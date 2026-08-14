‘Dušanomanija’ u Istanbulu: Mozzart Sport na spektakularnom predstavljanju Vlahovića (VIDEO)
Vreme čitanja: 14min | pet. 14.08.26. | 19:15
“Jedino što želim je da budem šampion sa vama”, poručio srpski reprezentativac hiljadama navijača na veličanstvenoj ceremoniji
Možda je sudbina prejaka reč, ali iz nekih događaja prosto ‘vrišti’ simbolika. Dušanu Vlahoviću crno-belo kao da je suđeno. Partizan, pa Juventus i sada – Bešiktaš. Navijačima ovog turskog velikana kao da je suđeno da se klanjaju – Dušanu. U hali to već godinama čine selektoru košarkaške reprezentacije Srbije Alimpijeviću, a od danas na stadionu i 26-godišnjem srpskom napadaču, najvećoj bombi orlova u letnjem prelaznom roku, njihovom odgovoru na ‘detonacije’ koje su se čule u drugim pretendentima na presto u turskom fudbalu (dolazak Mohameda Salaha u Trabzon, Mejsona Grinvuda, Romelua Lukakua i Nejtana Akea u Fenerbahče; nekako svi očekuju da se nešto krupno desi i u Galatasaraju).
Ovaj transfer ima posebnu težinu, pošto Vlahović u Istanbul stiže u punoj igračkoj snazi, čak ne još ni najzrelijim godinama, jer on još važi za relativno mladog fudbalera. Istina je, nije otišao ni u jednu od formalno Top 5 najjačih evropskih liga, ali to što su Turci ovog leta uradili na tržištu, stavlja ih u poziciju jednog od najpraćenijih i najatraktivnijih šampionata u najavi u predstojećoj sezoni.
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Tu su, dalje, finansijski uslovi, a oni su basnoslovni za Srbina. Pisao je Mozzart Sport ekskluzivno o tome prethodnih dana - bruto vrednost trogodišnjeg ugovora iznosi oko 90.000.000 evra, dok bi Vlahović trebalo da zaradi oko 65.000.000 evra, u šta nisu uračunati lako ostvarivi bonusi, što bi sve skupa našeg golgetera moglo da učini fudbalerom sa većim primanjima čak i od Viktora Osimena. Čitav aranžman imaće i svoju humanitarnu notu.
Najzad, treću dimenziju priče donose navijači. Fudbalska euforija u Turskoj koja malo sa kojom drugom državom može da se meri, a u to se Dušan Vlahović uverio ovog popodneva. I Vlahović, ali i ekipa Mozzart Sporta, koja je bila na licu mesta, na spektakulanoj ceremoniji zvaničnog potpisivanja ugovora i predstavljanja, gde su srpskog reprezentativca pozdravile hiljade navijača na Tupraš stadionu, koji će ugostiti finale Lige konferencije ove sezone.
“Zdravo, svima! Veoma sam srećan i veoma ponosan na to što sam ovde. Hvala vam svima koji ste došli na stadion, hvala za onu toplu dobrodošlicu na aerodromu, svakako ću dati svoj maksimum za vas. Hvala našem predsedniku kluba, treneru, ne mogu da dočekam da počnem da igram. Veoma sam ponosan da budem deo ovog kluba, najstarijeg u Turskoj i, kao što sam već rekao, uz vašu pomoć daću najbolje što imam. Znamo naš cilj, a to je titula. Jedina stvar koju želim jeste da budem šampion sa vama”, poručio je Vlahović na engleskom jeziku, pre nego se uputio ka tribini na kojoj su već bile upaljene baklje i sa koje se uveliko skandiralo fudbaleru sa brojem 28 na dresu.
Ranije u toku dana, Vlahović je, u pratnji klupskih kamera koje su sve to objavile na zvaničnom jutjub kanalu, stigao u sportski centar Bešiktaša, upoznao se sa saigračima, odradio prvi trening, odradio marketinški deo vezan za klpske društvene mreže, potpisivao dresove...
Bešiktaš prvenstvo počinje u nedelju, duelom sa Ejupsporom, nakon čega sledi i dvomeč sa Kauno Žalgirisom, u plej-ofu za Ligu Evrope.
Vlahović će u Istanbulu pokušati da se vrati u golgetersku formu, da pre svega postigne kontinuitet koji mu je nedostajao tokom prilično turbulentnog perioda u Juventusu, ali u dobroj meri I usled problema sa povredom zbog kojih je propustio veliki deo prethodne sezone. U tome bi mnogo trebalo da mu pomogne trener Vinćenco Italijano, sa kojim je imao odličnu saradnju u Fjorentini.
Mozzart Sport u Istanbulu: Nikola Mikić