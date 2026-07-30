Njukasl plaća 10.000.000 evra za novog trenera

Kako prenosi Ben Džejkobs, Njukasl bi uskoro trebalo da aktivira otkupnu klauzulu iz njegovog ugovora u Al Ahliju, pošto je Matijas Jajsle već obavestio saudijski klub da odlazi. Neće otići tek tako jer će Al Ahli inkasirati 10.000.000 evra na ime obeštećenja. Ostalo je da se sve formalno samo završi, novac uplati na račun Saudijaca i da nemački stručnjak podigne šal na Sent Džejmsis Parku.

Iznenađeni su u saudijskom klubu razvojem ovog događaja jer su tokom celog leta planirali zajedno sa nekadašnjim trenerom Salcburga sve za narednu sezonu. Aminovao je odlaske Rijada Mareza i Franka Kesija, bio je veoma aktivan u letnjem prelaznom roku i uključen u pojačavanju ekipe za narednu sezonu, ali sada odlazi u Premijer ligu.

Brojna pojačanja ovog leta dovedena su upravo prema njegovom stilu igre i fudbalskoj filozofiji, tako da sada Al Ahli traži takođe mladog stručnjaka kako bi nastavio njegov projekat, takoreći da i novi trener krene njegovim stopama.

Nemački trener došao je pre tri godine u Al Ahli iz austrijskog Salcburga i uradio je odličan posao u Saudijskoj Arabiji. Osvojio je jedan Superkup Saudijske Arabije i dva puta zaredom doneo trofej u Azijskoj Ligi šampiona.