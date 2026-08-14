‘Dušanomanija’ u Istanbulu: Mozzart Sport na spektakularnom predstavljanju Vlahovića (VIDEO)

Možda je sudbina prejaka reč, ali iz nekih događaja prosto ‘vrišti’ simbolika. Dušanu Vlahoviću crno-belo kao da je suđeno. Partizan, pa Juventus i sada – Bešiktaš. Navijačima ovog turskog velikana kao da je suđeno da se klanjaju – Dušanu. U hali to već godinama čine selektoru košarkaške reprezentacije Srbije Alimpijeviću, a od danas na stadionu i 26-godišnjem srpskom napadaču, najvećoj bombi orlova u letnjem prelaznom roku, njihovom odgovoru na ‘detonacije’ koje su se čule u drugim pretendentima na presto u turskom fudbalu (dolazak Mohameda Salaha u Trabzon, Mejsona Grinvuda, Romelua Lukakua i Nejtana Akea u Fenerbahče; nekako svi očekuju da se nešto krupno desi i u Galatasaraju).

Ovaj transfer ima posebnu težinu, pošto Vlahović u Istanbul stiže u punoj igračkoj snazi, čak ne još ni najzrelijim godinama, jer on još važi za relativno mladog fudbalera. Istina je, nije otišao ni u jednu od formalno Top 5 najjačih evropskih liga, ali to što su Turci ovog leta uradili na tržištu, stavlja ih u poziciju jednog od najpraćenijih i najatraktivnijih šampionata u najavi u predstojećoj sezoni.