Enco ostaje! Rok ističe, a u Sitiju... Niko ništa

Još u aprilu je Siti bacio oko na Enca kao potencijalno pojačanje i novog komandanta veznog reda, zajedno sa Eliotom Andersonom koji je stigao iz Notingem Foresta u rekordnom transferu. Sada kada Rodri najverovatnije odlazi u Barselonu i Tidžani Rejnders i definitivno u Saudijsku Arabiju, dobro bi im došao argentinski reprezentativac. Nekako nedorečeno ostaje sve ovo jer je pravo čudo da Mančester siti nije hteo da izdvoji pomenutih 140.000.000 evra, iako će zaraditi od Rodrija i Rejndersa verovatno baš tu sumu, a i poznati su generalno kao velike trošadžije.

Traje sve ovo oko Enca već neko vreme jer je prvo bio nezadovoljan što je otišao i njegov imenjak Mareska - simbolično, sada trener Mančester sitija - pa je pričao da bi voleo da živi u Madridu i hvalio na sva usta Real, zbog čega je na kraju i kažnjen. Tadašnji trener Lijam Rozenior rekao je da je Fernandez "prešao granicu" i izostavio argentinskog reprezentativca iz sastava za dve utakmice. Još je i Havijer Pastore, njegov agent i nekadašnji trakođe argentinski reprezentativac skočio u njegovu odbranu, mada je svakako na kraju morao da se izvini i da se vrati u tim.

Delovalo je da hoće da ide, još kada je rekao da će svoju budućnost proceniti posle Svetskog prvenstva, ali su stigle druge informacije iz Londona. Uprkos tome, novi trener Ćabi Alonso rekao je prilikom predstavljanja 13. jula da je razgovarao sa Fernandezom i da želi da on ostane, dok je njegov saigrač iz veznog reda Moizes Kaisedo ovog meseca takođe apelovao na njega da ostane na Stamford Bridžu.

Pošto nije stigla ponuda koja ispunjava njihove uslove, Čelsi navodi da se očekuje da Fernandez i ove sezone bude igrač tog kluba. Sada je na Ćabiju Alonsu da odluči da li će dešavanja ovog leta, kao i prethodnih šest meseci, uticati na Encov odnos sa klubom i njegov status u ekipi. Fernandez je prošle sezone 23 puta bio kapiten ekipe, iako zvanično nije imenovan za zamenika kapitena. Samo je Ris Džejms više puta nosio kapitensku traku.

Treba napomenuti i da ima ugovor do 2032. godine...