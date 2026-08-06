Trener Portsmuta posle Milovanovićevog debija: Moramo da pazimo da se ne slomi

Sve to se previše oteglo, Milovanović se kasno priključio novom timu i propustio je veći deo priprema. Zato kaska za novim saigračima i u početku će imati doziranu minutažu. Ipak, najvažnije je da je ostavio izuzetno dobar prvi utisak na šefa Džona Muzinja.

„Mislim da je Marko odigrao veoma dobro protiv Kuvajta. Dvaput je bio blizu toga da postigne gol, u oba navrata ga je zaustavio golman sjajnim odbranama. Takođe, štoper ga je jednom srušio u kontranapadu, da je bila takmičarska utakmica dobio bi crveni karton, ali mi to nismo želeli da ne bismo igrali 11 na 10. Marko je pokazao da se dobro kreće iza leđa odbrane, da je konstantna fizička pretnja i da ima dobar osećaj kada igra sa loptom. Zaista mislim da je ovo dobar start za njega u dresu Portsmuta“, kazao je Muzinjo.

20.45: (1,40) Bristol Siti (4,70) Volsol (8,00)

Zanimljivo, pre pet dana kada je Portsmut igrao pripremni meč protiv Darmštata oko 1.500 navijača engleskog kluba je skandiralo Milovanovićevo ime. Želeli su da vide srpskog centarfora na delu, ali Muzinjo nije odustao od svog plana.

Pošto je meč protiv Kuvajta bio iza zatvorenih vrata, navijači će prvi put gledati Milovanovića u subotu. U 1, kolu Liga kupa Engleske Portsmut će gostovati Vest Hemu u Londonu.

„Nije još uvek u punoj takmičarskoj formi, sa nama je trenirao samo 12 dana i ovo je prvi put da smo ga izložili utakmici. Nisam želeo da igra protiv Darmštata, ali sada je odigrao pola sata i mislim da bi mogao da odigra 15 minuta protiv Vest Hema ako bude potrebe. U normalnim okolnostima sada bi već imao iza sebe poker prijateljskih mečeva. Da je bio dve nedelje duže sa nama osećao bih se opuštenije da ga stavim u igru. Ovako, moramo polako da mu gradimo formu. Zato, igraće oko 15 minuta u subotu, oko 30 protiv Kvins Park Rendžersa u 1. kolu Čempionšipa i oko 45 naredno kolo. Moramo postepeno. Kada dođe do toga da je spreman za 60 i više minuta igre, biće kao da je prošao pripremni period od 4-5 nedelja, što je slučaj sa ostalim igračima“.

16.00: (1,50) Vest Hem (4,10) Portsmut (5,90)

Istakao je engleski trener da mladom fudbaleru neće odmah biti lako u Portsmutu, da će biti uspona i padova, što je normalno. Zato, poziva navijače da imaju strpljenje za njega.

„I on je imao leto puno previranja. On je veoma razuman momak, vidite da je fizički veoma spreman. Međutim, zbog njegove veličine, zbog snage i atletizma moramo da se pobrinemo da se ne slomi. Moramo da brinemo o njemu. Uvek kažem, teško vam je i kada se selite iz Stivenidža u Berton, a kamoli ako ste Srbin koji prvi put dolazi iz Portugalije u Englesku. Zato, mislim da moramo svi da budemo svesni toga u kakvoj se situaciji nalazi“, zaključio je Muzinjo.

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LIGA KUP ENGLESKE – 1. KOLO (najzanimljiviji mečevi)

Četvrtak

20.45: (1,40) Bristol Siti (4,70) Volsol (8,00)

Petak

20.45: (1,27) Vulverhempton (5,40) Port Vejl (9,00)

20.45: (2,25) Vikomb (3,25) Stivenidž (3,05)

21.00: (1,75) Midlzbro (3,50) Reksam (4,50)

Subota

15.00: (3,00) KPR (3,30) Milvol (2,25)

16.00: (2,40) Barnsli (3,30) Vigan (2,75)

16.00: (3,05) Barton (3,25) Blekbern (2,25)

16.00: (2,40) Grimzbi (3,30) Blekpul (2,75)

16.00: (1,25) Lester (5,70) Nortempton (9,50)

16.00: (2,20) Preston (3,35) Hadersfild (3,05)

16.00: (1,58) Norič (3,80) MK Dons (5,40)

16.00: (3,25) Šefild Venzdej (3,35) Bolton (2,10)

16.00: (1,40) Stouk (4,40) Oldam (7,25)

16.00: (1,30) Votford (5,30) Krauli (8,00)

16.00: (1,50) Vest Hem (4,10) Portsmut (5,90)

18.30: (7,50) Kolčester (4,80) Sautempton (1,35)

18.30: (5,10) Čeltenhem (3,60) Čarlton (1,65)

18.30: (5,80) Roteram (3,90) VBA (1,53)

Nedelja

17.00: (3,80) Mansfild (3,40) Šefild Junajted (1,90)

***Kvote su podložne promenama