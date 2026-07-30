Novi talas grčkog fudbala prelazi u cunami: PAOK ima čudo od igrača (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 30.07.26. | 22:20
Dinamo Kijev dobio lekciju i u drugom meču
Grčka budućnost polako postaje sadašnjost. Novi talas plejade talentovanih grčkih fudbalera polako isplivava na površinu i nosi sve pred sobom.
Nedavno je krilni napadač Hristos Colis (24) prešao iz Briža u Arsenal za 40.000.000 evra. Ovih dana će ugovor sa Borusijom Dortmund overiti ofanzivni vezista Konstantinos Karecas (18) pošto je Genk pristao na ponudu od 30.000.000 evra plus bonuse. Danas smo pisali da je Roma na pragu Volfzburgovog štopera Konstantinosa Kulijerakisa (22) za 17.000.000 evra i bonuse. Golman Konstantinos Colakis (23) ide iz Olimpijakosa u Hal Siti za 15.000.000 evra i bonuse. Svetla budućnost je pred 19-godišnjacima Hristosom Muzakitisom iz Olimpijakosa i Haralamposom Kostulasom iz Brajtona, dok nešto iskusniji Vangelis Pavlidis (27) i Anastasios Duvikas (26) rešetaju mreže u dresovima Benfike i Koma…
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A bitno mesto u novom talasu grčkog fudbala će morati da ima i Janis Konstantelijas (23). Ne pamtimo kada je PAOK lansirao talentovanijeg igrača… Ofanzivni vezista solunskih crno-belih je spektakularno otvorio evropsku sezonu. U dva meča protiv kijevskog Dinama dao je tri gola i upisao asistenciju!
PAOK je rutinski eliminisao ukrajinskog velikana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Nakon 3:2 u gostima, Grci su večeras slavili 2:0 na svom terenu uz dva lepa gola Konstantelijasa.
Mladi vezista je nokautirao Ukrajince u finišu prvog i na početku drugog poluvremena. U nadoknadi prvog dela igre je majstorskim udarcem sa 16 metara plasirao loptu u malu mrežu protivničkog gola, a na početku drugog dela je krenuo u solo prodor sa 40 metara, nanizao nekoliko protivničkih igrača i još jednom sa distance poslao neodbranjivu "plasirku" u suprotan ugao. Fudbalski recital mladog grčkog majstora…
Zapretio je Dinamo u nastavku kroz neke prekide, ali to je bilo to. Tumba je klicala crno-belima i novom miljeniku crno-bele armije. U narednom kolu PAOK ide na Anderleht.
LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Šerif 1:0 (1:0), prvi meč: 5:0
/Kone 29 autogol/
Hradec - Trumse 3:1 (1:1), prvi meč: 1:0
/Van Buren 30, Slončik 48, Mihalik 53 - Karsen 25/
Pafos - Hajduk 4:0 (2:0; 1:0), prvi meč: 0:2
/Guga 40, Goldar 90+1, Bijel 93, Koreja 117/
Midtjiland - Bešiktaš 0:2 (0:0), prvi meč: 0:1
/Rašica 70, Kokdžu 76 penal/
PAOK - Dinamo Kijev 2:0 (1:0), prvi meč: 3:2
/Konstantelijas 45+1, 47/
CSKA Sofija - Karabag 0:0 (penalima 5:4), prvi meč: 0:0
Ferencvaroš - Tvente 2:2 (1:0), prvi meč: 2:1
/Remekers 22 penal, Džozef 50 - Veghorst 82, Venegor of Heselink 86/
Anderleht - Hamarbi 3:1 (0:1), prvi meč: 1:1
/Sikan 48, Cvetković 81, Degref 89 - Abraham 2
Benfika - Sankt Galen 5:0 (1:0), prvi meč: 1:2
/Pavlidis 11, 55, 65, 74 penal, Lengle 82/