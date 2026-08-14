Nikola Jović (© Starsport)
Nikola Jović (© Starsport)

Dalas traži Nikolu Jovića za Tompsona, Majami stavio veto

Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 20:01

Franšiza sa Floride odbija da se odrekne Srbina

Iako je Majami Hit i dalje izuzetno zainteresovan za dovođenje Kleja Tompsona, pregovori sa Dalas Maveriksima našli su se u ćorsokaku. Razlog je jasan – rukovodstvo kluba sa Floride odbija da u potencijalni trejd uključi mladog srpskog reprezentativca Nikolu Jovića.

Kako prenosi novinar Bret Sigel sa portala ClutchPoints, Jovićev ugovor predstavljao bi najjednostavniji način za izjednačavanje plata u trejdu, zbog čega se nedeljama spekulisalo o ovoj razmeni. Međutim, Majami ne želi da žrtvuje 23-godišnjeg talentovanog krilnog košarkaša za 36-godišnjeg veterana u poslednjoj godini ugovora. Umesto toga, u Hitu preferiraju da sačekaju eventualni otkaz i "otkup ugovora" od strane Dalasa.

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Sa druge strane, Dalas nema nameru da tek tako pusti Tompsona bez kompenzacije i nastavlja da istražuje tržište. Iskusni šuter u poslednjoj godini ugovora zarađuje oko 17,5 miliona dolara.

Sam Tompson je tokom nedavnog obraćanja na strimu otkrio šta očekuje od završnice karijere.
„Želim da se borim za titulu — ne nužno da je osvojim, ali da imam šansu da pokušam. Želim ulogu u timu koji može daleko da dogura u plej-ofu. Bilo ove ili sledeće sezone, to mi je jedini cilj.“

S obzirom na to da su se Maveriksi okrenuli mlađim igračima i podmlađivanju tima oko Kupera Flaga, jasno je da se Tompsonove želje ne poklapaju sa planovima Dalasa. Majami, s druge strane, sa Janisom Adetokunbom i Bemom Adebajom deluje kao idealna sredina za njega, naročito jer je timu preko potreban šut spolja — Tompson je prošle sezone ubacio 202 trojke uz 38,3% uspešnosti.

Sve dok jedna od dve strane ne promeni stav, da li Dalas pristankom na otkup ili Majami popuštanjem oko Jovića, Tompsonov dolazak na Floridu ostaje na dugačkom štapu.

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Majami HitDalas MaveriksNBA ligaNikola Jović
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