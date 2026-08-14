Aleksa Terzić posle tri godine ponovo u Italiji

Troši se novac na stadionu Benito Stirpe. Iz dosadašnjeg delovanja u letnjem prelaznom roku, jasno se čita namera Frozinonea da posle promocije u Seriju A, u istoj i ostane. Odlučio je novajlija u eliti da uplovi u novu sezonu na bundesligaški pogon. Nekoliko igrača sa ozbiljnim iskustvom stiglo je iz Nemačke, ali i austrijanci igraju Bundesligu, a upravo odatle u Italiju se vratio Aleksa Terzić.

Posle tri godine i odlaska iz Fiorentine koji je Red Bul Salcburg platio 5.650.000 evra, srpski levi bek ponovo je na Apeninima, a Frozinone je za njegov transfer izdvojio 2.500.000 evra. Srbin je parafirao trogodišnji ugovor i spreman je da nastavi putešestvije u Seriji A gde je odigrao 38 utakmica u ljubičastom dresu Viole.