OCENE – PARTIZAN: Sek prespavao utakmicu, Krunić budan kao vojnik na straži

Demba Sek Napad

Čuo je Sek danas da zbog suspenzije neće igrati naredne dve utakmice u Mozzart Bet Superligi i to kao da mu je izvuklo tepih ispod nogu. Generalno, Senegalac ne igra dobro od početka sezone, ali večeras je dao odgovor na pitanje zašto je kod svakog trenera Partizana, otkako je došao, nezamenjiv starter: doslovno nije postojao na terenu 70 minuta, izgubio je svaki duel, propao mu je svaki prodor, presečen svaki pokušaj pasa. I izgledao je kao da je na silu izašao na teren. A, onda je potpuno sam, svojim potezima, stvorio „mrtvu“ šansu Niniću, koju je ovaj promašio. Posle toga se Sek ponovo, kao kornjača, povukao u svoju ljušturu i „odspavao“ do kraja utakmice.