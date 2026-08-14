Aleksa Terzić posle tri godine ponovo u Italiji
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 18:25
Frozinone kupio Srbina od Salcburga za 2.500.000 evra
Troši se novac na stadionu Benito Stirpe. Iz dosadašnjeg delovanja u letnjem prelaznom roku, jasno se čita namera Frozinonea da posle promocije u Seriju A, u istoj i ostane. Odlučio je novajlija u eliti da uplovi u novu sezonu na bundesligaški pogon. Nekoliko igrača sa ozbiljnim iskustvom stiglo je iz Nemačke, ali i austrijanci igraju Bundesligu, a upravo odatle u Italiju se vratio Aleksa Terzić.
Posle tri godine i odlaska iz Fiorentine koji je Red Bul Salcburg platio 5.650.000 evra, srpski levi bek ponovo je na Apeninima, a Frozinone je za njegov transfer izdvojio 2.500.000 evra. Srbin je parafirao trogodišnji ugovor i spreman je da nastavi putešestvije u Seriji A gde je odigrao 38 utakmica u ljubičastom dresu Viole.
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Pretprošle sezone Terzić je u austrijskoj eliti namestio čak sedam pogodaka saigračima, ali je lani njegova minutaža i uloga doživela ozbiljnu oseku, pa je rastanak sa Bikovima iz Mozzarttovog grada bio najlogičnije rešenje. Napustio je Salcburg nakon 87 nastupa, tri gola i 12 asistencija.
Iako se letnji ceh Frozinonea sa kupovinom Terzića povećao na preko 17.000.000 evra, ovaj klub i dalje je u donjem domu letnjih potrošača u Italiji, međutim, deluje da je klub iz regije Lacio znao šta traži. Najveći kapitalac koštao je 8.500.000 evra, a reč je o Romanu Šmidu, momku koji će biti apsolutno glavna karika u kreiranju igre tima... Prvi plejmejker i najreativniji igrač. Takođe su angažovani štoper Kevin Akpoguma i vezista Florijan Grilič, trio koji u nogama ima blizu 500 budnseligaških utakmica.
Terzić je od leta 2021. godine kada je debitovao, povremeni reprezentativac Srbije, a u tom periodu sakupio je 15 nastupa za državni tim.