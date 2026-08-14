Vembi spreman za Beograd, ali nema zvezda Dubaija i Reala

Kako javljaju Trikolori u sastavu neće biti Elija Okoba. Novopečeni bek Dubaija i nekadašnji as Monaka neće biti na raspolaganju nacionalnom timu u avgustovskom prozoru, a poznata je i zamena. Njega će protiv Srbije zameniti bek Pariza Žoel Ajaji.

Nije Okobo jedini igrač koji neće moći da pomogne Francuskoj. U sastavu za beogradsku utakmicu neće biti ni Timotija Luvavua. Međutim, nekadašnji igrač Mege naknadno će da se priključi nacionalnom timu i očekuje se da zaigrao protiv Srbije u drugom meču.

Kada se oduzmu ova dva odsustva, Francuska bi na parket Beogradske arene trebalo da istrči sa Viktorom Vembanjamom, Treijem Tarpijem, Metjuom Strazelom, Makimom Renoom, Ivom Ponsom, Aminom Nuom, Džejlenom Hordom, Nadirom Hifijem, Rudijem Goberom, Silvenom Fransiskom, Evanom Funrijeom, Akselom Butejom, Žoelom i Žeraldom Ajajiem.