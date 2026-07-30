Novi talas grčkog fudbala prelazi u cunami: PAOK ima čudo od igrača (VIDEO)

A bitno mesto u novom talasu grčkog fudbala će morati da ima i Janis Konstantelijas (23). Ne pamtimo kada je PAOK lansirao talentovanijeg igrača… Ofanzivni vezista solunskih crno-belih je spektakularno otvorio evropsku sezonu. U dva meča protiv kijevskog Dinama dao je tri gola i upisao asistenciju!

PAOK je rutinski eliminisao ukrajinskog velikana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Nakon 3:2 u gostima, Grci su večeras slavili 2:0 na svom terenu uz dva lepa gola Konstantelijasa.

Mladi vezista je nokautirao Ukrajince u finišu prvog i na početku drugog poluvremena. U nadoknadi prvog dela igre je majstorskim udarcem sa 16 metara plasirao loptu u malu mrežu protivničkog gola, a na početku drugog dela je krenuo u solo prodor sa 40 metara, nanizao nekoliko protivničkih igrača i još jednom sa distance poslao neodbranjivu "plasirku" u suprotan ugao. Fudbalski recital mladog grčkog majstora…