navijače beogradskog tima.
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Međutim, da bi reprezentativac Portorika i zvanično zadužio crno-beli dres za sezonu 2026/27, Partizan će morati da sačeka još 48 sati. Prema strogim pravilima NBA lige, igrač koji dobije otkaz provodi naredna dva dana na takozvanoj „waiver“ listi, tokom kojih drugi NBA timovi imaju pravo da preuzmu njegov postojeći ugovor.
Nakon što taj period istekne bez reakcije drugih timova iz SAD, Tompson postaje potpuno slobodan agent i Partizan će moći i zvanično da objavi potpis novog pojačanja.
Inače, Tompson je prošle sezone nastupao za Indijanu na dvosmernom ugovoru, sakupljajući iskustvo i u najjačoj ligi sveta i u Razvojnoj (G) ligi.